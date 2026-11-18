Quảng bá văn hoá, nghệ thuật Việt Nam tại diễn đàn quốc tế

Đoàn công tác Nhà hát Hồ Gươm do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026, từ ngày 14 – 16/11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến công tác góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm với các tổ chức nghệ thuật quốc tế.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm phát biểu tại Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026.

Diễn ra đồng thời với Diễn đàn Nghệ thuật Sân khấu Quốc tế Taihu, Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026 quy tụ hơn 400 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia trên sáu châu lục. Với chủ đề “Kiến tạo sân khấu cho kỷ nguyên mới – Thúc đẩy đổi mới, phát triển tài năng”, diễn đàn tập trung thảo luận những xu hướng phát triển của nghệ thuật biểu diễn, đổi mới mô hình quản lý nhà hát, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao khả năng tiếp cận nghệ thuật của công chúng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể, chia sẻ về vai trò của hợp tác quốc tế trong phát triển nghệ thuật biểu diễn, đồng thời giới thiệu những định hướng hoạt động của Nhà hát Hồ Gươm.

Bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các thiết chế văn hóa, nghệ thuật; thúc đẩy giao lưu nghệ sĩ, hợp tác sản xuất chương trình, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đưa những tác phẩm nghệ thuật có giá trị đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Đại biểu dự Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026.

Một trong những điểm nhấn của đoàn công tác là chương trình giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam do các nghệ sĩ Nhà hát Hồ Gươm thực hiện. Những âm sắc đặc trưng của đàn bầu, đàn tranh, đàn t’rưng, đàn đá, sáo trúc kết hợp cùng các nhạc cụ phương Tây đã mang đến không gian âm nhạc giàu bản sắc dân tộc.

Thông qua những bản phối mới, chương trình giới thiệu vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam, đồng thời thể hiện khả năng sáng tạo, giao thoa giữa nghệ thuật dân tộc với các hình thức biểu diễn đương đại. Đây cũng là dịp để Nhà hát Hồ Gươm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đại biểu quốc tế thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại diễn đàn.

Thúc đẩy hợp tác, hướng tới những chương trình nghệ thuật cụ thể

Bên cạnh các hoạt động tại diễn đàn, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy cùng đoàn công tác đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Tập đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Phương Đông Trung Quốc (China Oriental Performing Arts Group), Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Trung Quốc (China National Symphony Orchestra) cùng một số tổ chức nghệ thuật khác. Nội dung các cuộc làm việc tập trung vào khả năng hợp tác sản xuất, dàn dựng, tổ chức biểu diễn, giao lưu nghệ sĩ và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hướng tới việc đưa những chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến với công chúng hai nước.

Các bên đã thống nhất hợp tác biểu diễn, theo đó, vũ kịch “Chỉ thử thanh lục” sẽ được giới thiệu tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 1/2027, tiếp nối là 02 buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Trung Quốc vào tháng 2/2027. Đây là một trong những kết quả hợp tác cụ thể của chuyến công tác, góp phần tạo thêm cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của quốc tế.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy cùng đoàn công tác đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối tại diễn đàn, Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác nghệ thuật, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, tổ chức biểu diễn, phát triển công chúng và xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao.

Chuyến công tác tại Bắc Kinh tiếp tục khẳng định định hướng chủ động hội nhập quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại văn hóa, quảng bá những giá trị nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.