Nhà hàng lâu đời nhất London được trao tặng để bảo tồn di sản

Tòa nhà có nhà hàng lâu đời nhất London được trao tặng cho tổ chức từ thiện bảo tồn di sản lớn nhất châu Âu. Ảnh: AP

Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm sự tồn tại của một trong những địa điểm ăn uống nổi tiếng nhất thủ đô nước Anh trong nhiều thế kỷ tới.

Mở cửa từ năm 1798, nhà hàng Rules đã tồn tại qua nhiều giai đoạn lịch sử, thậm chí từng đứng trước nguy cơ bị phá bỏ do kế hoạch quy hoạch đường sá mới tại London.

Thực đơn của nhà hàng ngày càng được mở rộng, bổ sung các món ăn truyền thống của Anh. Qua nhiều thế hệ, nhà hàng Rules đã đón tiếp hàng loạt khách hàng nổi tiếng, từ Charles Dickens đến Charlie Chaplin, từ David Bowie đến Madonna.

Hiện nay, ông J-P Mayhew là người sở hữu tòa nhà nơi đặt nhà hàng Rules và đã gắn bó với bất động sản này trong suốt bốn thập kỷ.

Ông Mayhew đã quyết định trao tặng bất động sản tại địa chỉ số 34-35 phố Maiden Lane, thuộc khu Covent Garden sầm uất ở trung tâm London, cho National Trust - một tổ chức bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên nước Anh.

Hiện có rất ít nhà hàng trên thế giới có thể trường tồn với thời gian như nhà hàng Rules. Ông Mayhew hy vọng tổ chức National Trust sẽ bảo vệ nơi này theo cách mà không ai khác có thể làm được, gìn giữ không chỉ từng viên gạch, từng bức tường mà còn cả không gian nội thất nổi tiếng và bầu không khí vô hình đặc trưng của nơi đây.

Tổ chức từ thiện này sẽ có sứ mệnh bảo tồn những địa điểm quan trọng, đồng thời thúc đẩy cơ hội mở cửa để mọi người có thể đến tham quan và tận hưởng.

Theo tổ chức này, khoản tài trợ trị giá 11 triệu bảng Anh (tương đương 14 triệu USD) sẽ bảo đảm tương lai của tòa nhà, góp phần bảo tồn di sản đã gắn liền với đời sống văn hóa của người dân trong thời gian dài.

Ngoài tòa nhà bốn tầng, bên trong tòa nhà còn có nhiều hiện vật như sổ lưu bút của khách tham quan, thực đơn, tranh biếm họa, ảnh chụp, kính màu và biển hiệu. Món quà này cũng bao gồm khoản tiền thuê mặt bằng hằng năm từ hoạt động kinh doanh nhà hàng hiện tại, được sử dụng cho công tác bảo tồn.

National Trust mô tả đây là một “ví dụ hiếm hoi về di sản sống” khi cả công trình kiến trúc lịch sử lẫn công năng ban đầu của tòa nhà là một nhà hàng đều được duy trì nguyên vẹn.

Bà Hilary McGrady, Tổng Giám đốc của National Trust, cũng cho rằng nơi đây đã trở thành một phần “lịch sử sống” đặc biệt xuất sắc, với nhiều góc phòng từng chứng kiến các vị vua dùng bữa, các nhà văn và chính trị gia bàn bạc mưu lược, cùng truyền thống được gìn giữ qua chiến tranh và biến động.

Nhà hàng cũng đã vượt qua biết bao thử thách để vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Khách hàng luôn thích thú với món bánh pudding hấp sốt mật mía nổi tiếng, luôn có trong thực đơn.

Đối với những du khách và khán giả sân khấu muốn tìm một trải nghiệm khác biệt, bước vào nhà hàng giống như quay ngược thời gian, trở về một London đã thuộc về quá khứ. Nội thất của nhà hàng sang trọng, ấm cúng và đầy màu sắc.

Thực đơn phong phú, trong đó có nhiều món ăn mang đậm phong cách Anh truyền thống. Những thực khách yêu thích bánh nhân thịt bò và thận, gà sao, cùng các món tráng miệng như bánh pudding kẹo bơ đường dẻo và bánh táo nướng vụn khó có thể thất vọng.

Nhà hàng có sức chứa khoảng 90 khách. Nhiều người có thể đến đây dùng bữa trước hoặc sau khi ghé thăm một trong số rất nhiều nhà hát và rạp chiếu phim ở khu vực lân cận.