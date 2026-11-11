Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam thúc đẩy giao lưu nghệ thuật với Trung Quốc

Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đại diện nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc truyền thống Quốc gia Trung Quốc

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Đoàn nghệ thuật Trung Quốc cho biết, chuyến sang Việt Nam lần này không chỉ nhằm giới thiệu những tiết mục đặc sắc của âm nhạc dân gian Trung Quốc mà còn hướng tới tăng cường kết nối với các đơn vị nghệ thuật Việt Nam.

Thông qua hoạt động biểu diễn và giao lưu, đoàn mong muốn có thêm cơ hội tìm hiểu, học hỏi về nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đồng thời hy vọng các nghệ sĩ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc biểu diễn trong năm 2027 và 2028.

Đây được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác, giao lưu nghệ thuật lâu dài giữa hai bên.

Một trong những hoạt động cụ thể của chuyến thăm là chương trình hòa nhạc giao lưu hợp xướng dân ca Trung Quốc với chủ đề Hành trình qua những khúc dân ca do Đoàn hợp xướng thuộc Dàn nhạc truyền thống Quốc gia Trung Quốc biểu diễn, sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 11.11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

Chương trình giới thiệu những tiết mục hợp xướng, hòa tấu nhạc cụ dân gian và các làn điệu dân ca đặc trưng của nhiều vùng miền Trung Quốc.

Đại diện Đoàn nghệ thuật Trung Quốc cho biết, chuyến sang Việt Nam lần này không chỉ nhằm giới thiệu những tiết mục đặc sắc của âm nhạc dân gian Trung Quốc mà còn hướng tới tăng cường kết nối với các đơn vị nghệ thuật Việt Nam

Dàn nhạc truyền thống Quốc gia Trung Quốc được thành lập năm 1960, là đoàn nghệ thuật cấp quốc gia trực thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Đoàn hợp xướng của đơn vị là đoàn hợp xướng dân tộc chuyên nghiệp cấp quốc gia duy nhất tại Trung Quốc mang đậm phong cách dân tộc.

Với chương trình Hành trình qua những khúc dân ca, các nghệ sĩ sẽ đưa khán giả khám phá bức tranh âm nhạc đa dạng của Trung Quốc thông qua những làn điệu dân ca thuộc nhiều dân tộc, vùng miền.

Hành trình âm nhạc bắt đầu từ những cánh đồng miền Bắc Trung Quốc, băng qua núi non, sông suối, tái hiện đời sống và phong tục của các cộng đồng dân tộc. Qua đó, chương trình không chỉ giới thiệu những sắc thái phong phú của âm nhạc dân gian Trung Quốc mà còn chuyển tải những tình cảm chân thành, những giá trị văn hóa được lưu giữ trong từng lời ca, tiếng hát.

Tại buổi trao đổi, đại diện Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam cũng giới thiệu về cơ cấu tổ chức và định hướng hoạt động nghệ thuật của đơn vị.

Hiện Nhà hát có 3 đoàn nghệ thuật gồm: Đoàn nghệ thuật Âu Cơ, Đoàn nghệ thuật Sắc Việt và Đoàn nghệ thuật Phương Đông. Trong đó, Đoàn Âu Cơ chuyên về nghệ thuật dân gian, dân tộc; Đoàn Phương Đông tập trung phát triển âm nhạc dân gian đương đại, kết hợp nhạc cụ phương Tây nhằm làm mới các chất liệu âm nhạc truyền thống, đưa nghệ thuật dân gian đến gần hơn với công chúng; Đoàn Sắc Việt đảm nhiệm nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các tác phẩm văn hóa dân tộc.

Những năm gần đây, Nhà hát từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, chủ động tìm kiếm nguồn thu và cơ hội tổ chức biểu diễn.

NSƯT Nguyễn Hải Linh bày tỏ mong muốn có thêm thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương thức hoạt động và công tác chuyên môn của phía bạn

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật truyền thống cũng đang đối mặt với không ít thách thức trước sự phát triển của các hình thức giải trí và biểu diễn trên nền tảng trực tuyến.

NSƯT Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh đó, việc tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị nghệ thuật quốc tế có ý nghĩa thiết thực.

Hai bên cần có thêm những cuộc trao đổi chuyên sâu về công tác chuyên môn, phương thức tổ chức hoạt động và chế độ dành cho nghệ sĩ, qua đó tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau, tìm kiếm hướng đi phù hợp nhằm vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

NSƯT Nguyễn Hải Linh bày tỏ mong muốn có thêm thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương thức hoạt động và công tác chuyên môn của phía bạn; đồng thời kỳ vọng các hoạt động giao lưu, chia sẻ giữa hai đơn vị sẽ được duy trì thường xuyên.

Trong tương lai, các đoàn nghệ thuật của Nhà hát mong muốn có cơ hội sang Trung Quốc biểu diễn, cùng các nghệ sĩ nước bạn giới thiệu những tác phẩm đặc sắc đến công chúng.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn đơn thuần, chương trình Hành trình qua những khúc dân ca còn mang thông điệp về vai trò của âm nhạc trong kết nối văn hóa và con người.

Dân ca lưu giữ ký ức lịch sử, trí tuệ đời sống và tình cảm của mỗi dân tộc; thông qua những giai điệu, các giá trị văn hóa có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến gần hơn với công chúng.

Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi chuyên môn đến các hoạt động biểu diễn chung, hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đến với công chúng, để âm nhạc trở thành nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác văn hóa lâu dài giữa hai nước.