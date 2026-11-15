Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Phương và hành trình gieo những đổi thay

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Ngày 19/11 tới đây, cô Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên Tin học Trường THCS Phúc Yên sẽ tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Chiều cùng ngày, cô sẽ cùng các nhà giáo tiêu biểu gặp mặt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Văn phòng Chính phủ.

Khi nhận được thông báo, cô Nguyễn Thị Thu Phương xúc động trước niềm vinh dự mà cô gọi là “vượt trên cả sự mong đợi của một người giáo viên trực tiếp đứng lớp”. Trong niềm vui ấy, cô nghĩ đến đồng nghiệp, phụ huynh và các thế hệ học trò đã đồng hành với mình, đặc biệt là gia đình, chỗ dựa của cô trong suốt những năm gắn bó với nghề. Dịp này cũng gợi cô nhìn lại chặng đường từ khi chọn nghề dạy học đến những năm miệt mài đổi mới từng giờ Tin học, xây dựng học liệu và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Giải thưởng trước bàn học

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu Phương từng hình dung công việc của mình sẽ gắn với công việc phát triển phần mềm. Thế nhưng, những lần tiếp xúc với học sinh ở Ngọc Thanh (nay là phường Xuân Hòa, Phú Thọ) khiến cô nghĩ nhiều hơn về ước mơ làm cô giáo từ nhỏ. Nhìn các em háo hức lần đầu đặt tay lên bàn phím, cô nhận ra niềm vui mà mình có thể tìm thấy nếu chọn nghề giáo. Đây là lý do để cô thi tuyển giáo viên Tin học và bắt đầu công tác tại Trường THCS Ngọc Thanh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Phương được nhận xét là nhà giáo tận tâm với nghề.

Những năm đầu đứng lớp, kiến thức kỹ thuật giúp cô vững vàng với môn học, còn việc giảng sao cho học sinh dễ hiểu đòi hỏi cô phải học thêm từ đồng nghiệp và từ thực tế giảng dạy. Sự chỉ dẫn của những người đi trước giúp nữ giáo viên trẻ tự tin hơn. Sau khi chuyển về Trường THCS Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước sáp nhập, cô tiếp tục rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và hoàn thành chương trình thạc sĩ Khoa học máy tính năm 2020.

Ở Trường THCS Phúc Yên hôm nay, niềm vui của cô gắn với những lúc học sinh biết dùng công nghệ để giải quyết vấn đề của chính mình. Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026, 2 dự án do cô hướng dẫn cùng đoạt giải. Robot AI Lily Educare giành giải Đặc biệt, còn hệ thống AIHEAL hướng tới chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh đoạt giải Ba. Điều khiến cô tự hào là học trò đã biết tìm đề tài từ những nhu cầu gần gũi trong trường học.

Với những nỗ lực bền bỉ trong giảng dạy và đổi mới giáo dục, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Phương đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua và đạt nhiều giải thưởng chuyên môn.

Giữa những dấu mốc ấy, kỷ niệm cô Thu Phương nhớ sâu đậm nhất lại đến từ một cuộc điện thoại. Gần kỳ thi học kỳ, một phụ huynh nhờ cô nhắc con tạm gác môn Tin để ôn Toán vì em say mê đến mức ngày nào cũng mong đến buổi học của cô. Phụ huynh còn kể rằng, trong số những giải thưởng từng nhận, em muốn dành vị trí trang trọng nhất ngay trước bàn học để treo giải thưởng môn Tin học.

“Lời tâm sự mộc mạc ấy của phụ huynh chính là tấm huân chương vô giá trong trái tim người thầy, tiếp thêm cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết để yêu nghề hơn mỗi ngày”, cô Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ.

Để kiến thức vươn xa

Từ công việc đứng lớp, cô Nguyễn Thị Thu Phương có thêm cơ hội đưa kinh nghiệm của mình vào những bộ sách và tài liệu mà đồng nghiệp có thể sử dụng. Một trong những dấu mốc cô trân trọng nhất là được tham gia biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên và vở bài tập Tin học lớp 3, 4, 5 do Nhà xuất bản Đại học Vinh phát hành. Công việc ấy tiếp tục qua các đợt tập huấn, khi cô hướng dẫn giáo viên ở nhiều địa phương sử dụng sách và triển khai chương trình mới.

