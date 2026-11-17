Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Tại chương trình, các nhà giáo đã chia sẻ về hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời khẳng định trách nhiệm tiếp tục truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đông A cho biết, đối với người làm ngành y, vai trò của người thầy không chỉ dừng ở nhiệm vụ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mà còn phải giảng dạy, đào tạo bác sĩ trẻ và nghiên cứu khoa học. Nhìn lại quá trình công tác, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đông A cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho cả ba nhiệm vụ này.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đông A phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Là một trong những người đặt nền móng cho ngành phẫu thuật ngoại nhi Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đông A đã tham gia đào tạo hơn 100 bác sĩ nhi khoa tại Pháp, góp phần xây dựng đội ngũ bác sĩ nhi Việt Nam trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh. Nhiều công trình nghiên cứu của Giáo sư được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận, trong đó có ca phẫu thuật tách song nhi Việt - Đức và các công trình về ghép tạng nhi.

Chia sẻ niềm tự hào khi được đồng thời thực hiện hai vai trò: thầy thuốc và thầy giáo, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết, người thầy thuốc phải hướng đến mục tiêu giúp bệnh nhân khỏe mạnh, có chất lượng sống tốt; còn người thầy giáo phải truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ trẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao quà tri ân nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao quà tri ân Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đông A nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhấn mạnh vai trò nêu gương về y đức, cách ứng xử với người bệnh và đồng nghiệp. Đây cũng là những giá trị cần được truyền lại cho thế hệ kế cận. Đối với nghiên cứu khoa học, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn khám, chữa bệnh chính là cơ sở để người làm nghề tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra giải pháp, góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng sống của người dân.

Ghi nhận những chia sẻ tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nhà giáo tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; khẳng định đây là lực lượng trí thức có uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao quà tri ân các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, trong số các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố có 10 nhà giáo đang trực tiếp hoặc đã từng tham gia công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời có thể tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín và trách nhiệm xã hội trong các hoạt động giám sát, phản biện, nghiên cứu khoa học, hiến kế chính sách.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là một trong những trụ cột của quá trình phát triển Thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, trong giai đoạn mới, khi Thành phố đặt yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà giáo càng có ý nghĩa quan trọng. Những ý kiến đóng góp về khoa học, học thuật và phản biện chính sách sẽ là nguồn lực thiết thực để Thành phố nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn.

Các đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và các nhà giáo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mong muốn các nhà giáo tiếp tục phối hợp với Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội; đề xuất những giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ các vấn đề thực tiễn, thúc đẩy phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm là đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những nhiệm vụ phát triển trọng điểm của Thành phố.

Đồng thời, đội ngũ nhà giáo cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm hơn đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế và những người chưa có điều kiện tiếp cận giáo dục.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các nhà giáo; mong muốn mỗi nhà giáo tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và trách nhiệm cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.