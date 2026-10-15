Nhà giáo trọn đời vì sự nghiệp trồng người

Gần 40 năm tận tụy với sự nghiệp giáo dục

Là đảng viên của xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, thầy Hưng luôn chọn cách cống hiến bằng những việc làm cụ thể. Từ xây dựng trường học, chăm lo khuyến học đến hỗ trợ người dân sau thiên tai, thầy cùng gia đình đã góp sức vun đắp quê hương bằng trách nhiệm và nghĩa tình.

Sinh năm 1947, thầy Khương Văn Hưng có gần 40 năm công tác trong ngành Giáo dục, trong đó hơn 30 năm giữ cương vị cán bộ quản lý. Với thầy, nghề giáo không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm đối với học sinh và quê hương.

Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của thầy Hưng là giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2007, khi đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ và sự đồng lòng của tập thể nhà trường, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đưa trường trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trước đây.

Trường THCS Nghĩa Tân là trường THCS đầu tiên của huyện Nghĩa Hưng cũ đạt chuẩn quốc gia, đồng thời là trường thứ tư của tỉnh Nam Định (trước sáp nhập) đạt danh hiệu này. Trong 17 năm liên tục, trường đứng đầu huyện về chất lượng giáo dục toàn diện.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm học 1999–2000, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm học 2002–2003, được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm học 2007–2008, tiếp tục được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm 2004, thầy Khương Văn Hưng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Nam Định.

Đằng sau những thành tích ấy là quá trình làm việc bền bỉ, sự quan tâm đến chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

Với thầy Hưng, xây dựng một ngôi trường tốt không thể chỉ dựa vào thành tích mà cần sự đồng lòng của tập thể, sự tận tâm của giáo viên và những điều kiện học tập ngày càng tốt hơn cho học sinh.

Nếp nhà được vun đắp từ tinh thần hiếu học

Gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ dành nhiều năm cho sự nghiệp giáo dục, thầy Khương Văn Hưng cùng người bạn đời, cũng là một đảng viên và nhà giáo còn chú trọng vun đắp truyền thống hiếu học trong gia đình.

Bốn người con của thầy đều tốt nghiệp đại học trở lên, có công việc ổn định. Trong đó, một người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; một người được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Những kết quả ấy là niềm vui của gia đình, đồng thời cho thấy vai trò của sự quan tâm, động viên và nêu gương của cha mẹ trong việc học tập, trưởng thành của con cái. Với một gia đình nhà giáo, việc học không chỉ được khuyến khích bằng lời nói mà còn được vun đắp từ chính nếp sống, thái độ làm việc và cách ứng xử hằng ngày.

Sau khi nghỉ hưu, thầy Hưng vẫn tiếp tục tham gia công việc chung của địa phương. Từ năm 2010 đến năm 2024, thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Cựu giáo chức cấp xã, góp phần kết nối các thế hệ nhà giáo, thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Với thầy Hưng, rời bục giảng không có nghĩa là thôi gắn bó với giáo dục. Những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm công tác tiếp tục được ông chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động khuyến học tại quê nhà.

Sẻ chia với người dân, góp sức xây dựng quê hương

Tinh thần trách nhiệm của người đảng viên còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể khi quê hương gặp khó khăn.

Cuối tháng 9/2025, bão số 10 kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Quỹ Nhất. Khi địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, thầy Khương Văn Hưng đã cùng vợ trích 1 tỷ đồng từ khoản tích lũy của gia đình để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Đó là số tiền được hai vợ chồng dành dụm qua nhiều năm. Trong hoàn cảnh người dân cần được giúp đỡ kịp thời, gia đình thầy đã lựa chọn chia sẻ phần tích lũy của mình để góp sức cùng địa phương vượt qua khó khăn.

Gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng ủng hộ 1 tỷ đồng cho nhân dân xã Quỹ Nhất, Ninh Bình bị ảnh hưởng do bão số 10.

Không chỉ hỗ trợ trong lúc khẩn cấp, nhiều năm qua, gia đình thầy còn đóng góp cho các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, đối tượng chính sách và các chương trình đền ơn đáp nghĩa.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025 đến nay, thầy đã vận động gia đình và các doanh nghiệp có con mình tham gia đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho quê hương. Nguồn lực này được sử dụng vào những công việc thiết thực như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường trên địa bàn; nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ; lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh và camera an ninh trên địa bàn xã.

Mỗi công trình đáp ứng một nhu cầu khác nhau, từ điều kiện dạy và học đến tri ân người đã hy sinh, giữ gìn an ninh trật tự. Những đóng góp ấy góp phần chia sẻ trách nhiệm với chính quyền địa phương, bổ sung nguồn lực để cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập của người dân.

Từ những năm tháng đứng lớp, quản lý nhà trường đến các hoạt động sau khi nghỉ hưu, thầy Khương Văn Hưng vẫn luôn gắn bó với quê hương bằng những việc làm cụ thể. Với thầy, đóng góp cho cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể là tận tâm với công việc được giao, chăm lo cho gia đình, giúp đỡ người gặp khó khăn và chung tay xây dựng nơi mình sinh sống. Những việc làm ấy cũng là cách một người đảng viên, một nhà giáo thực hiện trách nhiệm của mình trong đời sống hằng ngày. Giá trị của tấm gương thầy Khương Văn Hưng không chỉ nằm ở những phần thưởng đã nhận, mà còn ở những đóng góp thiết thực cho giáo dục và cộng đồng, cùng tình cảm thầy dành cho quê hương sau nhiều năm công tác.