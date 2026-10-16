Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn phục vụ người dân biên giới

Tại các đêm diễn, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San mang đến chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm 3 phần nội dung: Gia Lai sắt son một niềm tin; Âm vang đại ngàn; Tinh hoa hội tụ với 16 tiết mục hát, múa, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc.

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tại xã Ia Púch. Ảnh: Khắc Phú

Phần 1 khẳng định sự đồng lòng của đồng bào Jrai, Bahnar và các dân tộc anh em làm nên sức mạnh trên mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc thông qua các tiết mục: Lá cờ Đảng; Hương sen; liên khúc Đêm xoang Tây Nguyên - Vòng xoang Jrai, Gia Lai những chặng đường chiến công, Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

Các tiết mục trong phần 2 như: Hơri Adruh Tơ dăm (dân ca Bahnar); Hỡi buôn làng ơi; Sức sống đại ngàn; Ngọn lửa cao nguyên… cho thấy bản sắc của vùng đất Gia Lai đang được bảo tồn, trao truyền và lan tỏa trong cộng đồng, trở thành một phần của đời sống đương đại.

Phần 3 mở ra không gian rộng lớn từ đại ngàn đến biển xanh, đưa quê hương Gia Lai đứng trước những cơ hội mới để kết nối, hội nhập và phát triển với các tiết mục: Gia Lai vươn xa; Hoa dã quỳ; Gió dã quỳ; Một vòng Việt Nam; Gia Lai - tinh hoa hội tụ…