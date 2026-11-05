Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền: Yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu là nền tảng xây dựng trường học hạnh phúc

Trên hành trình 105 năm xây dựng và phát triển Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường – luôn trăn trở với việc kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc. Trong cuộc trò chuyện với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cô chia sẻ những quan niệm và cách làm thiết thực, đồng thời nhấn mạnh: Trường học hạnh phúc không được tạo nên từ những khẩu hiệu lớn lao, mà bắt đầu từ tình yêu thương, sự tôn trọng và những hành động giản dị được vun đắp mỗi ngày.

Theo Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, xây dựng trường học hạnh phúc không phải là một phong trào mang tính thời điểm, mà là hành trình bền bỉ, đòi hỏi sự tận tâm và trách nhiệm của mỗi người làm giáo dục. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

PV: Với vai trò là người trực tiếp tham gia phát động cuộc thi, cô cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” trong việc ghi nhận nỗ lực, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong giáo dục?

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền: Theo tôi, ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” không chỉ nằm ở việc tôn vinh những ngôi trường tiêu biểu, mà còn ở cơ hội để mỗi nhà trường nhìn lại hành trình mình đã đi, nhận diện những giá trị đang vun đắp và chia sẻ những câu chuyện đẹp của giáo dục.

Một lời động viên đúng lúc của thầy cô, một ánh mắt sẻ chia với học trò, một sự tiến bộ dù nhỏ của mỗi em hay niềm tin, sự đồng hành của cha mẹ học sinh... những điều bình dị tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là những chất liệu làm nên một ngôi trường hạnh phúc.

Tôi đặc biệt trân trọng giá trị kết nối của cuộc thi. Khi những câu chuyện tử tế được kể lại, những cách làm hay được chia sẻ, chúng ta không chỉ lan tỏa cảm hứng mà còn tạo cơ hội để các nhà trường học hỏi, cùng thay đổi và tiến bộ. Tôi mong cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy nhận thức rằng: Xây dựng trường học hạnh phúc không phải là một phong trào mang tính thời điểm, mà là hành trình bền bỉ, đòi hỏi sự tận tâm và trách nhiệm của mỗi người làm giáo dục.

PV: Với 105 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã kế thừa những giá trị truyền thống như thế nào trong việc xây dựng trường học hạnh phúc? Nhà trường có những cách làm cụ thể nào để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, thưa cô?

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền: Trải qua 105 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn trân trọng những giá trị truyền thống được các thế hệ thầy và trò bồi đắp, tinh thần hiếu học, sự tận tâm với nghề, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển. Với chúng tôi, kế thừa truyền thống không đơn thuần là gìn giữ những dấu ấn của quá khứ, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị ấy thành động lực đổi mới trong giáo dục hôm nay.

Trên nền tảng đó, nhà trường xác định tình yêu thương, sự tôn trọng và thấu hiểu là những nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng trường học hạnh phúc. Chúng tôi chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực và sự chủ động của học sinh; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ, thể thao để mỗi học sinh có cơ hội khám phá bản thân, phát triển năng lực và nuôi dưỡng niềm vui đến trường.

Đặc biệt, nhà trường luôn coi trọng việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh. Bởi một đứa trẻ chỉ thực sự hạnh phúc khi được lắng nghe, tôn trọng, khích lệ và trưởng thành trong sự đồng hành của gia đình, nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, hạnh phúc được vun đắp từ sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành, để mỗi thầy cô, học sinh đều cảm nhận được giá trị của mình trong mái trường thân yêu. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

PV: Tại Gala trao giải năm nay, Ban Tổ chức sẽ ra mắt cuốn sách đặc biệt “Trường học hạnh phúc 2026”. Cô mong muốn cuốn sách sẽ mạng lại điều gì cho cộng đồng giáo dục?

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền: Chúng tôi nghĩ rằng hạnh phúc học đường không phải là đích đến xa vời, mà được tạo nên từ những điều gần gũi, chân thành trong mỗi ngày đến trường.

Mỗi ngôi trường đều có những giá trị riêng, những câu chuyện riêng đáng trân trọng. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những mô hình lớn hay điều kiện vượt trội; điều quan trọng là thầy cô có tình yêu thương và mỗi thành viên đều sẵn sàng góp sức để xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tích cực.

Tôi mong rằng cuốn sách sẽ không chỉ là nơi lưu giữ những câu chuyện đẹp, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối, khơi gợi những suy nghĩ mới và thúc đẩy hành động cụ thể trong cộng đồng giáo dục.

Bởi suy cho cùng, giá trị của trường học hạnh phúc không nằm ở những khẩu hiệu được nhắc đến bao nhiêu lần, mà ở việc có bao nhiêu học sinh thực sự cảm thấy được yêu thương, bao nhiêu thầy cô tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong nghề nghiệp của mình.

Với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, được góp một câu chuyện nhỏ vào hành trình chung ấy cũng là niềm tự hào và trách nhiệm của một ngôi trường đã có 105 năm lịch sử.

Trân trọng cảm ơn nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền về những chia sẻ ý nghĩa!