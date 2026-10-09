Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội giới thiệu sản phẩm công nghiệp văn hóa “Thời khắc” từ ngày 8 đến 10/10/2026 tại Rạp Công Nhân (Hà Nội).

Chương trình diễn ra nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đánh dấu sự trở lại của Rạp Công Nhân sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, “Thời khắc” được xây dựng theo hướng kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với nghệ thuật sân khấu và công nghệ hiện đại.

“Thời khắc” được xây dựng theo hướng kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với nghệ thuật sân khấu và công nghệ hiện đại

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, NSND Nguyễn Trung Hiếu cho biết: “‘Thời khắc’ lấy văn hóa, lịch sử, nghệ thuật làm nền tảng, công nghệ là phương tiện và công chúng trở thành trung tâm. Chúng tôi mong rằng, qua những câu chuyện được kể trên sân khấu ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ càng trân trọng giá trị của hòa bình, tự hào hơn về lịch sử dân tộc và thêm niềm tin vào sức mạnh của đổi mới để lưu giữ các giá trị, khắc ghi những ký ức. Chúng ta sẽ cùng tạo nên những giá trị mới và nhiều thời khắc đẹp đẽ, đáng nhớ của chính mình”.

NSND Nguyễn Trung Hiếu phát biểu tại sự kiện

Với chủ đề “Lưu - Khắc - Vang”, chương trình mở ra hành trình khám phá những câu chuyện về di tích, danh nhân và các dấu ấn lịch sử thông qua không gian triển lãm, tư liệu, hiện vật và hoạt động tương tác. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong phòng chiếu đặc biệt và các hoạt động sân khấu, góp phần tái hiện hình ảnh, tư liệu, đồng thời mở rộng cách thức kể chuyện và tiếp cận di sản. Phòng chiếu giới thiệu lịch sử Nhà hát Kịch Hà Nội cùng những tác phẩm tiêu biểu, trong đó có vở diễn “Cát bụi”.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm

Các đại biểu gửi hoa chúc mừng Nhà hát Kịch Hà Nội với sản phẩm công nghiệp "Thời khắc"

Điểm nhấn của “Thời khắc” là hai tác phẩm sân khấu được lựa chọn để kết nối câu chuyện lịch sử với những vấn đề của đời sống đương đại. Tối 8 và 9/10, vở “Huyền tích Hồ Gươm” đưa khán giả trở về những trang sử gắn với Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ AI, tác phẩm gợi mở những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, đồng thời gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình của dân tộc. Câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu và phương thức thể hiện mới, góp phần đưa những ký ức văn hóa đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Vở “Huyền tích Hồ Gươm” đưa khán giả trở về những trang sử gắn với Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần

Trong khi đó, tối 10/10, vở “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sẽ được biểu diễn, đưa người xem trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980. Cuộc đấu tranh giữa tư duy bảo thủ và khát vọng đổi mới trong tác phẩm tiếp tục đặt ra những vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống hiện nay, từ yêu cầu đổi mới tư duy, phát huy năng lực cá nhân đến mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể.

Đáng chú ý, buổi diễn “Tôi và chúng ta” cũng mở màn dự án “Nhà hát Việt”, chương trình hợp tác giữa Nhà hát Kịch Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTVgo. Việc đưa tác phẩm sân khấu đến với khán giả thông qua nền tảng số mở rộng cơ hội thưởng thức nghệ thuật, tạo thêm phương thức lan tỏa các giá trị sân khấu đến công chúng ở nhiều không gian khác nhau.

Thông qua “Thời khắc”, Nhà hát Kịch Hà Nội hướng tới xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, trong đó các giá trị lịch sử, di sản và nghệ thuật được phát huy bằng cách tiếp cận sáng tạo. Sự kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp, biểu diễn sân khấu và công nghệ góp phần đa dạng hóa hình thức thưởng thức văn hóa, mở ra hướng phát triển các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của công chúng.

Từ những câu chuyện của quá khứ đến khát vọng đổi mới trong hiện tại, “Thời khắc” gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ ký ức, trân trọng các giá trị văn hóa và tiếp tục sáng tạo những giá trị mới. Đây cũng là nỗ lực của Nhà hát Kịch Hà Nội trong việc đưa nghệ thuật sân khấu hòa vào đời sống đương đại, góp phần phát huy nguồn lực văn hóa và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.