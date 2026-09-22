Nhà hát Kịch TP.HCM tri ân nghệ sĩ lão thành nhân Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ 6, từ phải sang); ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM trao quà tri ân các nghệ sĩ lão thành

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM; ông Lee Jung-nam, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Bussan (Hàn Quốc); ông Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cùng đông đảo văn nghệ sĩ, diễn viên.

Giỗ Tổ sân khấu là dịp để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, tưởng nhớ và tri ân những người đi trước, đồng thời nhắc lại trách nhiệm của người làm nghề trong việc gìn giữ, tiếp nối các giá trị của sân khấu Việt Nam.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch Thành phố tặng quà tri ân các nghệ sĩ

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà hát Kịch TP.HCM và Hội Sân khấu Thành phố tặng quà tri ân các nghệ sĩ (NS) lão thành, những người đã có nhiều năm gắn bó và cống hiến cho sân khấu, gồm: NS Hồng Sáp, NS Diễm Kiều, NS Trang Thanh Xuân, NS Bo Bo Hoàng, nhạc sĩ Đỗ Ẩn, NS Nguyễn An Long, ông Phạm Huỳnh Lượng, NS Thanh Lê, bà Ngô Mai Hoan, bà Nguyễn Thị Dương, NS Cẩm Sương, NS Đào Anh Tuấn, NS Diễm Trinh...

Nghi thức tri ân diễn ra trong không khí trang trọng, là dịp để các nghệ sĩ hôm nay bày tỏ sự trân trọng đối với những thế hệ đã góp phần xây dựng đời sống sân khấu thành phố.

Chương trình cũng có các tiết mục văn nghệ do nghệ sĩ Nhà hát Kịch Thành phố và các nghệ sĩ khách mời biểu diễn, góp phần tạo không khí giao lưu trong ngày giỗ Tổ.

Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam được Nhà hát Kịch TP.HCM tổ chức trang trọng

Giỗ Tổ sân khấu được tổ chức hằng năm vào ngày 12.8 âm lịch, là dịp để giới sân khấu tưởng nhớ Tổ nghiệp, gặp gỡ đồng nghiệp và cùng nhìn lại quá trình hoạt động nghề nghiệp. Với các nghệ sĩ, đây cũng là thời điểm để nhắc nhau giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tình yêu sân khấu và sự tiếp nối giữa các thế hệ.