Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Ngân

“Chị làm thơ như viết nhật ký về cuộc đời mình… Vì thế, thơ chị luôn hồn nhiên, dung dị, thầm thì như đang nói với chính mình, nói với người thân của mình”. Đó là những lời nhận xét của nhà văn, nhà báo Trần Hoàng Vũ Nguyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam về thơ Nguyễn Thị Kim Ngân (ảnh), hội viên Bộ môn Thơ (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh).

Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1963 tại xã Hải Hậu. Suốt 35 năm gắn bó với ngành Giáo dục, giảng dạy môn Toán, chị luôn dành tâm huyết nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương và năng khiếu thơ ca nảy nở từ thuở nhỏ. Giữa những giờ lên lớp và công việc thường ngày, tình yêu thơ vẫn được chị âm thầm nuôi dưỡng. Trước những rung động bất chợt trong cuộc sống, chị lại tìm đến trang viết để ghi lại cảm xúc của mình. Vì thế, thơ đối với chị trở thành người bạn tâm giao, giúp chị lưu giữ cảm xúc và những điều bình dị đã đi qua trong cuộc đời.

Thơ Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập tới nhiều đề tài, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là thơ tình. Tình yêu trong thơ chị không chỉ có những phút giây say đắm, ngọt ngào mà còn có cả giận hờn, xa cách, những điều muốn nói rồi lại thôi, những nỗi nhớ âm thầm khó gọi thành tên. Mỗi rung cảm bình dị ấy đều được chị ghi lại bằng thơ. Trong bài “Một mình”, nỗi nhớ đưa nhân vật trữ tình trở lại con đường và không gian từng gắn với những kỷ niệm chung: “Con đường ta đã cùng đi/Em không muốn đến… nhưng vì nhớ anh/Vị Xuyên nước vẫn trong xanh/ Chim vui vẫn hót trên cành cây cao.../Bên hồ liễu cứ lả lơi/ Mình em - chẳng dám đến ngồi… ghế xưa”.

Không gian quen thuộc vẫn nguyên vẹn, cảnh vật vẫn xanh trong, chỉ có người xưa không còn bên cạnh. Sự đối lập giữa cảnh vật bình yên và tâm trạng cô đơn khiến nỗi nhớ càng trở nên rõ nét. Còn trong “Thôi đừng”, những lời tự nhủ như một cách khép lại mối duyên đã xa: “Thôi đừng hò hẹn người ơi/Thôi đừng nói nữa những lời đã xa…/Thôi đừng tặng những lời thơ/Tơ duyên đừng dệt giấc mơ hão huyền!”. Hay trong “Tiếng lòng”, lời nói và tâm trạng lại có sự trái ngược đầy day dứt: “Nói anh đừng điện về nữa/Vẫn chờ một tiếng chuông reo/Dặn mình đừng có dõi theo/Mà lòng vẫn luôn thổn thức…”. Những câu thơ ngắn, cách diễn đạt như lời thủ thỉ hằng ngày, nhưng phía sau đó là những giằng co của cảm xúc, giữa muốn quên và chưa thể quên, muốn dừng lại nhưng lòng vẫn vương vấn.

Nếu thơ tình nghiêng về những rung động riêng tư thì thơ viết về mẹ lại mang âm hưởng trầm lắng, chất chứa sự biết ơn và niềm thương cảm trước những nhọc nhằn, hy sinh của người phụ nữ trong gia đình. Trong bài thơ “Nghe lời mẹ ru”, hình ảnh người mẹ hiện lên qua những tháng ngày tảo tần, âm thầm gánh vác mọi lo toan. Nhà thơ xúc động viết: “…Âm thầm mình mẹ một đời lo toan”, là hình ảnh mẹ “Canh khuya vắt giọng ru khàn/ Sáng ra bươn bả gánh hàng trẫm vai/ Thúng quang buôn bán rạc người…”. Những câu thơ không cầu kỳ trong cách biểu đạt, lựa chọn hình ảnh quen thuộc của đời sống lao động để khắc họa bóng dáng người mẹ. Cũng viết về mẹ, trong bài thơ nhân “Ngày của mẹ”, chị nhắc đến những công việc không tên để nuôi 8 đứa con khôn lớn, trưởng thành: “Áo mẹ ướp nắng mưa, khuya sớm, tảo tần/ Những sớm ra đồng, những ngày tối chợ/ Lúc mẹ làm thầy, nhiều khi làm thợ…”. Những câu chuyện riêng của gia đình cũng từ đó chạm đến tình cảm chung của nhiều người đọc, bởi hình ảnh người mẹ trong thơ Nguyễn Thị Kim Ngân có bóng dáng của biết bao người mẹ Việt Nam tảo tần, cả đời vì con.

Quá trình sáng tác của nhà thơ được bồi đắp qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu với người yêu thơ, đặc biệt là các nhà thơ thuộc thế hệ đi trước. “Được gặp gỡ, trao đổi, nghe mọi người nhận xét, góp ý, tôi có thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong sáng tác”, nhà thơ Kim Ngân chia sẻ.

Bên cạnh sinh hoạt thơ, những chuyến đi thực tế, tham gia trại sáng tác cũng mở ra cho chị nhiều cảm hứng mới. Mỗi vùng đất đặt chân đến, mỗi cảnh sắc, con người và câu chuyện văn hóa, lịch sử được tìm hiểu đều có thể trở thành chất liệu cho thơ. Năm 2020, trong chuyến đi thực tế cùng Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc khu vực Bắc Bộ tại Khánh Hòa, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Ngân có dịp đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Trước không gian hướng ra biển, khi được nghe kể về sự hy sinh quả cảm của các chiến sĩ, chị thêm hiểu và xúc động trước những trang sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những cảm xúc ấy đã khơi nguồn để nhà thơ cất lên tiếng thơ tha thiết: “Anh chẳng để lại gì một dòng tên/ Cùng đồng đội của anh trên khu mộ gió” (Trước một dòng tên). Hay trong chuyến tham gia trại sáng tác cùng hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tại Đà Nẵng năm 2023, vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây tiếp tục đem đến cho chị những rung cảm mới, được gửi gắm trong bài thơ “Đà Nẵng - thành phố bình yên”. Bài thơ đã tạo được sự đồng cảm với nhạc sĩ, NSƯT Kiều Dư, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, để ông phổ nhạc, đưa những vần thơ đến gần với công chúng bằng một hình thức nghệ thuật khác.

Qua năm tháng, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn bền bỉ nuôi dưỡng niềm đam mê thơ ca giữa những suy tư thường ngày. Những kỷ niệm, nỗi nhớ, tình cảm gia đình và rung cảm trước những điều bình dị đã trở thành chất liệu sáng tác, làm nên nét thơ dung dị, chân thành, như những trang nhật ký lưu giữ từng khoảnh khắc cuộc đời