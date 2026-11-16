Nhà giáo Trần Thị Huyền 'thắp lửa' đam mê và khơi dậy tiềm năng học trò

Ngày 19/11 tới đây, nhà giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tiền An (phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) sẽ tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Dự kiến chiều cùng ngày (19/11), cô sẽ cùng các nhà giáo tiêu biểu gặp mặt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Văn phòng Chính phủ.

Đổi mới chuyên môn từ thực tiễn giáo dục

Đến với nghề giáo bằng tình yêu tri thức, đặc biệt là môn Lịch sử, cô Trần Thị Huyền luôn tâm niệm, dạy học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn giúp học sinh hiểu về cội nguồn, trân trọng giá trị truyền thống và hình thành trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Nhiều năm gắn bó với nghề, điều khiến cô Huyền thêm động lực chính là được chứng kiến sự trưởng thành, tiến bộ của học trò. Tình yêu nghề, sự tin tưởng của lãnh đạo, đồng nghiệp, phụ huynh cùng nỗ lực vươn lên của học sinh đã trở thành nguồn động viên để cô không ngừng học hỏi, đổi mới và cống hiến.

Trên cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô Huyền xác định chất lượng giáo dục không phải thành quả của riêng cá nhân mà là kết tinh từ sự nỗ lực của cả tập thể. Bởi vậy, trong công tác quản lý, cô chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, khuyến khích giáo viên phát huy năng lực và chủ động đổi mới phương pháp dạy học.

Theo cô Huyền, đổi mới quản lý chuyên môn trước hết phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, chuyển từ quản lý hành chính, kiểm soát hồ sơ sang quản trị chất lượng, lấy sự tiến bộ và phát triển năng lực học sinh làm trung tâm.

Nhà giáo Trần Thị Huyền chia sẻ với Báo GD&TĐ về công tác dạy và học tại nhà trường.

Trong 5 năm qua, cô tập trung triển khai ba hướng đổi mới trọng tâm: nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; quản lý chất lượng giáo dục khoa học, chú trọng phân hóa học sinh, kết hợp nâng cao chất lượng đại trà với phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Đáng chú ý, cô đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo 32 chuyên đề cấp tỉnh, 10 chuyên đề cấp thành phố và 245 chuyên đề cấp trường. Thông qua các hoạt động này, giáo viên có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, thực hành phương pháp mới và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Những đổi mới đó góp phần duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS đạt 100%; riêng năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường giành 10 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, mức cao nhất trong 5 năm.

Không chỉ chú trọng kết quả, cô Huyền còn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới. Với vai trò giáo viên cốt cán, báo cáo viên tập huấn Chương trình GDPT 2018, thành viên Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương và Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, cô tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cô cũng tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Bắc Ninh các lớp 6, 7, 8, 9; tổ chức chuyên đề, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Với giáo viên trẻ, cô chú trọng tư vấn chuyên môn, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để đồng nghiệp thử sức, khẳng định năng lực.

Trước yêu cầu chuyển đổi số, cô Huyền tham mưu, chỉ đạo số hóa hệ thống hồ sơ chuyên môn, triển khai hồ sơ điện tử eDoc, chữ ký số; đồng thời hướng dẫn giáo viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng học liệu số, câu hỏi kiểm tra, đánh giá và tổ chức hoạt động học tập tương tác.

Năm học 2025 - 2026, cô trực tiếp nghiên cứu, triển khai sáng kiến nâng cao năng lực thiết kế bài giảng điện tử và ứng dụng AI cho giáo viên nhà trường. Theo cô, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi giải quyết được những khó khăn trong công việc, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng dạy học.

AI có thể hỗ trợ người thầy nhưng không thể thay thế vai trò chủ thể, sự sáng tạo và trách nhiệm của giáo viên đối với sản phẩm giáo dục.

Trao niềm tin để học trò trưởng thành

Đằng sau những con số về chất lượng giáo dục và thành tích chuyên môn, dấu ấn của cô Trần Thị Huyền còn được thể hiện qua sự tận tâm với từng học sinh. Trong quá trình trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9, cô đã có nhiều năm hướng dẫn học sinh đạt giải cao ở các kỳ thi.

