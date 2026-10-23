Nhà hát ba lê danh tiếng Boris Eifman đưa kiệt tác 'Evgeny Onegin' đến Việt Nam

Tiếp nối thành công vang dội của chuyến lưu diễn đầu tiên vào năm 2025 với tác phẩm “Anna Karenina”, năm nay đoàn nghệ thuật Saint Petersburg vẫn chọn Việt Nam làm điểm đến để giới thiệu nghệ thuật múa đương đại Nga đỉnh cao.

Đây là chặng dừng chân quan trọng nằm trong tour lưu diễn quy mô lớn tại châu Á của nhà hát (bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc).

Tại TP Hồ Chí Minh, các buổi biểu diễn diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/10 tại Nhà hát Hòa Bình. Sau đó, từ 28 đến 31/10, đoàn tiếp tục trình diễn tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Một số cảnh trong vở ba lê “Evgeny Onegin”.

Vở ba lê “Evgeny Onegin” ra mắt khán giả lần đầu vào năm 2009, dựa trên nền âm nhạc của P. I. Tchaikovsky và A. Sitkovetsky. Tác phẩm là sự chuyển thể bằng ngôn ngữ cơ thể đầy sáng tạo từ tiểu thuyết bằng thơ lừng danh của đại thi hào A. S. Pushkin.

Biên đạo múa tài ba Boris Eifman đã khéo léo đưa các nhân vật văn học kinh điển vào bối cảnh giai đoạn chuyển giao thế kỷ hiện đại với những tình huống kịch tính và khắc nghiệt hơn.

Năm 2010, “Evgeny Onegin” xuất sắc giành cú đúp giải thưởng “Golden Soffit” (Mặt nạ Vàng Saint Petersburg) ở hai hạng mục: Vở ba lê xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Tác phẩm cũng nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ giới chuyên môn và khán giả tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Israel...

Nhà phê bình nghệ thuật Anh Margaret Willis từng dành nhiều lời khen ngợi cho vũ đạo dồn dập, nhịp điệu nhanh cùng kỹ thuật nhào lộn điêu luyện của tác phẩm.

Chuyến lưu diễn “Evgeny Onegin” không chỉ đem đến cho công chúng Việt Nam một kiệt tác nghệ thuật đẳng cấp quốc tế mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước.