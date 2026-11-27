Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thay mặt lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Ngày 27.11, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường ba phần tư thế kỷ đầy tự hào mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp nối truyền thống, phát huy nguồn lực và nâng cao vị thế của Nhà hát trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Dự chương trình có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

75 năm gắn bó với lịch sử dân tộc

Khởi nguồn từ Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương, ra đời tại chiến khu Việt Bắc năm 1951 dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát là một trong những cái nôi đầu tiên của nền nghệ thuật biểu diễn cách mạng Việt Nam.

Từ những sân khấu giữa chiến trường đến các nhà hát danh tiếng trên thế giới, từ chương trình phục vụ đồng bào, chiến sĩ đến các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao cấp quốc gia và quốc tế, các thế hệ nghệ sĩ đã viết nên hành trình nghệ thuật gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Phạm Quang Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo và các nghệ sĩ Nhà hát

Trong suốt chặng đường ấy, Nhà hát là nơi hội tụ, nuôi dưỡng và làm nên tên tuổi nhiều thế hệ nghệ sĩ lớn; hình thành những tác phẩm, phong cách biểu diễn và công trình sáng tạo có giá trị đối với nền ca, múa, nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Những thành tựu trong nghiên cứu, cải tiến nhạc cụ dân tộc, sáng tác, biên đạo, chuyển soạn và biểu diễn góp phần làm phong phú kho tàng nghệ thuật nước nhà, định hình diện mạo nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, Nhà hát được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam NSƯT Nguyễn Hải Linh nhấn mạnh, từ những sân khấu đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc, tiếng hát, điệu múa đã trở thành nguồn động viên tinh thần, đồng hành cùng dân tộc qua những chặng đường lịch sử.

Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam NSƯT Nguyễn Hải Linh phát biểu tại lễ kỷ niện

Qua 75 năm, các thế hệ nghệ sĩ vẫn gìn giữ sứ mệnh đưa nghệ thuật đến với nhân dân, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong 5 năm gần đây, vượt qua ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, những biến động kinh tế, xã hội và sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, Nhà hát nỗ lực duy trì hoạt động, từng bước đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và mở rộng không gian biểu diễn.

Nhiều chương trình quy mô, chất lượng chuyên môn cao được tổ chức; các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam được dàn dựng với ngôn ngữ nghệ thuật mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại.

Đặc biệt, quá trình sắp xếp, tái tổ chức và sáp nhập bộ máy trong hơn một năm qua đặt ra không ít khó khăn về tổ chức, nhân sự, điều kiện hoạt động cũng như những tâm tư của đội ngũ nghệ sĩ, viên chức, người lao động.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (1951–2026), Nhà hát tiếp tục khẳng định khát vọng đổi mới, phát triển, với dấu mốc ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam

Tuy nhiên, theo NSƯT Nguyễn Hải Linh, chính truyền thống 75 năm đã trở thành điểm tựa để tập thể Nhà hát đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm và cùng vượt qua thử thách.

Điều đáng trân trọng là các nghệ sĩ vẫn giữ ngọn lửa nghề, các đơn vị nỗ lực duy trì hoạt động, bảo vệ môi trường sáng tạo và nuôi dưỡng niềm tin với nghề nghiệp đã lựa chọn.

Ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam – bước đi chiến lược

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam, hiện thực hóa Đề án được Bộ VHTTDL phê duyệt theo Quyết định số 905/QĐ-BVHTTDL năm 2026.

Đây không chỉ là sự hình thành một lực lượng biểu diễn nghệ thuật mới mà còn là bước triển khai nhiệm vụ chiến lược trong bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Dàn nhạc được định hướng xây dựng thành dàn nhạc chuyên nghiệp mang tầm quốc gia, hội tụ và đại diện cho sự phong phú, đa dạng âm sắc của 54 dân tộc Việt Nam; kết hợp chiều sâu di sản với tư duy sáng tạo, kỹ thuật biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Quá trình xây dựng đòi hỏi nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, sáng tạo và phát triển lâu dài, với sự tham gia của nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu cùng những người tâm huyết với âm nhạc truyền thống.

Trên tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Dàn nhạc hướng tới kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa dân tộc và quốc tế; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới để làm giàu âm nhạc Việt Nam, đồng thời phát huy bản sắc trong sáng tạo, biểu diễn và giao lưu quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo và các nghệ sĩ nhà hát

Qua đó, âm nhạc dân tộc có thêm cơ hội đến gần công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam trên các sân khấu quốc tế.

Từ nền tảng 75 năm truyền thống, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật có uy tín cao trong nước và quốc tế, nơi hội tụ tài năng, khơi nguồn sáng tạo và kiến tạo những giá trị nghệ thuật bền lâu.

Ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam là điểm khởi đầu cho hành trình mới, đòi hỏi sự bền bỉ, tâm huyết và lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn xa, Nhà hát tiếp tục gìn giữ tinh hoa nghệ thuật dân tộc, mạnh dạn đổi mới để những giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa và tỏa sáng trong đời sống đương đại.