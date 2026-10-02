Nhà giặt y tế công nghệ Nhật Bản đầu tiên tại phía Nam được bàn giao

Ngày 2/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) tổ chức lễ tổng kết, bàn giao dự án "Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản". Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS.CKII Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng việc bàn giao dự án không phải là điểm kết thúc mà là thời điểm Bệnh viện Lê Văn Thịnh bắt đầu một trách nhiệm mới.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong bệnh viện, đồ vải liên quan trực tiếp đến kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, điều kiện làm việc của nhân viên y tế và chất lượng dịch vụ. Vì vậy, bệnh viện cần quản lý tốt tài sản được bàn giao, duy trì quy trình vận hành, đào tạo nhân sự, bảo trì thiết bị và kiểm soát chất lượng thường xuyên. Đặc biệt, hiệu quả của mô hình cần được đánh giá bằng những chỉ số cụ thể. Đây sẽ là cơ sở để ngành y tế xem xét khả năng áp dụng tại các cơ sở y tế khác.

Từ nhà giặt đến an toàn người bệnh

Dự án "Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản" là dự án viện trợ không hoàn lại của JICA thông qua Tập đoàn Watakyu Seimoa, trị giá hơn 30,5 tỷ đồng. Công trình được xây dựng nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, góp phần phòng chống nhiễm khuẩn và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM, Lãnh đạo Sở Y tế cùng khách mời 'mục sở thị' Trung tâm giặt ủi sử dụng công nghệ hiện đại đầu tiên tại phía Nam. Ảnh: Mimosa

Theo dự án, nhà giặt ủi của Bệnh viện Lê Văn Thịnh được trang bị dây chuyền gồm 9 loại thiết bị như máy giặt, máy sấy, máy ủi và hệ thống tự động gấp ga trải giường. Hệ thống kết hợp công nghệ giặt, khử khuẩn với quản lý RFID, giúp theo dõi số lần sử dụng đồ vải. Các loại đồ vải phục vụ bệnh viện cũng được cung cấp, gồm áo phẫu thuật, quần áo bệnh nhân cùng nhiều sản phẩm phục vụ hoạt động điều trị.

Đây được xem là nhà giặt sử dụng công nghệ hiện đại đầu tiên tại phía Nam được triển khai theo mô hình này, qua đó không chỉ đưa thiết bị hiện đại vào bệnh viện mà còn chuyển giao quy trình, phương pháp quản lý và đào tạo nhân lực.

Với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thay đổi này có ý nghĩa đáng kể khi bệnh viện có hơn 500 giường bệnh, nhiều phòng mổ và mỗi ngày phải xử lý khối lượng lớn đồ vải phục vụ người bệnh, nhân viên y tế. Trước khi có nhà giặt, bệnh viện phải thuê đơn vị bên ngoài thực hiện dịch vụ giặt đồ vải, chi phí hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời gặp khó khăn trong việc chủ động thời gian và kiểm soát đồ vải.

Sau hơn một năm chính thức vận hành (từ ngày 11/6/2025), hệ thống đã xử lý khoảng 72,6 tấn đồ vải qua hơn 3.170 mẻ giặt. Từ mô hình này, Bệnh viện Lê Văn Thịnh còn hỗ trợ xử lý khoảng 2 tấn đồ vải cho Bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Những con số này cho thấy hệ thống đã từng bước đi vào vận hành ổn định, đồng thời tạo cơ sở thực tế cho việc đánh giá mô hình nhà giặt tập trung trong bệnh viện.

Không chỉ nhận máy móc, mà nhận cả cách làm

BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết sau hơn một năm vận hành, dự án giúp chất lượng xử lý và cung ứng đồ vải được nâng lên, quy trình ngày càng chuyên nghiệp, đồng bộ hơn, góp phần bảo đảm vệ sinh, hỗ trợ kiểm soát nhiễm khuẩn và tạo môi trường điều trị an toàn.

Theo ông Khanh, điều bệnh viện trân trọng không chỉ là máy móc, trang thiết bị hay một nhà giặt hiện đại, mà còn là những giá trị phía sau công nghệ Nhật Bản như quy trình chuẩn hóa, tính kỷ luật, kiểm soát chất lượng và nhận thức rằng từng tấm drap, từng bộ quần áo người bệnh đều là một mắt xích của an toàn bệnh viện.

Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng cảm ơn đại diện JICA, Watakyu Seimoa. Ảnh: Mimosa

Từ một công việc vốn thường được xem là hoạt động hậu cần, dịch vụ giặt ủi được nhìn nhận như một thành phần của quản lý chất lượng bệnh viện. Bởi chất lượng chăm sóc người bệnh không chỉ nằm ở các kỹ thuật điều trị mà còn được tạo nên từ những yếu tố tưởng như nhỏ nhất, như một chiếc giường sạch, một bộ đồ vải đúng chuẩn và được cung ứng đúng lúc.

Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho rằng giá trị quan trọng khác của dự án là chuyển giao công nghệ gắn với chuyển giao phương pháp quản lý và đào tạo con người. Khi dự án được bàn giao, bệnh viện xác định đây không phải điểm kết thúc mà là lúc phải tiếp nhận tốt, vận hành tốt, bảo quản tốt và tiếp tục phát huy những chuẩn mực đã được chuyển giao.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cam kết vận hành hệ thống hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục đào tạo đội ngũ, chuẩn hóa quy trình và phát huy bền vững những giá trị từ dự án. Mục tiêu cuối cùng là chuyển hóa những giá trị của dự án thành sự an toàn, hài lòng và chất lượng chăm sóc tốt hơn cho người bệnh.

Tại buổi lễ, BSCKII Trần Văn Khanh bày tỏ lòng biết ơn đến JICA, Tập đoàn Watakyu Seimoa cùng các chuyên gia Nhật Bản đã đồng hành trong quá trình triển khai, vận hành và chuyển giao dự án; đồng thời cảm ơn UBND TPHCM, Sở Y tế và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ để dự án đi từ ý tưởng đến thực tế.

"Có những sự hỗ trợ có thể tính bằng giá trị thiết bị; nhưng có những giá trị không thể tính bằng tiền – đó là tri thức được trao truyền, niềm tin được gửi gắm và tình hữu nghị được vun đắp qua những việc làm cụ thể vì sức khỏe con người" - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ.

Từ kết quả thực tế, bệnh viện cho rằng mô hình có giá trị tham khảo để nghiên cứu nhân rộng tại những cơ sở y tế phù hợp, đồng thời mong muốn JICA, Tập đoàn Watakyu Seimoa và các đối tác Nhật Bản tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và cải tiến chất lượng.