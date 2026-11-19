Là giải thưởng danh giá do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” nhằm tôn vinh những nhà giáo trẻ có đóng góp nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội; qua đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo trong sự nghiệp giáo dục cả nước.

Chính vì vậy, khi hay tin mình là một trong hai đại diện của tỉnh Quảng Trị được vinh danh tại giải thưởng năm 2026, thầy Trung không giấu được niềm tự hào, xúc động. “Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay với tôi rất đặc biệt khi đón nhận niềm vinh dự lớn này. Thành tích ấy không chỉ là nỗ lực của riêng tôi mà còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của tổ chức Đoàn cấp trên, ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp cùng niềm tin yêu của học sinh và phụ huynh. Đây chính là động lực nhắc nhở tôi luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người”, thầy Trung chia sẻ.

Những tiết học của thầy Đỗ Văn Trung tạo được nhiều hứng thú cho học sinh - Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, cậu bé Đỗ Văn Trung đã ấp ủ ước mơ được đứng trên bục giảng. Sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Quảng Bình, thầy Trung trở về công tác tại Trường Tiểu học và THCS Sen Ngư. Gắn bó với ngôi trường ở vùng đất còn nhiều khó khăn này, thầy luôn xem đây là ngôi nhà thứ hai để gửi trọn tuổi trẻ và trí tuệ cho sự nghiệp trồng người. Tính đến nay, thầy Trung đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Giáo dục học, có 7 năm công tác, đảm nhận công tác giảng dạy bậc tiểu học và chủ nhiệm lớp. Từ những ngày đầu về nhận nhiệm vụ, thầy Trung luôn tự nhủ bản thân không ngừng tự học, trau dồi kỹ năng đứng lớp để mang đến cho học trò những giờ học chất lượng và thú vị nhất.

Đặc biệt, trước những yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện đại, thầy Trung đã chủ động tìm tòi, mạnh dạn đưa chuyển đổi số và AI vào những bài giảng của mình. Chia sẻ về động lực sáng tạo không ngừng trong công tác chuyên môn, thầy Trung cho hay: “Tôi muốn mỗi bài dạy của mình phải luôn mới mẻ với học sinh. Do đó, tôi luôn ưu tiên tìm những cách học mang trực quan, sinh động để các em dễ tiếp thu bài và có hứng thú hơn với việc học. Khi làm được điều này, quá trình học tập sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn với các em”.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, những con số khô khan trong môn Toán hay các bài học kỹ năng sống trở nên gần gũi nhờ các trò chơi tương tác thông minh. Em Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh lớp 4D cho biết: “Em rất thích những tiết học của thầy Trung vì ở đó, em và các bạn được vừa học, vừa chơi lại ghi nhớ kiến thức nhanh và lâu hơn. Đặc biệt lúc nào thầy cũng vui vẻ, kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một nên bạn nào trong lớp cũng tự tin phát biểu và yêu thích việc học hơn”.

Thầy giáo Đỗ Văn Trung luôn năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng lại ở thực tiễn đứng lớp, thầy còn miệt mài nghiên cứu khoa học và là tác giả của một số sáng kiến kinh nghiệm, đề tài được các cấp công nhận. Tiêu biểu trong số đó là các sáng kiến ứng dụng công nghệ như: “Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 4 thông qua sử dụng một số phần mềm AI”; “Ứng dụng Gemini thiết kế trò chơi trong môn Toán lớp 4 giúp học sinh hứng thú học tập” cùng bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Thiết bị giáo dục...

Ngoài ra, thầy Trung còn tích cực tham gia các hội thi ứng dụng AI do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến đồng nghiệp. Đồng thời cũng trực tiếp tham gia bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải cao tại các sân chơi trí tuệ và thể thao từ cấp trường đến cấp tỉnh như Violympic, Trạng nguyên Tiếng Việt, Hội khỏe Phù Đổng. Lớp do thầy chủ nhiệm luôn giữ vững vị trí tóp đầu toàn trường về thi đua.

Song song với công tác chuyên môn, thầy Trung còn được biết đến là Bí thư Chi đoàn năng nổ trong các hoạt động Đoàn và an sinh xã hội trên địa bàn. Thầy ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa như: Lập tổ hỗ trợ ôn tập miễn phí, tiếp sức mùa thi cho học sinh; ra quân dọn vệ sinh môi trường biển, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc tượng đài Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy nhân dịp 27/7; cho đến việc trực tiếp tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, làm sạch dữ liệu đất đai và số hóa dữ liệu đảng viên... Qua đó để lại hình ảnh đẹp về người đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Những nỗ lực suốt nhiều năm qua giúp thầy Trung gặt hái nhiều “quả ngọt” đáng tự hào như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 -2025; bằng khen của Tỉnh đoàn năm 2026; đoạt giải ba hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2024-2025. Thầy cũng nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cả vai trò viên chức lẫn đảng viên. Thế nhưng với người thầy giáo trẻ, phần thưởng vô giá nhất vẫn là sự tin yêu của phụ huynh, sự ghi nhận của đồng nghiệp và ánh mắt hào hứng của học trò mỗi ngày đến lớp.

Thầy giáo Nguyễn Ánh Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Sen Ngư cho hay: “Điều đáng quý ở thầy Trung là dù đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, thầy vẫn luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và tinh thần trách nhiệm cao. Trong quan hệ đồng nghiệp, thầy sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công việc chung; trong giảng dạy, luôn quan tâm, gần gũi và kiên trì với học sinh. Ở thầy Trung còn hội tụ những phẩm chất đáng trân trọng của người nhà giáo trong thời kỳ đổi mới: Tận tâm với nghề, gần gũi với học sinh, đoàn kết với đồng nghiệp, năng động trong phong trào và mạnh dạn đổi mới trong chuyên môn.

Đặc biệt, tinh thần tự học, sự nhạy bén trong ứng dụng công nghệ và ý thức đưa những điều mới vào thực tiễn giáo dục là những điểm nổi bật, đáng ghi nhận ở thầy giáo Đỗ Văn Trung. Nhà trường trân trọng những đóng góp của thầy và tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, năng lực chuyên môn cùng tinh thần trách nhiệm, thầy sẽ tiếp tục nỗ lực, trưởng thành, có thêm nhiều sáng kiến và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, công tác xây dựng Đảng cũng như phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương”.