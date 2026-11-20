Được ghi nhận trong Top 10 trường học hạnh phúc toàn quốc trong cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026”, Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng (Hà Nội) mang đến câu chuyện về hành trình kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc từ những điều bình dị, thiết thực.

Trò chuyện với Tạp chí Trẻ em Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà giáo Trương Thị Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, hạnh phúc học đường không nằm ở những khẩu hiệu, mà được vun đắp từ sự đoàn kết của đội ngũ, môi trường giáo dục an toàn, sự yêu thương, tôn trọng học sinh và văn hóa lắng nghe, sẻ chia.

PV: Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, đâu là những giá trị truyền thống mà Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng luôn trân trọng, kế thừa và phát huy trong hành trình xây dựng “Trường học hạnh phúc”? Trong hành trình đó, nhà trường đã phải trải qua những khó khăn gì trong công tác quản lý, điều hành và bài học kinh nghiệm nào đã được đúc rút để nâng cao chất lượng dạy và học?

Nhà giáo Trương Thị Mai Hương: Ở mùa thi "Trường học hạnh phúc 2026" bằng sự nỗ lực của tập thể thầy và trò, cùng với sự đồng hành chặt chẽ của các bậc phụ huynh, Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng đã đạt được kết quả Top 10 trường học hạnh phúc toàn quốc.

Từ kết quả ấn tượng này, nhìn lại chặng đường phát triển của trường Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng trong giai đoạn vừa qua, điều chúng tôi trân trọng nhất là tâm huyết của các thế hệ thầy cô và sự tin yêu, đồng hành của phụ huynh, học sinh Vĩnh Hưng. Năm nay, nhà trường tiếp nối truyền thống 65 năm của cấp THCS, 40 năm của cấp Tiểu học đồng thời bước vào một dấu mốc mới khi hai trường Tiểu học và THCS hợp nhất.

Khó khăn lớn nhất là làm sao để hai cấp học, với những đặc thù của mình, phối hợp hoạt động hiệu quả trong một ngôi trường chung. Chúng tôi bắt đầu từ việc thống nhất cách làm việc, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường trao đổi, lắng nghe đội ngũ.

Qua đó, tôi càng thấm thía rằng: Muốn nhà trường phát triển, trước hết phải xây dựng được sự đồng lòng. Trân trọng những giá trị của mỗi cấp học và đặt sự tiến bộ của học sinh làm mục tiêu chung chính là nền tảng để chúng tôi đi tiếp.

Nhà giáo Trương Thị Mai Hương và các em học sinh khối THCS.

PV: Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, nhà trường đã triển khai những giải pháp gì để đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và tổ chức hoạt động trải nghiệm, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh? Những chuyển biến rõ nét nhất mà cô ghi nhận được từ sự phát triển của các em là gì?

Nhà giáo Trương Thị Mai Hương: Với chúng tôi, đổi mới bắt đầu từ từng tiết học: Làm sao để học sinh được suy nghĩ, được đặt câu hỏi và được tự mình thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn.

Nhà trường chú trọng sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm; khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ phù hợp với bài học. Việc kiểm tra, đánh giá được sử dụng để nhận diện những nội dung học sinh còn yếu, từ đó điều chỉnh cách dạy, tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng phù hợp.

Bên cạnh giờ học, các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm, bảo vệ môi trường tạo thêm cơ hội để các em thể hiện khả năng. Năm 2024, nhà trường đạt giải Nhì về trường học sinh thái; đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn giáo dục với cuộc sống. Điều chúng tôi hướng tới là học sinh tiến bộ trong học tập, đồng thời tự tin hơn, biết hợp tác và có trách nhiệm hơn với tập thể.

Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng tiếp nối truyền thống 65 năm của cấp THCS và 40 năm của cấp Tiểu học.

Sự phối hợp giữa giáo viên, bộ phận tham vấn học đường và gia đình góp phần kịp thời hỗ trợ học sinh trong học tập, đời sống. Ảnh: Ngọc Quang

PV: Theo cô, điều gì làm nên một trường học hạnh phúc? Trên cương vị người đứng đầu, cô đã triển khai những giải pháp cụ thể nào để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, dân chủ, nơi học sinh được lắng nghe, tôn trọng và giáo viên được chia sẻ, đồng hành, phát huy năng lực nghề nghiệp?

Nhà giáo Trương Thị Mai Hương: Theo tôi, trường học hạnh phúc bắt đầu từ cảm giác an toàn, được tôn trọng và có người sẵn sàng lắng nghe mình. Vì vậy, chúng tôi chú trọng những việc rất cụ thể: Đảm bảo an toàn trong giờ học, giờ ra chơi, từ lúc đón đến khi trả học sinh; tăng cường phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tham vấn học đường và gia đình để kịp thời hỗ trợ các em. Trong ứng xử, yêu cầu xuyên suốt là tôn trọng học sinh, kiên nhẫn hướng dẫn và ghi nhận sự tiến bộ của từng em.

Môi trường học đường an toàn, thân thiện là một trong những yếu tố được Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng chú trọng trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc. Ảnh: Hương Giang

Với giáo viên, tôi ý thức rằng người đứng đầu cũng phải biết lắng nghe, chia sẻ áp lực, ghi nhận sự cố gắng và điều chỉnh cách quản lý của chính mình đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Tôi mong mỗi học sinh khi gặp khó khăn đều dám tìm đến thầy cô, và mỗi thầy cô đều cảm nhận được rằng mình có đồng nghiệp, có Ban Giám hiệu đồng hành.

Sự đồng lòng, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ, giáo viên là nền tảng để nhà trường ổn định và phát triển sau hợp nhất. Ảnh: Nhà trường

PV: Sau hợp nhất, nhà trường đang đứng trước những thách thức nào trong việc đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học đường hạnh phúc? Trong thời gian tới, nhà trường sẽ ưu tiên những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để học sinh được phát triển toàn diện, giáo viên yên tâm cống hiến và phụ huynh thêm tin tưởng?

Nhà giáo Trương Thị Mai Hương: Thách thức của chúng tôi hiện nay là vừa ổn định hoạt động sau hợp nhất, vừa nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng những đòi hỏi có tính đặc thù của hai cấp học. Trong khi đó, đội ngũ cũng chịu nhiều áp lực từ yêu cầu đổi mới và kỳ vọng của phụ huynh.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của UBND Phường, nhà trường tập trung vào ba việc: hoàn thiện sự phối hợp giữa hai phân hiệu; bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng từng giờ dạy; và tăng cường an toàn học đường, hỗ trợ tâm lý, kết nối với gia đình.

Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng hướng tới xây dựng môi trường giáo dục nơi học sinh an toàn, giáo viên được đồng hành và phụ huynh yên tâm gửi gắm con em. Ảnh: Ngọc Quang

Chúng tôi mong xây dựng một lộ trình giáo dục có tính kế thừa và phát triển từ tiểu học đến THCS, để học sinh được quan tâm phù hợp ở từng lứa tuổi. Mong muốn của tôi rất giản dị là: Học sinh đến trường thấy an toàn, được khích lệ để tiến bộ; thầy cô thấy công việc của mình có ý nghĩa và phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em.

Trân trọng cảm ơn Nhà giáo Trương Thị Mai Hương về những chia sẻ tâm huyết. Kính chúc cô cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc!