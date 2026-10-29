Nhà hát Hồ Gươm đón dàn nhạc Hoàng gia Versailles trở lại

Chương trình đưa khán giả khám phá âm nhạc Baroque qua bốn phần Xuân - Hạ - Thu - Đông, kết hợp các tác phẩm khí nhạc với aria, song ca của Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse và Riccardo Broschi.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles biểu diễn cùng 3 giọng ca Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano) và Stéphane Wolf (countertenor).

Sự kết hợp giữa dàn nhạc và giọng hát mở rộng không gian biểu đạt của chương trình, từ những chuyển động của thiên nhiên đến các cung bậc tình yêu, khát vọng, nỗi buồn và những cao trào cảm xúc.

Khám phá âm nhạc Baroque châu Âu trong “Four Seasons with love”. Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm

Bốn tác phẩm về các mùa của Giovanni Antonio Guido giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các sáng tác của Vivaldi, Handel, Rameau cùng những tác phẩm ít quen thuộc hơn của Hasse và Broschi. Qua đó, chương trình mang đến góc nhìn đa dạng về âm nhạc Baroque châu Âu.

Trong số các nghệ sĩ trở lại Hà Nội lần này, Stefan Plewniak và Théo Imart từng tham gia chương trình “Four Seasons” tại Nhà hát Hồ Gươm năm 2024. Sự góp mặt của Soprano Marie Zaccarini và Countertenor Stéphane Wolf bổ sung những màu sắc thanh nhạc mới cho đêm diễn.

Bốn tác phẩm về các mùa của Giovanni Antonio Guido giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các sáng tác của Vivaldi, Handel, Rameau cùng những tác phẩm ít quen thuộc hơn của Hasse và Broschi. Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm

“Four Seasons With Love” tiếp tục nối dài quan hệ hợp tác nghệ thuật giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles. Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình như “Four Seasons Concert”, “The Seasons Ballet” năm 2024, opera “Carmen” năm 2025 và hai đêm hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” vào tháng 4/2026.

Sự trở lại của các nghệ sĩ Versailles góp phần duy trì hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận các tác phẩm và phong cách trình diễn của nghệ thuật cổ điển châu Âu.