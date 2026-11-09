Nhà hàng lẩu gà trên đường bao biển bốc cháy dữ dội.

Khoảng 16h, người dân phát hiện lửa bốc cao bên trong nhà hàng lẩu gà lá é Đà Lạt và báo lực lượng chức năng. Đám cháy xảy ra dữ dội, 5 xe chữa cháy cùng khoảng 100 người được huy động đến hiện trường để tham gia, hỗ trợ dập lửa.

Khoảng 100 người được huy động đến hiện trường để tham gia, hỗ trợ dập lửa.

Theo ông Lưu Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, đến khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Tuy nhiên, nhà hàng cùng toàn bộ tài sản bên trong không còn nguyên vẹn sau vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.