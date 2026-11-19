ThS Lê Vũ Trường Sơn - Giảng viên khoa Lý - Hóa, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Trở về ngôi trường cũ, tiếp nối những giá trị nghề giáo

ThS Lê Vũ Trường Sơn (sinh năm 1994, quê TP. Đà Nẵng) bắt đầu công tác giảng dạy tại chính ngôi trường từng đào tạo mình từ năm 2020. Trở lại giảng đường trong vai trò người thầy, anh xem đó là cơ hội tiếp nối những giá trị tốt đẹp từ các thế hệ giảng viên đi trước. “Điều khiến mình lựa chọn gắn bó với nghề chính là sinh viên. Mỗi thế hệ có những cá tính, suy nghĩ và khát vọng khác nhau, đòi hỏi người thầy phải không ngừng học hỏi, đổi mới để có thể đồng hành cùng các em. Với mình, niềm vui của nghề giáo còn nằm ở việc nhìn thấy sinh viên từng bước trưởng thành, tự tin hơn và tìm được hướng đi của mình”, ThS Sơn chia sẻ.

ThS Lê Vũ Trường Sơn cùng sinh viên tham gia gian hàng triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hội nghị Tổng kết việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844).

Trong giảng dạy, anh chú trọng giúp sinh viên hiểu bản chất vấn đề, kết nối kiến thức với các hiện tượng thực tiễn thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết. Theo anh, khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, vai trò của giảng viên cũng thay đổi. Người thầy cần chuyển dần từ truyền đạt kiến thức sang định hướng, tổ chức hoạt động học tập, khuyến khích tự học và tư duy phản biện. “Truyền cảm hứng không bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể là lắng nghe một ý tưởng chưa hoàn thiện, động viên đúng lúc hoặc tạo điều kiện để sinh viên được thử sức với điều mình yêu thích”, anh nói.

Tạo cơ hội để sinh viên trưởng thành

Bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, ThS Sơn từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Trong thời gian này, anh cùng tập thể triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như: Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp - Dẫn lối tương lai 2025” thu hút 59 dự án, với gần 300 sinh viên; tổ chức các diễn đàn về khởi nghiệp, chuyển đổi số, chương trình “School Tour Ready for AI - 2025” và thành lập CLB Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo UED. Theo ThS Lê Vũ Trường Sơn, sinh viên có nhiều ý tưởng và khát vọng, nhưng điều các bạn cần là môi trường phù hợp, cơ hội trải nghiệm và những người sẵn sàng đồng hành để biến ý tưởng thành hành động.

Anh tham gia tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng đến cộng đồng. Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện Đông 2025 - Xuân 2026” triển khai 8 chương trình, tổng kinh phí hơn 330 triệu đồng, hỗ trợ trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thực hiện các hoạt động cải thiện cơ sở vật chất trường học, xây dựng tủ sách, tổ chức lớp học STEAM, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng Mặt trời và bảo vệ môi trường. “Điều mình trân trọng là tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và trưởng thành của sinh viên. Từ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực đến triển khai tại địa phương, sinh viên thể hiện sự chủ động và tinh thần sẵn sàng cống hiến”, anh chia sẻ.

ThS Lê Vũ Trường Sơn (ngoài cùng, bên phải) nhận Bằng khen của Hội đồng Giải thưởng cống hiến Khởi nghiệp Quốc gia, năm 2025.

Đưa nghiên cứu đến gần thực tiễn

ThS Lê Vũ Trường Sơn tập trung vào khoa học vật liệu, vật liệu nano và các ứng dụng liên quan đến môi trường. Anh từng chủ nhiệm các đề tài về chế tạo vật liệu phát quang hạt cacbon nano ứng dụng phát hiện ion kim loại nặng trong nước, tổng hợp vật liệu phát quang từ tiền chất có nguồn gốc thực vật. Cùng đồng nghiệp và sinh viên, anh tham gia công bố các nghiên cứu về vật liệu nano cacbon, vật liệu từ và vật liệu chức năng trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế. Đặc biệt, anh chú trọng để sinh viên tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, từ hình thành ý tưởng, thí nghiệm, phân tích kết quả đến công bố. “Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên rèn luyện tư duy độc lập, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần kiên trì”, anh cho biết.

Năm 2025, anh tham gia triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố về hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn tiền ươm tạo tại trường, với kinh phí 300 triệu đồng. Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong quản lý, anh cùng đồng nghiệp xây dựng sáng kiến ứng dụng Google Sheets quản lý hóa chất tại phòng thí nghiệm. Năm học 2024 - 2025, anh tiếp tục là tác giả chính của sáng kiến số hóa quy trình triển khai, công nhận và lưu trữ hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường bằng nền tảng OneDrive. Với ThS Sơn, giá trị của nghiên cứu không chỉ nằm ở số lượng đề tài hay bài báo mà ở khả năng tạo ra tri thức mới, giải quyết vấn đề thực tế và góp phần đào tạo người học.

ThS Lê Vũ Trường Sơn là tác giả chính của sáng kiến số hóa quy trình triển khai, công nhận và lưu trữ hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường.

Việc đồng thời đảm nhiệm giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động Đoàn - Hội tạo áp lực không nhỏ. Anh lựa chọn cách xác định thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch và phát huy sức mạnh tập thể. ThS Sơn cố gắng kết nối các lĩnh vực công việc: Nghiên cứu làm phong phú bài giảng, hoạt động Đoàn giúp anh hiểu sinh viên hơn, còn giảng dạy giúp nhận diện nhu cầu thực tế của người học.

ThS Lê Vũ Trường Sơn nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp T.Ư, năm 2026.

Với anh, danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp T.Ư gắn với sự nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục học hỏi và cống hiến. “Đừng chờ đến khi mình thật giỏi mới bắt đầu đóng góp. Phải bắt đầu từ những việc mình có thể làm, bằng tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc, không ngừng học hỏi để mỗi ngày tạo ra những giá trị tốt đẹp”, ThS Lê Vũ Trường Sơn bày tỏ.

Ảnh: NVCC