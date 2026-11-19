Cô Nguyễn Thị Minh Thúy là một trong 70 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước được vinh danh và tham dự buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào chiều 19/11.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy tại Trụ sở Chinh phủ chiều 19/11.

Chiều 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, cô Nguyễn Thị Minh Thúy vinh dự đại diện khối giáo dục tư thục phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Từ thực tiễn 35 năm xây dựng, phát triển và tiên phong hội nhập của Nguyễn Siêu – ngôi trường vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai – cô chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất và tâm huyết về đổi mới giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và nâng cao năng lực hội nhập của giáo dục Việt Nam.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy vinh dự đại diện khối giáo dục tư thục phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Những chia sẻ ấy gợi mở một câu chuyện rộng hơn về hành trình nghề nghiệp của một nhà giáo: từ giáo viên Ngữ văn đến người dẫn dắt quá trình chuyển đổi và quốc tế hóa tại một ngôi trường Việt Nam, với nỗ lực tiếp cận các chương trình giáo dục quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa và nền tảng giáo dục dân tộc.

Bởi phía sau sự ghi nhận hôm nay không chỉ là những thành tích được tổng kết trong một năm, mà còn là hành trình nhiều năm bền bỉ học hỏi, dấn thân và kiên trì đổi mới của một nhà giáo.

Từ người giáo viên Ngữ văn đến hành trình học hỏi không ngừng

Câu chuyện của cô Thúy bắt đầu từ chính ngôi trường Nguyễn Siêu. Là học sinh khóa đầu tiên của trường khi trường mới thành lập năm 1991, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô theo học ngành Sư phạm Ngữ văn rồi trở về giảng dạy tại nơi mình từng học. Năm 2001, cô bắt đầu công việc giáo viên Ngữ văn; tháng 12/2007, đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng và đến tháng 5/2013 trở thành Hiệu trưởng nhà trường.

Con đường ấy không phải là bước chuyển thẳng từ bục giảng lên vị trí lãnh đạo. Trước khi đảm nhiệm công tác quản lý, cô từng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau trong trường, từ giảng dạy đến công tác văn phòng và điều phối công tác giáo vụ. Quá trình đó giúp cô hiểu hoạt động của nhà trường từ nhiều góc độ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi tham gia hoạch định các định hướng phát triển dài hạn.

Xuất thân từ chuyên ngành Ngữ văn, cô Thúy không giới hạn việc học hỏi trong lĩnh vực chuyên môn ban đầu. Trước yêu cầu hội nhập và đổi mới giáo dục, cô chủ động tự học tiếng Anh, tìm hiểu các mô hình giáo dục tiên tiến và tham gia học tập, nghiên cứu tại hơn 20 quốc gia. Những trải nghiệm ấy mở rộng tầm nhìn, giúp cô có thêm cơ sở để suy nghĩ về cách đưa phương pháp giáo dục hiện đại vào thực tiễn Việt Nam.

Việc học hỏi không dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức hay kinh nghiệm từ bên ngoài. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để vận dụng phù hợp với điều kiện của một ngôi trường Việt Nam, vừa tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, vừa giữ được nền tảng và bản sắc giáo dục của mình.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Dám thay đổi ngay cả khi mô hình cũ đang thành công

Một trong những bước ngoặt quan trọng của Nguyễn Siêu là quyết định quốc tế hóa chương trình giáo dục. Đây là lựa chọn không dễ dàng, bởi trước đó nhà trường đã xây dựng được uy tín và có thế mạnh trong mô hình giáo dục phổ thông truyền thống, đặc biệt về kết quả học tập và thi tuyển sinh vào đại học.

Năm 2006, khi đang đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng, cô Thúy cùng nhà trường triển khai định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh. Mô hình đồng giảng dạy được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa giáo viên bản địa và giáo viên nước ngoài: giáo viên Việt Nam chú trọng nền tảng ngữ pháp, trong khi giáo viên nước ngoài hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp, nghe và nói.

Sau khoảng 8–9 năm xây dựng nền tảng, năm 2014, Nguyễn Siêu bắt đầu triển khai chương trình Cambridge, đưa một số môn học bằng tiếng Anh vào chương trình giáo dục. Đây là bước chuyển quan trọng đối với một ngôi trường có nền tảng thuần Việt.

Thách thức không chỉ nằm ở việc lựa chọn chương trình hay xây dựng giáo trình. Khi bắt đầu triển khai Cambridge, nhà trường chưa có đội ngũ giáo viên Việt Nam đủ khả năng giảng dạy độc lập các môn học bằng tiếng Anh. Trong khi đó, phụ huynh cũng có những băn khoăn, mong muốn con em mình được học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài.

