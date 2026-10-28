Nhà hát Kịch nói Quân đội: Gặt hái nhiều giải thưởng, không quên học hỏi bạn nghề

Tại Liên hoan, Nhà hát Kịch nói Quân đội còn giành nhiều giải thưởng khác. Ở hạng mục thành phần sáng tạo, PGS. Nguyễn Tất Thắng (tác giả vở diễn Người con gái Hà Nội) được trao giải Tác giả xuất sắc.

Ở hạng cá nhân, nghệ sĩ Nguyên Hằng và nghệ sĩ Dương Khánh giành Huy chương Vàng; NSND Thu Quế cùng các nghệ sĩ Xuân Bình, Hoàng Hiệp được trao Huy chương Bạc.

Kết quả này ghi nhận nỗ lực sáng tạo của tập thể nhà hát và đóng góp của các nghệ sĩ trong việc xây dựng, thể hiện tác phẩm.

Đặc biệt, bên cạnh dấu ấn nghệ thuật, Nhà hát còn cho thấy tinh thần cầu thị, giao lưu khi lãnh đạo và các nghệ sĩ của Nhà hát thường xuyên có mặt tại những đêm diễn của đồng nghiệp để cổ vũ, học hỏi những cách dàn dựng và sáng tạo sân khấu.

Vở diễn "Người con gái Hà Nội" của Nhà hát Kịch nói Quân đội nhận Huy chương Vàng

“Người con gái Hà Nội” khơi dậy lý tưởng sống trong mỗi người

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan, TS. Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương nhận định, những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 gợi nhắc người xem về quá khứ hào hùng và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Sức mạnh làm nên chiến thắng của dân tộc không chỉ nằm ở vũ khí, mà còn bắt nguồn từ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và lý tưởng sống cao đẹp. Những hy sinh bình dị mà anh dũng đã làm nên bản lĩnh, cốt cách Việt Nam, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay sống xứng đáng với giá trị độc lập, tự do.

Với vở kịch Người con gái Hà Nội (tác giả: PGS. Nguyễn Tất Thắng; đạo diễn: NSND Lê Hùng), Nhà hát Kịch nói Quân đội lựa chọn đề tài chiến tranh cách mạng làm điểm tựa để khắc họa vẻ đẹp và cốt cách người Hà Nội. Đó là lòng thủy chung, đức nhân ái, sự hy sinh cùng bản lĩnh kiên cường; là vẻ đẹp bình tĩnh mà thanh cao, sâu lắng mà mạnh mẽ, mộc mạc nhưng giàu trí tuệ.

Qua câu chuyện sân khấu, những phẩm chất ấy được đặt trong thử thách của thời đại, khi tình yêu quê hương, đất nước trở thành động lực để con người gác lại hạnh phúc riêng, sẵn sàng dấn thân vì vận mệnh dân tộc.

Vở diễn "Người con gái Hà Nội" khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của những người trẻ Thủ đô sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng, lên đường bảo vệ Tổ quốc

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời cô giáo Mai - hình tượng tiêu biểu cho vẻ đẹp thanh lịch, nhân hậu, trí tuệ và giàu lý tưởng của người Hà Nội.

Khi đang là giáo viên dạy giỏi của thành phố, Mai cùng nhiều học sinh, sinh viên gác lại giảng đường, lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Bị thương, mất một chân nơi chiến trường, cô vẫn kiên cường, tiếp tục dạy học, bổ túc kiến thức cho các thương binh trở về Hà Nội kịp dự kỳ thi đại học.

Trở lại hậu phương, Mai say mê với nghề giáo, thủy chung chờ đợi người mình yêu và lặn lội tìm đón anh khi biết tin anh còn sống.

Qua số phận nhân vật, tác phẩm ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần hy sinh của tuổi trẻ, đồng thời tôn vinh những phẩm chất thanh lịch, hào hoa và khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nhà hát Kịch nói Quân đội "ẵm" nhiều giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương cho biết, trước khi đến với liên hoan, vở diễn đã được Nhà hát Kịch nói Quân đội biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Qua mỗi chuyến lưu diễn, tác phẩm nhận được sự đón nhận, tình cảm của khán giả, trở thành cầu nối đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với đời sống.

Người con gái Hà Nội khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của những nam thanh, nữ tú Thủ đô ở tuổi đôi mươi. Đứng trước bước ngoặt của đất nước, họ sẵn sàng gác lại công việc, sự nghiệp và những dự định riêng để lên đường ra chiến trường, góp sức bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đáng chú ý, vở diễn khai thác đề tài Hà Nội từ góc nhìn mang đậm chất lính. Nếu vẻ đẹp của Thủ đô thường được khắc họa qua nét thanh lịch, hào hoa và chiều sâu văn hóa, thì ở Người con gái Hà Nội, những phẩm chất ấy còn được đặt trong mối quan hệ với lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì cộng đồng.

Qua đó, tác phẩm gợi nhắc rằng phía sau vẻ đẹp của một thành phố là những con người sẵn sàng dành tuổi trẻ, tình yêu và cả những ước mơ riêng cho vận mệnh đất nước.

Tác phẩm cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam. Qua câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và lý tưởng cống hiến của thế hệ trẻ, Người con gái Hà Nội khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong mỗi con người, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống và phát huy vai trò của nghệ thuật trong đời sống đương đại.

Không chỉ tham gia tranh tài, mà còn học hỏi bạn nghề

TS. Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương đánh giá cao tinh thần giao lưu, học hỏi của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Trong bài phát biểu tổng kết Liên hoan, TS. Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương cho biết, lãnh đạo và nghệ sĩ Nhà hát đã có mặt tại 14/15 buổi diễn để theo dõi, cổ vũ và động viên các đơn vị nghệ thuật khác. Sự hiện diện ấy thể hiện thái độ nghiêm túc với nghề và sự trân trọng đối với lao động sáng tạo của đồng nghiệp.

Với người làm sân khấu, mỗi vở diễn không chỉ là một tác phẩm để thưởng thức mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Mỗi đơn vị có cách tiếp cận kịch bản, tổ chức không gian, xử lý tình huống và xây dựng nhân vật riêng.

Việc trực tiếp theo dõi các tác phẩm giúp nghệ sĩ mở rộng góc nhìn, tiếp cận những tìm tòi mới trong dàn dựng, diễn xuất, từ đó có thêm chất liệu để sáng tạo ra các tác phẩm chất lượng. Sự cổ vũ từ khán phòng, những cuộc gặp gỡ và trao đổi sau mỗi buổi diễn cũng góp phần tạo nên không khí cởi mở, gắn kết giữa các đoàn nghệ thuật.

Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương chia sẻ, Nhà hát Kịch nói Quân đội đến với Liên hoan không chỉ để khẳng định chất lượng nghệ thuật mà còn để học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những cách làm mới và nhìn lại hành trình sáng tạo của chính mình.

Tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi từ đồng nghiệp là động lực để nghệ sĩ của Nhà hát không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm và đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng.