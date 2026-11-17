Tiên phong thử nghiệm, truyền động lực cho đồng nghiệp

Bắt đầu công tác trong ngành giáo dục từ năm 2008, cô Bùi Thị Tú đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Với cô, danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là thành quả của sự đồng hành từ các thế hệ học trò, đồng nghiệp cùng môi trường làm việc tại Trường THPT Như Thanh.

Chia sẻ về sự ghi nhận này, cô khiêm tốn: "Bản thân tôi không phải là người xuất sắc, nhưng tôi luôn có tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi, đổi mới để tiến bộ hơn so với chính mình của ngày hôm qua".

Năm 2014, khi sách giáo khoa Tiếng Anh thí điểm được triển khai, cô mạnh dạn đảm nhận việc giảng dạy, chủ động tìm tòi phương pháp, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm. Những điều đúc kết từ thực tiễn tiếp tục được cô chia sẻ, giúp các giáo viên trong tổ có thêm sự tự tin khi tiếp cận chương trình mới, đồng thời trở thành kinh nghiệm quý báu được cô trình bày tại Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022.

Cô giáo Bùi Thị Tú, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Như Thanh

Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn, thay vì đóng vai trò trung tâm, cô khuyến khích mỗi giáo viên mạnh dạn thử nghiệm phương pháp giảng dạy, tham gia các hoạt động chuyên môn nhằm phát huy tối đa năng lực. Nhờ tinh thần đó, Tổ Ngoại ngữ nhiều năm liền đạt danh hiệu Tổ Lao động xuất sắc, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng được gần 40 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở.

Cô giáo Tú trong giờ giảng dạy tại lớp học

Thay đổi cách dạy và thi để khơi dậy năng lực học sinh.

Cô Tú chú trọng tổ chức hoạt động học theo dự án, mô hình

Với quan điểm học sinh phải là chủ thể của quá trình học tập, trong các giờ Tiếng Anh, cô Tú chú trọng tổ chức hoạt động học theo dự án, mô hình lớp học đảo ngược, thảo luận, tranh luận và thuyết trình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công cụ số cũng được đưa vào quá trình dạy học nhằm tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và tự học.

Không chỉ đổi mới phương pháp truyền đạt, cô còn quan tâm thay đổi cách thức kiểm tra, đánh giá. Ngay từ những năm giảng dạy chương trình sách giáo khoa thí điểm, khi hình thức kiểm tra chủ yếu vẫn thực hiện trên giấy, cô đã đưa vào lớp học các bài kiểm tra thực hành, báo cáo dự án và những hình thức đánh giá đa dạng.

Mục tiêu mà nữ giáo viên hướng đến không chỉ là giúp học sinh đạt kết quả tốt trong những kỳ thi trước mắt mà quan trọng hơn là hình thành năng lực tự học, khả năng chủ động định hướng và xây dựng nền tảng kiến thức để các em tiếp tục phát triển trong tương lai.

Các em học sinh chụp hình kỷ niệm cùng cô Tú

Những nỗ lực ấy đã đơm hoa kết trái. Hằng năm, học sinh do cô hướng dẫn luôn góp mặt trong danh sách đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều em đạt điểm từ 110 đến 117 trong các kỳ thi đánh giá năng lực, có em đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, học trò của cô còn giành giải Khuyến khích cấp quốc gia tại cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em, giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (Top 5 sản phẩm xuất sắc).

Cùng với thành tích của trò, cô Tú cũng sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, cùng 3 sáng kiến cấp tỉnh và 15 sáng kiến cấp ngành. Dù vậy, với cô, niềm vui lớn nhất vẫn là lúc nhận được tin học trò cũ giành học bổng du học hay gặt hái thành công trên bước đường sự nghiệp.

Hằng năm, học sinh do cô hướng dẫn đều có em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh

Lan tỏa tri thức, giữ "lửa" giữa thời đại số

Không bó hẹp ở phạm vi nhà trường, với vai trò giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cô Tú được ngành giáo dục Thanh Hóa tín nhiệm giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng: tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi, tập huấn chương trình, phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT và biên soạn tài liệu. Cô còn để lại dấu ấn khi tham gia sáng lập và điều hành các cộng đồng chuyên môn, kết nối hàng nghìn giáo viên trong tỉnh cũng như trên cả nước.

Cô giáo Bùi Thị Tú có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong nhà trường

Cô Tú nhận được nhiều tình cảm của các em học sinh

Nhìn nhận về thách thức nghề giáo hiện nay, cô cho rằng yêu cầu đổi mới chương trình, chuyển đổi số và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi mỗi giáo viên phải liên tục cập nhật kiến thức, chủ động thích ứng. Dẫu áp lực ngày càng lớn, động lực giúp cô gắn bó với bục giảng đôi khi chỉ bắt nguồn từ một dòng tin báo hỷ của học trò hay lời cảm ơn chân thành từ đồng nghiệp.

Năm 2026, cô Tú được Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh là Nhà giáo tiêu biểu

Gửi gắm thông điệp tới những giáo viên trẻ đang chập chững bước vào nghề, đặc biệt là những người còn e ngại trước áp lực đổi mới, cô Tú nhắn nhủ: "Không ai bắt đầu đã xuất sắc. Chỉ cần mỗi ngày học thêm một điều, mỗi tuần dạy tốt hơn một chút, các bạn sẽ thấy mình đi được rất xa. Hãy tin vào học trò và đừng bao giờ ngại đổi mới!"

Từ những đổi mới trong từng tiết học đến việc chia sẻ tri thức với đồng nghiệp, hành trình của cô Tú cho thấy giá trị của nghề giáo không chỉ được tạo nên bởi thành tích cá nhân mà còn ở những thế hệ học trò trưởng thành và những điều tốt đẹp được lan tỏa từ mỗi người thầy.