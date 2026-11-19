335 nhà giáo tiêu biểu được tôn vinh năm 2026

Sáng 19/11, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, Nguyễn Thị Quyên Thanh; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và 73 nhà giáo tiêu biểu.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT đã lựa chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu. Tại buổi lễ, Bộ trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 70 nhà giáo xuất sắc, đại diện cho các cấp học, vùng miền và 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi lễ.

Tính từ năm 2017 đến nay, ngành Giáo dục đã lựa chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nhà giáo tiêu biểu phát huy vai trò trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, năm 2026 có nhiều dấu mốc quan trọng đối với ngành Giáo dục. Luật Nhà giáo bước vào năm đầu tiên triển khai; Nghị quyết 71-NQ/TW bước sang năm thứ hai thực hiện; đồng thời, ngành hướng tới dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc cách dạy, cách học. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế sự thấu cảm, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy.

Trong bối cảnh đó, nhà giáo tiêu biểu không chỉ cần đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn phải khơi dậy ở học sinh tinh thần tự học, tư duy độc lập và năng lực học tập suốt đời. Việc bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam cũng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục.

Giảm áp lực hành chính, tạo điều kiện để giáo viên làm tốt chuyên môn

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý yêu cầu giảm những công việc hành chính không cần thiết, tạo điều kiện để giáo viên dành thời gian cho chuyên môn và học sinh.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, cần bảo đảm đủ trường lớp, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đồng thời quan tâm quy mô lớp học phù hợp, giúp giáo viên có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thành công của giáo dục không chỉ thể hiện qua thành tích hay những con số, mà còn được nhìn nhận từ sự trưởng thành của học sinh, niềm tin của phụ huynh và xã hội, cũng như niềm vui, sự gắn bó của đội ngũ nhà giáo với nghề.

Việc tôn vinh nhà giáo tiêu biểu vì vậy không chỉ ghi nhận những đóng góp của các cá nhân xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng đổi mới trong toàn ngành Giáo dục.