Luôn đồng hành cùng học sinh chinh phục kiến thức mới,

Việc đồng hành với giáo viên cũng giúp cô hiểu những vướng mắc khi đưa công nghệ vào lớp học. Trong đợt thực nghiệm chuyển đổi số môn Tin học lớp 7 tại Trường THCS Hùng Vương và 8 trường THCS khác của Vĩnh Phúc trước sáp nhập, cô nhận thấy học liệu số còn thiếu, kỹ năng sử dụng công nghệ giữa các giáo viên cũng chưa đồng đều. Từ thực tế đó, cô đề xuất tập huấn, tổ chức trao đổi chuyên môn và xây dựng tài liệu hướng dẫn để đồng nghiệp dễ áp dụng.

Đến nay, với vai trò giáo viên cốt cán môn Tin học, báo cáo viên của Sở GD&ĐT Phú Thọ, cô trực tiếp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về năng lực số, giáo dục công dân số và giáo dục trí tuệ nhân tạo. Qua các nhóm chuyên môn do cô sáng lập, đồng nghiệp có thêm nơi chia sẻ học liệu miễn phí và trao đổi về những vướng mắc trong giờ dạy. Ngay tại trường, 3 giáo viên được cô cố vấn chuyên môn đã giành một giải Nhất, một giải Nhì và một giải Ba tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Bên cạnh việc tập huấn và hỗ trợ đồng nghiệp, cô tiếp tục dành thời gian nghiên cứu. Năm 2025, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do cô chủ nhiệm được nghiệm thu loại Khá. Tháng 2/2026, sáng kiến về hệ sinh thái chuyển đổi số của cô được chứng nhận áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn quốc. Trước đó, những đóng góp của cô đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2023.

Nhà giáo Lê Thị Hồng Khiên, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Yên ( bên phải) cùng cô Nguyễn Thị Thu Phương tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Khi nói về cuộc gặp mặt năm 2026, cô Phương nhắc nhiều đến những việc muốn làm tiếp. Cô dự định mở rộng ngân hàng đề và kho bài giảng tương tác để chia sẻ miễn phí, giúp giáo viên ở những địa bàn còn khó khăn của Phú Thọ có thêm tài liệu chuẩn bị bài và đánh giá học sinh. Cô cũng mong cùng Trường THCS Phúc Yên tạo thêm không gian để học sinh thực hành với AI và robot, thử tìm lời giải cho những vấn đề các em gặp trong học tập và đời sống.

Nhìn từ công việc hằng ngày ở trường, Nhà giáo Lê Thị Hồng Khiên, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Yên cho biết, điều tập thể nhà trường trân trọng ở cô Phương là sự khiêm nhường và tinh thần tự học. Cô chủ động tìm hiểu kiến thức mới để đưa vào giờ dạy, sẵn lòng chia sẻ học liệu với đồng nghiệp, bồi dưỡng miễn phí và trao tặng tài liệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với Hiệu trưởng Lê Thị Hồng Khiên, những việc làm ấy khiến niềm vui khi cô Phương được mời dự cuộc gặp mặt trở thành niềm vui chung, đó là “niềm vinh dự, tự hào to lớn của Trường THCS Phúc Yên”.

Với những nỗ lực trong giảng dạy và đổi mới giáo dục, cô Nguyễn Thị Thu Phương đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua và đạt nhiều giải thưởng chuyên môn. Tiêu biểu là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2021), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2023), danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2025), giải Nhì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và giải Nhì E-learning cấp tỉnh. Cô là đồng tác giả sách Tin học lớp 3, 4, 5 và chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu loại Khá năm 2025. Năm 2026, một sáng kiến của cô được chứng nhận áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng toàn quốc. Cùng năm, hai dự án do cô hướng dẫn, Lily Educare và AIHEAL, lần lượt đoạt giải Đặc biệt và giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ.