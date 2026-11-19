Nguyễn Thị Kim Oanh - Giảng viên bộ môn Nhi, trường CĐ Y tế Hà Nội.

Những chuyến đi không nằm trên giáo trình

Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1993, tại Hà Nội) là Giảng viên bộ môn Nhi, kiêm nhiệm công tác tại Phòng Đào tạo và Phó Bí thư Đoàn trường CĐ Y tế Hà Nội. Năm 2026, cô được T.Ư Đoàn vinh danh là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp T.Ư.

Con đường đến với nghề giáo của cô Kim Oanh bắt đầu với chuyên ngành Điều dưỡng. Trước khi đứng trên bục giảng, cô có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn từ khi còn là sinh viên. Màu áo xanh tình nguyện theo cô từ những hoạt động Đoàn trường đến giảng đường và tiếp tục hiện diện trong những chuyến đi cùng sinh viên đến các địa phương còn nhiều khó khăn. “Mỗi người đều có một hành trình riêng, không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Quan trọng là ở mỗi vị trí, mình đã cố gắng hết sức và tạo ra được những giá trị gì cho người khác”, cô Kim Oanh nói.

Trong nhiều năm tham gia công tác Đoàn, nữ giảng viên cùng đoàn viên, sinh viên thực hiện các chương trình tình nguyện tại Quảng Bình, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ... Các chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động gắn với chuyên môn và nhu cầu thực tế của địa phương như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”...

Cô Kim Oanh trong một hoạt động tình nguyện, hướng đến chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng.

Nhưng với cô Kim Oanh, kết quả không nằm ở tổng số tiền hay số phần quà được trao. Cô quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm mà sinh viên có được sau mỗi chuyến đi. Có lần đến vùng cao Tây Bắc, chứng kiến những em nhỏ chân trần vượt dốc trong giá lạnh, cô không giấu được xúc động. “Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, mình đã không cầm được nước mắt khi nhìn những em nhỏ chân trần vượt dốc trong giá lạnh. Nhưng cũng chính nơi ấy, những nụ cười trong trẻo, ánh mắt đầy hy vọng khiến mình nhận ra, có những chuyến đi, điều ta mang về còn nhiều hơn những gì ta trao đi”, cô kể. Từ những trải nghiệm đó, cô Kim Oanh nhìn hoạt động tình nguyện như một phần của giáo dục.

Theo cô, sinh viên ngành Y cần được tiếp xúc với thực tế, để hiểu rằng, phía sau những kiến thức về bệnh học, điều dưỡng hay chăm sóc sức khỏe là những con người cụ thể, với hoàn cảnh, nhu cầu và nỗi lo riêng. “Điều khiến mình tự hào nhất không phải những con số thành tích mà là nhìn thấy sinh viên trưởng thành sau mỗi chuyến đi, biết thấu cảm, sẻ chia và vận dụng kiến thức chuyên môn để chăm sóc, giúp đỡ cộng đồng”, cô nói.

Cô Kim Oanh (ngoài cùng, bên phải) tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Giảng viên là người đồng hành với sinh viên

Trên giảng đường, cô Kim Oanh giảng dạy tại bộ môn Nhi, đồng thời kiêm nhiệm công tác đào tạo. Cô cũng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Đến nay, cô đã hướng dẫn ba sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Một sinh viên đoạt giải Ba tại Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Trường, năm 2025. Cô cho rằng, người học ngành Y cần được trang bị cả kiến thức chuyên môn lẫn ý thức trách nhiệm với người bệnh và cộng đồng. “Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải giúp sinh viên hình thành tinh thần trách nhiệm. Với nghề Y, đôi tay vững chuyên môn phải luôn song hành cùng một trái tim giàu lòng nhân ái”, cô Kim Oanh chia sẻ.

Việc cùng lúc đảm nhiệm công tác giảng dạy, đào tạo và Đoàn Thanh niên khiến lịch làm việc của cô Kim Oanh dày đặc. Cô chọn cách sắp xếp công việc theo từng mục tiêu thay vì tách biệt hoàn toàn các vai trò. Những hoạt động Đoàn trở thành môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức; công việc giảng dạy giúp cô hiểu hơn về nhu cầu của người học; còn nghiên cứu khoa học tạo thêm cơ hội để cô cập nhật chuyên môn.

Năm 2025, cô Kim Oanh được vinh danh là “Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô”. Một năm sau, cô tiếp tục được tuyên dương là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp T.Ư năm 2026. “Danh hiệu là sự ghi nhận đối với những gì mình đã làm, nhưng đồng thời cũng nhắc mình phải có trách nhiệm hơn với công việc, với sinh viên và với những giá trị mình đang theo đuổi”, cô nói.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp T.Ư năm 2026.

Trước sự phát triển nhanh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, cô Kim Oanh cho rằng, nhà giáo trẻ không thể đứng ngoài quá trình thay đổi. Theo cô, giáo viên cần chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực số và sử dụng công nghệ để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế sự tận tâm và trách nhiệm trong quan hệ giữa người thầy và người học. “Nhà giáo trẻ cần không ngừng học hỏi và làm chủ công nghệ, nhưng tình yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm vẫn là những giá trị cốt lõi”, cô nói.

Cô Kim Oanh chia sẻ: “Đừng quá áp lực phải trở thành một người thật xuất sắc hay làm nên những điều lớn lao. Mỗi người có một hành trình riêng, hãy nuôi dưỡng đam mê, dám dấn thân và kiên trì với điều mình lựa chọn”, nữ giảng viên nói. Với cô, một buổi lên lớp tốt, một sinh viên hoàn thành đề tài nghiên cứu, một chuyến tình nguyện giúp người dân vùng khó hay một bạn trẻ trưởng thành hơn sau hoạt động Đoàn đều là những kết quả đáng giá.

Ảnh: NVCC