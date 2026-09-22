Nhà hát Kịch Việt Nam:Giữ lửa sân khấu từ lòng tri ân Tổ nghề

Lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt với tập thể nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát, khi đây có thể là lần cuối các thế hệ nghệ sĩ cùng hội tụ tại "ngôi nhà chung" - số 1 Tràng Tiền.

Giữa không gian thân thuộc, buổi lễ còn là dịp để người làm nghề nhìn lại chặng đường đã qua, trao truyền niềm tin, lòng biết ơn và tình yêu sân khấu cho các thế hệ tiếp nối.

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam cùng các nguyên lãnh đạo Nhà hát thành kính dâng nén hương tưởng nhớ Tổ nghề Sân khấu

Tại buổi lễ, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân đã đặt nền móng, gây dựng và bồi đắp truyền thống nghệ thuật của Nhà hát qua nhiều thời kỳ. Những đóng góp ấy tạo nên nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy và đưa nghệ thuật kịch nói phát triển trong đời sống đương đại.

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, lễ dâng hương thể hiện sự trân trọng của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ và người lao động Nhà hát đối với cội nguồn nghề nghiệp, đồng thời khẳng định ý thức gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua thời gian.

Trong không gian ấm cúng, các thế hệ nghệ sĩ cùng hội tụ, dâng hương và chia sẻ những câu chuyện gắn với hành trình hoạt động nghệ thuật. Những cuộc gặp gỡ giữa thế hệ nghệ sĩ đi trước và lớp nghệ sĩ trẻ hôm góp phần gắn kết và bồi đắp tình yêu nghề.

Từ nền tảng ấy, mỗi nghệ sĩ thêm ý thức về trách nhiệm tiếp nối truyền thống bằng tinh thần sáng tạo, chủ động tìm tòi, nâng cao chất lượng tác phẩm và đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại.

Lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu của Nhà hát Kịch Việt Nam năm nay quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ

Buổi lễ dâng hương tưởng nhớ Tổ nghề Sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam quy tụ đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, từ những nghệ sĩ gạo cội đã dành trọn cuộc đời cho sân khấu đến lớp nghệ sĩ trẻ đang tiếp nối và phát huy truyền thống của Nhà hát.

Trong buổi lễ, bên cạnh không khí trang nghiêm, ấm cúng, các nghệ sĩ cũng có nhiều cảm xúc trước thông tin về phương án di dời Nhà hát Kịch Việt Nam để phục vụ quy hoạch chung khu vực Hoàn Kiếm và phụ cận.

Hiện nay, Nhà hát Kịch Việt Nam tọa lạc tại số 1 Tràng Tiền (phường Cửa Nam, Hà Nội). Đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ, số 1 Tràng Tiền không chỉ là nơi làm việc, biểu diễn, mà còn lưu giữ tuổi thanh xuân, những dấu mốc nghề nghiệp, niềm vui thành công và cả những thăng trầm của đời nghệ thuật.

NSƯT Kiều Minh Hiếu phát biểu

Theo chia sẻ của NSƯT Kiều Minh Hiếu, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã bàn giao cho Nhà hát Kịch Việt Nam quỹ đất tại số 20 Hoàng Quốc Việt, để triển khai dự án xây dựng trụ sở mới. Công trình dự kiến được hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2029.

Trong thời gian chờ cơ sở mới hoàn thiện, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ Nhà hát về địa điểm làm việc và biểu diễn, bảo đảm hoạt động chuyên môn được duy trì ổn định.

Trước những thay đổi, tập thể lãnh đạo Nhà hát cùng các nghệ sĩ tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, nội lực sáng tạo và sự tiếp nối giữa các thế hệ, dù hoạt động tại địa điểm nào, Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững vị thế của sân khấu kịch nói, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.