Trường Nguyễn Siêu, dưới sự điều hành của nhà giáo Nguyễn Thị MInh Thúy, luôn quan tâm đến các phương pháp dạy và học hiện đại, trong đó có triết lý High Performance Learning (HPL), giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển năng lực học tập chủ động của học sinh.

Trước tình hình ấy, cô Thúy và nhà trường lựa chọn con đường đầu tư lâu dài cho đội ngũ trong nước. Mô hình đồng giảng dạy được duy trì, tạo điều kiện để giáo viên Việt Nam học hỏi, nâng cao chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và từng bước đảm nhận vai trò ngày càng lớn trong các lớp học quốc tế.

Đó là một quá trình đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và niềm tin vào con người. Sau nhiều năm bồi dưỡng, đội ngũ giáo viên Việt Nam đã có thể tham gia giảng dạy các môn học thuộc chương trình Cambridge. Hiện một nửa đội ngũ giảng viên của Cambridge là giáo viên Việt Nam.

Trong một cuộc trò chuyện về hành trình quốc tế hóa nhà trường, cô Thúy từng chia sẻ rằng mình đã đưa chính con mình vào học chương trình mới để kiểm chứng lựa chọn của bản thân, bởi cô tin đây là chương trình giáo dục tốt cho tương lai của học sinh. Chi tiết ấy cho thấy trách nhiệm mà cô đặt vào quyết định đổi mới: không chỉ đưa ra một định hướng trên cương vị quản lý, mà còn sẵn sàng đặt niềm tin của chính gia đình mình vào mô hình đã chọn.

Giá trị của bước chuyển này không chỉ nằm ở việc Nguyễn Siêu tham gia hệ thống Cambridge, mà còn ở năng lực mà nhà trường từng bước xây dựng được: đội ngũ giáo viên Việt Nam có thể tham gia triển khai chương trình giáo dục quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu ký MoU với Viện Tâm lý Việt Pháp.

Đổi mới để phát triển toàn diện người học

Kết quả học tập của học sinh là một trong những căn cứ để đánh giá hiệu quả của quá trình chuyển đổi. Trong 10 năm, học sinh Nguyễn Siêu có 55 lượt đạt danh hiệu Top in the World và Top in Vietnam tại các kỳ thi IGCSE, AS và A Level. Năm 2026, điểm IELTS trung bình của học sinh lớp 12 đạt 7.4; điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường cao hơn mặt bằng Hà Nội và cả nước ở cả 10 môn có học sinh dự thi.

Những kết quả này là sự đóng góp của học sinh, giáo viên, phụ huynh và toàn bộ hệ thống quản trị của nhà trường. Chúng cũng cho thấy hướng đi kết hợp chương trình giáo dục quốc gia với chương trình quốc tế đã tạo ra những thành quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, đổi mới tại Nguyễn Siêu không chỉ dừng lại ở Cambridge hay thành tích thi cử. Nhà trường tiếp tục quan tâm đến các phương pháp dạy và học hiện đại, trong đó có triết lý High Performance Learning (HPL), giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển năng lực học tập chủ động của học sinh.

Tháng 5/2026, Nguyễn Siêu trở thành trường đầu tiên tại Việt Nam được Vương quốc Anh công nhận là World Class School thông qua chương trình High Performance Learning. Đây là dấu mốc mới trong hành trình hội nhập, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập chất lượng cao.

Song song với yêu cầu về kiến thức và năng lực học thuật, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, quan tâm đến sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và khả năng thích ứng của học sinh. Từ năm 2023, môn Tâm lý học được đưa vào giảng dạy; các hoạt động trải nghiệm, STEAM và giáo dục năng lực AI cũng được quan tâm phát triển.

Những định hướng ấy phản ánh một quan niệm rộng hơn về giáo dục: học sinh không chỉ cần đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, mà còn phải có năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và trách nhiệm với cộng đồng.

Đoàn giáo viên và học sinh của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tham gia trao đổi kinh nghiệm với Trường THPT Quảng Trị.

Không dừng lại ở quản lý, tiếp tục học tập và nghiên cứu

Một dấu ấn khác trong hành trình nghề nghiệp của cô Nguyễn Thị Minh Thúy là sự quan tâm đến nghiên cứu, tổng kết và chia sẻ tri thức trong lĩnh vực giáo dục.

