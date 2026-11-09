Nhà hát APEC - Điểm nhấn từ 50 cột trụ mang hình tượng “rặng tre Việt Nam”

Những ngày cuối tháng 10, sau khoảng một năm thi công, công trường Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC tại Phú Quốc hiện lên ngày càng rõ nét. Công trình thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Nhà biểu diễn có tổng diện tích mái 17.250m2, tổng diện tích sàn xây dựng 54.680m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á. Sức chứa thiết kế lên tới 4.030 chỗ ngồi, vượt quy mô nhà hát Dolby danh giá thường được chọn để tổ chức Lễ trao giải Oscar.

Theo báo cáo tiến độ tính đến ngày 23/10 nhiều hạng mục như sàn hầm, giằng móng... đã đạt 100%. Ở phần kết cấu thép, hạng mục cột chu vi đã hoàn tất 100%.

Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn - biểu tượng cho Trời - với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn đã hoàn tất lắp dựng. Đến nay, công trình bắt đầu đến giai đoạn cẩu lắp 35 module kết cấu thép trên mái, tổng khối lượng khoảng 1.140 tấn.

Khi hoàn thiện, những lớp mái gợi hình vảy rồng sẽ tiếp nối câu chuyện nguồn cội “Con Rồng cháu Tiên” bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tạo nên diện mạo nổi bật bên bờ biển – vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa đáp ứng công năng của một nhà hát quy mô lớn hàng đầu châu Á.

Nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và các hạng mục khác hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong Quý IV/2026.

Hạng mục quan trọng và là điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế là 50 cột trụ bao quanh nhà hát, lấy cảm hứng từ hình tượng 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Dáng vươn cao, đan xen của hệ cột đồng thời gợi liên tưởng đến rặng tre làng, hình ảnh quen thuộc trong không gian văn hóa Việt. Dưới nắng Phú Quốc khi đang bước vào mùa đẹp nhất, hình ảnh 50 cột trụ khổng lồ sừng sững càng toát lên rõ ý tưởng thiết kế.

Từng cột trụ dần được ốp lớp vật liệu ngoài, đưa hình hài công trình tiến gần hơn tới phối cảnh thiết kế.

Công việc này đòi hỏi độ chính xác cao khi ghép nối các cấu kiện theo hình dạng kiến trúc phức tạp, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn khi thi công trên cao.

Đối chiếu với phối cảnh thiết kế, công trình thực tế đã hiện rõ những đường nét đặc trưng. Hệ kết cấu thép, các lớp mái uốn lượn và mặt dựng đang hình thành theo ý tưởng ban đầu. Theo kiến trúc sư Trương Hoàng Hải, phụ trách quản lý thiết kế Nhà biểu diễn đa năng và Trung tâm Hội nghị APEC, thuộc Tập đoàn Sun Group: hệ cột lớn gợi hình ảnh “rặng tre Việt Nam” vừa tạo chiều sâu cho mặt đứng, vừa che nắng và kết nối không gian trong – ngoài. Hệ cột được tính toán đồng bộ với hệ mái, kết hợp yêu cầu kết cấu, thích ứng khí hậu, thẩm mỹ và biểu tượng văn hóa.

Bên trong nhà hát, công tác xây tầng 1 đạt 98%, tầng 2 và 3 đạt 95%. Công tác trát tại các tầng này đạt lần lượt 82% và 84%. Tầng 1 được thiết kế làm sảnh chờ và VIP Lounge. Lối vào có các đường vòm cong mềm mại như bước vào lòng một viên ngọc trai. Phía sau là VIP Lounge (không gian ngoại giao) lấy cảm hứng từ ánh mặt trời lúc chiều tà, sử dụng lớp kim loại màu vàng sâm-panh để tạo không gian ấm áp. Tầng 2 có các khu vực nghỉ ngơi (lounge) và quầy bar cao cấp. Vách ngăn, mảng tường ẩn chứa họa tiết đường cong sóng biển và ánh hoàng hôn Phú Quốc, kết hợp cùng tranh sơn mài và chi tiết chạm khắc làng quê Việt. Khán phòng trung tâm sẽ có màu chủ đạo đỏ Bordeaux kết hợp viền vàng sâm panh (champagne gold) sang trọng.

Song song, với việc thi công công trình, chủ đầu tư cũng đã sớm triển khai trồng cây, chuẩn bị cảnh quan bên ngoài để bảo đảm tiến độ. Khi phần bên trong hoàn thiện, cây xanh cũng đã bén sâu rễ và phát triển tốt.

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch mới của Phú Quốc. Để công trình luôn sáng đèn” khi APEC kết thúc, chủ đầu tư dự kiến hợp tác với các nhà phát triển show diễn nghệ thuật tầm cỡ thế giới để tổ chức các show diễn kết hợp xiếc, nhào lộn và âm nhạc đẳng cấp, biến nơi đây thành điểm đến nghệ thuật hấp dẫn bậc nhất cho du khách đến Phú Quốc.