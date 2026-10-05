Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng xe máy giáo viên vùng cao

Thay mặt nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, lãnh đạo xã Sủng Máng trao xe máy cho 3 giáo viên.

Đây là 3 giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo thuộc Dự án hỗ trợ học bổng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh gồm 33 người do Trường Marie Curie Hà Nội tài trợ kinh phí từ cuối năm 2023. Điểm đặc biệt của chương trình học bổng là đào tạo những học sinh người địa phương sau khi tốt nghiệp trở về cống hiến, giảng dạy phục vụ quê hương.

Hiện tại, cả 3 giáo viên trẻ đã chính thức đứng lớp, tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh tại các xã vùng cao khó khăn là Sủng Máng, Khâu Vai và Sơn Vĩ.

Được hỗ trợ phương tiện đi lại ngay khi vừa bắt đầu chặng đường công tác mới, các thầy cô giáo trẻ có thêm động lực để vượt qua khó khăn và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.