Trong năm 2026, có 15 sáng kiến kinh nghiệm của cô được Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Hà Nội xếp loại; 6 đề tài khoa học được Hội đồng Khoa học, Sáng kiến thành phố Hà Nội nghiệm thu, công nhận. Trong đó, sáng kiến xây dựng mô hình trường học hạnh phúc thông qua việc triển khai triết lý học tập siêu hiệu quả tại Nguyễn Siêu được công nhận về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp ngành vào tháng 6/2026.

Cô cũng tham gia chuyển tải tri thức giáo dục quốc tế đến độc giả Việt Nam thông qua việc dịch 2 cuốn sách: “Học tập siêu hiệu quả: Làm thế nào để trở thành trường học đẳng cấp thế giới?” của Giáo sư Deborah Eyre và “Học máy và trí tuệ con người: Tương lai của giáo dục thế kỷ 21” của Giáo sư Rosemary Luckin.

Hiện cô là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hướng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tạo sinh và năng lực tự điều chỉnh trong học tập của học sinh.

Những công việc này cho thấy cô không xem kinh nghiệm quản lý là điểm dừng trong quá trình học tập. Việc tiếp tục nghiên cứu, đọc, dịch và cập nhật các xu hướng giáo dục mới giúp các quyết định quản lý có thêm cơ sở khoa học, đồng thời góp phần đưa tri thức giáo dục quốc tế vào thực tiễn của nhà trường.

Cô cũng có những đóng góp trong lĩnh vực xây dựng chính sách giáo dục. Tháng 2/2026, cô nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích xuất sắc trong việc tham gia soạn thảo các luật, nghị quyết về lĩnh vực giáo dục được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trước đó, năm 2025, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Hoạt động thiện nguyện luôn được nhà trường quan tâm triển khai.

35 năm Nguyễn Siêu – Hành trình kế thừa và tiếp nối

Năm 2026 đánh dấu 35 năm thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (1991–2026). Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, nhà trường đã từng bước xây dựng nền tảng giáo dục, tạo dựng uy tín và phát triển thành một hệ thống giáo dục định hướng hội nhập quốc tế.

Đằng sau hành trình ấy, trước hết là tầm nhìn và tâm huyết của Nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh – người sáng lập trường. Triết lý giáo dục “Vì hạnh phúc gia đình, vì tiến bộ xã hội, thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, học giỏi” đã trở thành một trong những nền tảng định hình bản sắc của Nguyễn Siêu qua nhiều thế hệ.

Với cô Nguyễn Thị Minh Thúy, kế thừa không có nghĩa là giữ nguyên những gì đã có. Kế thừa là tiếp tục bảo vệ các giá trị cốt lõi, đồng thời tìm kiếm những cách làm mới để nhà trường thích ứng với yêu cầu của thời đại. Từ một ngôi trường có thế mạnh về giáo dục phổ thông theo chương trình Việt Nam, Nguyễn Siêu từng bước phát triển mô hình song ngữ, song bằng, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn giữ vững nền tảng giáo dục Việt Nam.

Thành quả của 35 năm không thể được tạo nên chỉ bởi nỗ lực của riêng người đứng đầu. Đó là kết tinh từ tầm nhìn của người sáng lập, sự kế thừa của các thế hệ lãnh đạo, tâm huyết của đội ngũ giáo viên, nhân viên, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của nhiều thế hệ học sinh. Trong hành trình chung ấy, dấu ấn của cô Thúy nằm ở những lựa chọn mang tính bước ngoặt, ở sự kiên trì theo đuổi đổi mới và nỗ lực biến định hướng thành năng lực thực tiễn của nhà trường.

35 năm là một chặng đường đủ dài để một ngôi trường tạo dựng bản sắc, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những yêu cầu mới. Giáo dục đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự dịch chuyển của thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, khả năng học hỏi, đổi mới và thích ứng sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định chất lượng phát triển của mỗi nhà trường.

Nhìn lại hành trình của cô Nguyễn Thị Minh Thúy, điều đáng trân trọng không chỉ là những danh hiệu hay thành tích được ghi nhận, mà là quá trình lao động nghề nghiệp bền bỉ phía sau chúng: từ một giáo viên Ngữ văn chủ động học hỏi, đến người tham gia hoạch định chiến lược, dẫn dắt quá trình quốc tế hóa và tiếp tục nghiên cứu những vấn đề mới của giáo dục.

Sự ghi nhận dành cho cô cũng là dịp để nhìn lại hành trình 35 năm của Nguyễn Siêu – hành trình được khởi đầu bằng tâm huyết của người sáng lập, được vun đắp bởi nhiều thế hệ nhà giáo và tiếp tục được mở rộng bởi tinh thần đổi mới. Đó là hành trình hướng tới một nền giáo dục hội nhập với thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc và những giá trị Việt Nam.