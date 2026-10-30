Nhà Glazer nổi giận với Sir Jim Ratcliffe

Sir Jim Ratcliffe chưa thể cứu MU. Ảnh: Reuters.

Mâu thuẫn ở thượng tầng bùng nổ khi thành tích sa sút thảm hại trên sân cỏ đang khiến mức định giá 4,5 tỷ bảng của câu lạc bộ có thể bị giảm xuống. "Quỷ đỏ" tạm thời đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League sau chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Một nguồn tin có mối quan hệ thân cận với nhà Glazer khẳng định giới chủ Mỹ coi cục diện hiện nay là "một trò hề" và hoàn toàn đi ngược lại những gì từng được kỳ vọng cũng như cam kết lúc chuyển giao.

Gia đình Glazer chưa bao giờ điều hành đội bóng theo phương thức như hiện tại. Dù không sở hữu quyền mua lại 28% cổ phần từ Sir Jim, nhà Glazer vẫn nắm giữ lượng cổ phần đa số và giữ quyền quyết định tối cao đối với mọi quy trình chuyển nhượng câu lạc bộ.

Đáng chú ý, các điều khoản pháp lý quy định bắt đầu từ tháng 2/2027, nhà Glazer sẽ có toàn quyền bán đứt toàn bộ MU cho bên thứ ba mà không cần đến sự phê chuẩn từ vị tỷ phú người Anh. Viễn cảnh này đặt Sir Jim vào tình thế rủi ro lớn.

Năm 2024, ông từng chấp nhận chi trả mức giá 25 bảng cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, trị giá hiện tại đã lao dốc xuống chỉ còn 15,60 bảng, đồng nghĩa Sir Jim sẽ phải hứng chịu mức thiệt hại tài chính nghiêm trọng nếu một thương vụ đổi chủ toàn diện được kích hoạt.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.