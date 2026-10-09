Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hoá 'Thời khắc'

Nhằm triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, cùng chỉ đạo của Sở VHTTDL Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội đã giới thiệu sản phẩm công nghiệp văn hóa Thời khắc, từ ngày 8 - 10.10.2026 tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026).

Ngày 8.10, vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” đã được biểu diễn tại Rạp Công Nhân, là một trong hai tác phẩm sân khấu thuộc sản phẩm công nghiệp văn hóa “Thời khắc" của Nhà hát Kịch Hà Nội

Tối 8.10, Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm công nghiệp văn hóa Thời khắc, với vở diễn Huyền tích Hồ Gươm là điểm nhấn.

Sự kiện gồm 3 hoạt động chính: tham quan triển lãm, xem phóng sự giới thiệu quá trình xây dựng sản phẩm tại phòng chiếu của Nhà hát và thưởng thức vở diễn Huyền tích Hồ Gươm.

Vở Huyền tích Hồ Gươm khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Tác phẩm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, gợi mở những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu cho biết, Thời khắc lấy văn hóa, lịch sử và nghệ thuật làm nền tảng, công nghệ làm phương tiện, công chúng làm trung tâm.

“Chúng tôi mong rằng, qua những câu chuyện được kể trên sân khấu hôm nay, mỗi người sẽ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, tự hào về lịch sử dân tộc và tin tưởng vào sức mạnh của đổi mới trong việc gìn giữ các giá trị, khắc ghi ký ức. Từ đó, cùng tạo nên những giá trị mới và những thời khắc đẹp đẽ, đáng nhớ của riêng mình”, NSND Trung Hiếu bày tỏ.

NSND Trung Hiếu chia sẻ về sản phẩm công nghiệp văn hoá "Thời khắc"

Thời khắc cũng đánh dấu sự trở lại của Rạp Công Nhân, sau thời gian tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu, sản phẩm được xây dựng theo hướng kết nối lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu với công nghệ hiện đại.

Với chủ đề “Lưu - Khắc - Vang”, chương trình đưa khán giả đến gần hơn với những câu chuyện về di tích, danh nhân và dấu ấn lịch sử thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật cùng các hoạt động tương tác.

Đáng chú ý, công nghệ AI được ứng dụng trong không gian phòng chiếu và sân khấu, hỗ trợ tái hiện hình ảnh, tư liệu, mở rộng cách thức kể chuyện và truyền tải các giá trị văn hóa, lịch sử.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tạo thêm chất liệu và phương thức biểu đạt cho tác phẩm; người nghệ sĩ vẫn giữ vai trò trung tâm, trực tiếp dẫn dắt câu chuyện bằng khả năng biểu diễn, cảm xúc và sức sáng tạo. Sự kết hợp này hướng đến việc phát huy thế mạnh của công nghệ mà không làm lu mờ giá trị cốt lõi của nghệ thuật sân khấu.

Vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế mỹ thuật sân khấu, góp phần mở rộng khả năng tái hiện không gian, hình ảnh và tạo hiệu ứng thị giác

Nằm trong khuôn khổ ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa Thời khắc, vào tối 10.10, sẽ biểu diễn vở kịch Tôi và chúng ta của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tác phẩm sẽ đưa khán giả trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, nơi diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư duy quản lý bảo thủ và khát vọng đổi mới.

Qua những xung đột kịch giàu tính thời sự, tác phẩm đặt ra những vấn đề về đổi mới tư duy, phát huy năng lực cá nhân và mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể.

Đáng chú ý, vở diễn cũng mở màn dự án “Nhà hát Việt” - chương trình hợp tác giữa Nhà hát Kịch Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTVgo, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận sân khấu cho công chúng.

Hoạt động triển lãm trong khuôn khổ “Thời khắc” giúp công chúng khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa, di sản qua hình ảnh và tư liệu

Từ những câu chuyện lịch sử đến các vấn đề của đời sống đương đại, Thời khắc mở ra hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, lưu giữ những giá trị văn hóa và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Đây cũng là hướng đi mới của Nhà hát Kịch Hà Nội trong phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, trên cơ sở kết hợp giá trị lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ.

Qua đó, góp phần làm mới trải nghiệm thưởng thức và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.