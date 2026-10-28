Nhà hàng ở TP.HCM ngập sâu, đưa đón khách bằng thuyền tự chế

Khoảng 16h30 ngày 27/10, nước tiếp tục dâng cao theo đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,71 m, vượt báo động 3, gây ngập ở khu vực Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), nhất là đoạn bờ kè. Vừa mở cửa, lối vào nhà hàng Bến Chiu ngập nửa bắp chân.

Theo ghi nhận, đến khoảng 17h30, nước bắt đầu tràn vào bên trong nhà hàng. Khu vực ngồi ngoài trời và quầy thu ngân nước chạm đến mắt cá chân.

Dù vậy, nhịp buôn bán vẫn diễn ra như những ngày khô ráo. Bàn ghế vẫn được xếp ngay ngắn. Nhân viên xắn quần, tất bật chuẩn bị chén, đũa, ly để đón khách.

Khu vực ngồi ven sông nhìn ra Landmark 81 của nhà hàng ngập nước vào 17h, ngày 27/10.

Khách ngồi thuyền đến ăn

Nhà hàng có diện tích khoảng 4.000 m2, chuyên bán những món nướng và lẩu. Do vị trí sát bờ sông và thuộc khu vực trũng, nhà hàng phải đối mặt với tình trạng ngập nước. Trong đợt này, triều cường đã ảnh hưởng 2 ngày (26-27/10).

Đến nhà hàng từ 16h30, Yến Phương (18 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) cùng 2 bạn lần đầu chứng kiến cảnh nước lên cao dần. Cả nhóm biết nhà hàng qua mạng xã hội, thích tầm nhìn ra Landmark 81, gió thổi từ sông mát mẻ, đúng cảm giác "chill" nên hẹn nhau đến ăn tối. Hoàn toàn không biết trước về triều cường.

Yến Phương (áo trắng) cùng 2 người bạn gọi 3 món, kèm đồ uống tại nhà hàng, ảnh chụp ngày 27/10.

Nước ngập không ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống, cả nhóm vẫn quyết định ngồi ở khu vực ven sông. Phương nói: "Chúng tôi lại cảm thấy vui, vừa ăn vừa ngâm chân, giống như ngồi giữa sông, dùng món nóng cũng ngon miệng. Nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình".

Đến hơn 18h, Phương phải nhờ nhân viên đón thêm một người bạn vì đoạn đường 100 m dẫn vào nhà hàng đã ngập sâu đến qua đầu gối. Cô cho biết thêm sẽ quay lại đây vào ngày thuận tiện hơn.

Những nhóm bạn tổ chức sinh nhật tại nhà hàng vào ngày 27/10 cũng có trải nghiệm ngoài kế hoạch. Bàn tiệc 20 người của Đức Trí phải dời đến một vị trí khác, thay vì ven sông như dự tính ban đầu. Giờ nhập tiệc lùi lại khoảng 30 phút chờ nước rút bớt.

Nhân viên phải lội nước, dùng thuyền tự chế đưa khách vào nhà hàng, ảnh chụp lúc 17h30-18h, ngày 27/10.

Tuy nhiên, nước ở cổng vào vẫn còn khá cao. Gia đình của Trí đành đậu xe bên ngoài, sau đó gọi hotline nhờ nhân viên ra đón bằng chiếc thuyền tự chế. Họ phải di chuyển bằng lối đi khác, đỡ trũng và ngập hơn lối đi thẳng vào nhà hàng. Đến nơi, món ăn dọn lên và buổi tiệc tiếp tục diễn ra.

"Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Việc di chuyển hơi tốn thời gian, bù lại không gian thoáng đãng, đồ ăn hợp vị và buổi tiệc vẫn vui và náo nhiệt", anh bày tỏ.

Nước ngập đến mắt cá chân tại quầy thu ngân, ảnh chụp lúc 18h, ngày 27/10.

Khoảng 20h, khu vực bên trong đã hết nước, chỉ còn đoạn đường dẫn vào nhà hàng vẫn ngập xăm xắp bàn chân.

Thích nghi với triều cường

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tổng giám sát cho biết nhà hàng khai trương được khoảng 3 tháng, nhưng đã đối mặt với triều cường vài lần. Vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, nước ngập 5-6 ngày. Đợt này, nước lên cao hơn.

Thông thường, triều cường chỉ xuất hiện vào tháng 7-11 âm lịch hàng năm. Nước chỉ ngập trong vài ngày, khoảng 2-3 tiếng sẽ rút hết, sau đó mọi thứ trở lại như cũ.

Nước ngập sâu nhất ở lối vào và khu vực trước cổng nhà hàng, ảnh chụp lúc 18h30, ngày 27/10.

Tình trạng này nằm ngoài dự kiến của nhà hàng. Để thích nghi, nhân viên thường đưa đón khách qua đoạn ngập sâu bằng chiếc thuyền làm từ bồn nhựa composite, mượn từ người dân sống kế bên, sau đó đặt thêm ghế bên trong.

Nhà hàng đã xây tường gạch bao quanh, đắp thêm bờ bao bằng cát ở khu vực ven sông. Tuy nhiên, do triều cường là hiện tượng thủy văn nên khó lòng kiểm soát hoàn toàn. Nếu không dựng bờ bao, nước có thể vượt qua mắt cá chân.

Nhà hàng cũng đang tìm thêm phương án tốt nhất để hạn chế nước tràn vào bên trong, phục vụ cho việc kinh doanh lâu dài.

Nước ngập không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của nhà hàng trong những tháng qua. Lượng khách vẫn duy trì ổn định, đa phần khách đặt bàn trước. Chỉ khác là nhân viên phải trực hotline sát sao hơn để hỗ trợ đưa đón khách trong ngày triều cường.

Bờ bao bằng cát để ngăn nước tràn vào bên trong, ảnh chụp lúc 17h, ngày 27/10.

Hiện 70% khách đến nhà hàng là giới trẻ và những cặp đôi, gia đình, doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức tiệc ven sông.

"Tình trạng triều cường ảnh hưởng nhiều nơi, không riêng gì chúng tôi nên đội ngũ luôn vui vẻ ứng phó, xem đây là điểm riêng của nhà hàng. Khách chỉ cần đến ăn, chúng tôi sẽ đưa đón và phục vụ tận bàn", người này bày tỏ.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, ngày 28-29/10, mực nước đỉnh triều tại vùng ven biển TP.HCM dâng cao nhất năm. Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,7-1,75 m (trên báo động 3 từ 0,1-0,15 m). Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,78-1,84 m (trên báo động 3 từ 0,18-0,24 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5h-7h hoặc 17h-20h.