Một trong những thành tích đáng nhớ là năm học 2024 - 2025, học sinh do cô trực tiếp bồi dưỡng giành giải Nhất cấp quốc gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Bên cạnh đó, học sinh được cô hướng dẫn còn đạt 3 giải cấp tỉnh trong giai đoạn 5 năm.

Tuy nhiên, với cô Huyền, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn là hành trình giúp học sinh nhận ra khả năng của bản thân, vượt qua mặc cảm và có thêm động lực học tập.

Câu chuyện về em Ngô Phú Gia Huy, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Tiền An là một kỷ niệm đặc biệt đối với cô. Huy có hoàn cảnh gia đình riêng, bố mẹ ly hôn, em sống cùng ông bà. Thời gian đầu, em chưa thực sự chú tâm vào học tập, cũng chưa bộc lộ quyết tâm tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Nhận thấy ở học trò những tố chất và khả năng có thể phát triển, cô Huyền đã dành thời gian trò chuyện, động viên, giúp em từng bước xây dựng niềm tin vào bản thân và khơi dậy niềm yêu thích môn Lịch sử.

Từ một học sinh còn thiếu tự tin, Huy dần chủ động tham gia đội tuyển, kiên trì học tập và nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân. Năm học 2025–2026, em giành giải Nhất học sinh giỏi cấp phường và giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Nhà giáo Trần Thị Huyền với học trò.

Với cô Huyền, thành quả ấy không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực học tập của học trò mà còn là minh chứng cho ý nghĩa của sự đồng hành, động viên đúng lúc trong giáo dục. “Đằng sau mỗi học sinh có thể là một hoàn cảnh, một tâm tư và những khả năng chưa được đánh thức. Người thầy phải thực sự hiểu học sinh, tin vào khả năng của các em, biết khơi dậy niềm đam mê và kiên trì đồng hành bằng tình yêu thương, trách nhiệm”, cô Huyền chia sẻ.

Chính quan niệm ấy cũng được cô vận dụng trong công tác quản lý và xây dựng môi trường giáo dục tại nhà trường. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cô quan tâm chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, hoạt động Đoàn - Đội và các câu lạc bộ học đường như Truyền thông, Nghệ thuật, Thể dục thể thao, Tiếng Anh, Đọc sách, STEM.

Nhà trường cũng chú trọng các hoạt động nhân đạo, khuyến học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo cô, một ngôi trường hạnh phúc phải được xây dựng từ sự tôn trọng, yêu thương và đồng hành. Giáo viên được phát huy năng lực, học sinh được an toàn, tôn trọng sự khác biệt, còn phụ huynh có niềm tin để phối hợp cùng nhà trường.

Đánh giá về đồng nghiệp, cô Vương Lan Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Tiền An cho biết, cô Trần Thị Huyền là nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực, thẳng thắn, luôn gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường, ngành và địa phương.

Theo cô Vương Lan Anh, với trình độ chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, cô Huyền luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển năng lực đội ngũ giáo viên; chủ động, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động chung. Những đóng góp của cô góp phần giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường.

Nhà giáo Trần Thị Huyền cùng đại diện Ban Giám hiệu và đồng nghiệp.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ), cô Huyền xem đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục nỗ lực. Thời gian tới, cô mong muốn nâng cao năng lực quản trị nhà trường, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI có trách nhiệm, phát triển đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Gửi gắm tới các nhà giáo trẻ, cô chia sẻ: “Hãy yêu nghề bằng trái tim, làm nghề bằng trí tuệ và giữ nghề bằng trách nhiệm. Đừng ngại đổi mới, đừng ngừng học hỏi và cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào khả năng trưởng thành của học sinh”. Với cô Trần Thị Huyền, phần thưởng ý nghĩa nhất của nghề giáo không chỉ là những tấm bằng khen hay danh hiệu, mà chính là sự trưởng thành của học trò, sự tiến bộ của đồng nghiệp và những giá trị tốt đẹp được vun đắp cho nhà trường, ngành giáo dục và xã hội.