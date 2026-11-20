Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) là một trong những gương mặt được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ngày 20/11, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai, cũng đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường.

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.. Ảnh: NVCC.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ, nghề giáo hôm nay đã khác rất nhiều so với trước đây, bởi chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng có một điều không thay đổi đó chính là chữ tâm, chữ đức của người thầy. Đây là điều AI không có được và không thể vượt qua.

Thầy phải giỏi hơn AI, nhưng trước hết phải có chữ tâm

- Đón nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cảm xúc của bà thế nào, thưa nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy?

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy cùng người bố kính yêu, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: NVCC.

Tôi cảm thấy rất xúc động. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, bố tôi, và người mẹ cũng là một giáo viên Ngữ văn, người đã dẫn dắt tôi đến với sự nghiệp giáo dục.

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng ngay từ nhỏ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo và thôi thúc tôi phấn đấu trong sự nghiệp quản lý cho đến hôm nay.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy và các đồng nghiệp tại buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội với nhà giáo tiêu biểu nhân ngày 20/11. Ảnh: NVCC.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh cũng là người sáng lập Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, để lại một nền tảng vững chắc để tôi có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục.

Tôi cũng rất xúc động bởi mình là một giáo viên trưởng thành từ trường tư thục, từ khi ra trường đến nay đã đi lên từ vị trí giáo viên và trở thành cán bộ quản lý, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước.

Điều đó thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với giáo dục tư thục, đồng thời là lời động viên rất lớn đối với toàn thể các thầy cô giáo đang và đã cống hiến cho giáo dục tư thục tại Việt Nam.

- Có nhiều băn khoăn về vị thế của người thầy trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển. Theo bà, đâu là áp lực lớn nhất?

Có lẽ nghề giáo hôm nay đã khác rất nhiều so với trước đây, bởi chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Giáo viên phải đối diện với nhiều áp lực của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội. Xã hội đặt nhiều kỳ vọng vào nhà giáo. Giáo viên phải cân đối thời gian để phát triển chuyên môn, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng và hiểu biết xã hội. Trong kỷ nguyên AI, nếu không thường xuyên cập nhật, giáo viên rất dễ bị tụt hậu.

Bên cạnh đó là áp lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Cha mẹ học sinh đặt nhiều kỳ vọng vào thầy cô. Người giáo viên không chỉ dạy học mà còn phải làm công tác tư vấn, đồng hành với học trò, đôi khi dành cả thời gian riêng của gia đình để có thể dành trọn vẹn cho học sinh.

Đối với giáo viên trường tư thục, những áp lực ấy còn lớn hơn bởi kỳ vọng của cha mẹ học sinh đặt lên trách nhiệm của mỗi người thầy rất cao. Đôi khi, các thầy cô vẫn cảm thấy thiếu tự tin bởi định kiến giữa công lập và tư thục, cảm thấy mình có những thiệt thòi so với giáo viên công lập.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026 của TP Hà Nội. Ảnh: NVCC.

- Trong xã hội hiện đại, khi học sinh có thể tìm kiếm kiến thức ở nhiều nguồn, thậm chí nhờ AI giải đáp, người thầy có thể bị thay thế không, thưa bà?

Tôi nghĩ rằng, khi công nghệ phát triển và đặc biệt là khi có AI, con người có thể tra cứu được mọi thứ. Nếu thầy chỉ truyền thụ kiến thức thôi thì tôi khẳng định rằng người thầy sẽ mất vị trí và vai trò của mình.

Thầy phải là người tư vấn, người lãnh đạo, người định hướng và thậm chí còn phải trau dồi để giỏi hơn AI. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là chữ tâm, chữ đức của người thầy, sự tận tụy hết lòng vì học trò, sự truyền cảm hứng từ chính con người, nhân cách, lối sống...

Nếu một người thầy có được những điều đó, tôi tin rằng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” vẫn còn nguyên giá trị, theo đúng tinh thần đạo học: “Tiên học lễ, hậu học văn” và AI không thể thay thế được.

Giáo viên Việt Nam có kỹ năng sư phạm rất tốt

- Cách đây 10 năm, bà đã đặt niềm tin vào khả năng giáo viên Việt Nam có thể đảm nhiệm các chương trình giáo dục quốc tế ngay tại quê hương mình, thay vì phụ thuộc vào giáo viên nước ngoài. Quan điểm ấy đã được hiện thực hóa như thế nào?

Cách đây 10 năm, khi thực hiện chương trình quốc tế Cambridge, ước vọng của chúng tôi là học sinh có thể có được một tấm hộ chiếu học tập quốc tế ngay tại Việt Nam mà không nhất thiết phải ra nước ngoài du học. Đến nay, chúng tôi nhận thấy không chỉ học sinh mà cả giáo viên Việt Nam đều có thể làm chủ các chương trình quốc tế và giảng dạy ngay trên quê hương mình.

TS Đoàn Trung Kiên – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu. Ảnh: NVCC.

Khi thực hiện chương trình đồng giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài, cùng đảm nhiệm một chương trình quốc tế, chúng tôi đã tạo cơ hội để hai bên trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Qua quá trình đó, giáo viên Việt Nam từng bước khẳng định được vai trò và năng lực của mình.

Tôi nhận thấy giáo viên Việt Nam có kỹ năng sư phạm rất tốt, có kiến thức chuyên môn và sự am hiểu văn hóa Việt Nam. Nếu được trang bị năng lực ngoại ngữ đạt chuẩn, tôi tin rằng giáo viên Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ chương trình quốc tế.

Lá cờ Nguyễn Siêu được rước trong Lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương. Ảnh: NVCC.

Tôi tin tưởng thế hệ trẻ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ, hoàn toàn có thể tiếp nối và hiện thực hóa điều đó. Khi tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai, đây không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp trong cuộc sống mà còn phải là ngôn ngữ để học tập và làm việc.

- Trân trọng cảm ơn bà về những chia sẻ! Xin chúc cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy và các đồng nghiệp luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc với nghề!

"Trong Lễ vinh danh Nhà giáo tiêu biểu, tôi nghĩ đến nơi mình đã trưởng thành, đó là Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những kiến thức và sự dìu dắt của các thầy cô nơi đây đã góp phần tạo nên con người tôi hôm nay.

Một người thầy mà tôi luôn nhớ đến là cố Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hoành Khung. Thầy đã hướng dẫn tôi từ những năm học phổ thông, đại học cho đến khi tôi làm luận văn thạc sĩ.

Tôi nghĩ mình là một người quản lý có tính kiên định, nhưng bên trong vẫn là một người giàu cảm xúc, mang những tố chất của một sinh viên Ngữ văn. Trong kỷ nguyên AI, công nghệ có thể ngày càng thông minh, nhưng cảm xúc và những giá trị thuộc về con người vẫn luôn có ý nghĩa quan trọng", Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ.

Mời quý độc giả xem video: NGND Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ cảm xúc trong ngày khai trường, năm học 2026-2027. Thực hiện: Mai Loan.