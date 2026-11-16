Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng: Trường học hạnh phúc là nơi mỗi học sinh đều xứng đáng được yêu thương và tỏa sáng

Trò chuyện với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên (Hà Nội) khẳng định, một ngôi trường hạnh phúc không phải là nơi không có khó khăn, mà là nơi mọi khó khăn đều được đón nhận bằng sự thấu hiểu, yêu thương và trách nhiệm.

Hạnh phúc học đường bắt đầu từ sự lắng nghe và thấu hiểu

PV: Theo cô, cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026" có ý nghĩa thế nào trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc?

Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng: Theo tôi, cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” có ý nghĩa rất nhân văn, bởi không chỉ tôn vinh những mô hình giáo dục tích cực mà còn tạo cơ hội để thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh cùng chia sẻ những câu chuyện đẹp, những trải nghiệm hạnh phúc trong môi trường giáo dục.

Tôi cho rằng hạnh phúc trong trường học không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự tôn trọng, thấu hiểu, yêu thương và trách nhiệm trong từng mối quan hệ.

"Trường học không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự tôn trọng, thấu hiểu, yêu thương và trách nhiệm trong từng mối quan hệ", Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng khẳng định.

Đặc biệt, cuộc thi giúp mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhìn lại chính mình: Chúng ta đã làm gì để học sinh hạnh phúc hơn? Đã thực sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng các em hay chưa? Điều đáng quý nhất là sau cuộc thi, những câu chuyện đẹp không dừng lại ở trang viết mà tiếp tục được lan tỏa thành những hành động thiết thực, góp phần xây dựng văn hóa nhà trường nhân ái, tích cực và hạnh phúc.

Giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ là những giải thưởng, mà là khơi dậy trong mỗi nhà giáo ý thức kiến tạo hạnh phúc cho học sinh bằng chính những việc làm hằng ngày.

Trường Tiểu học Long Biên chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, khuyến khích học sinh tự tin thể hiện bản thân và phát huy năng lực cá nhân.

Những chuyển biến tích cực từ hành trình xây dựng trường học hạnh phúc

PV: Hưởng ứng phong trào xây dựng Trường học hạnh phúc, Trường Tiểu học Long Biên đã và đang triển khai những hoạt động, giải pháp cụ thể nào để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của một ngôi trường hạnh phúc? Cô có thể chia sẻ dấu ấn nổi bật và câu chuyện ý nghĩa trong quá trình xây dựng môi trường hạnh phúc?

Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng: Tại Trường Tiểu học Long Biên, chúng tôi xác định xây dựng trường học hạnh phúc không phải là một phong trào ngắn hạn, mà là mục tiêu xuyên suốt trong công tác quản lý và mọi hoạt động giáo dục. Nhà trường tập trung vào ba giá trị cốt lõi: Yêu thương – An toàn – Tôn trọng, đồng thời cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực.

Thứ nhất, chúng tôi xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, tăng cường lắng nghe học sinh, thực hiện kỷ luật tích cực, quan tâm đến cảm xúc và sự khác biệt của từng em.

Thứ hai, nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, phát triển các hoạt động trải nghiệm, giáo dục cảm xúc, kỹ năng sống; từng bước ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giáo viên, cá nhân hóa hoạt động học tập, tạo thêm cơ hội cho học sinh sáng tạo và phát triển năng lực.

Thứ ba, chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo hạnh phúc, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, khuyến khích đổi mới sáng tạo và sự đồng hành của cha mẹ học sinh.

Điều khiến tôi xúc động nhất là những câu chuyện đẹp xuất phát từ chính thầy cô và học sinh, từ những bữa cơm bán trú tại trường. Và tại cuộc thi năm nay, một học sinh mắc bệnh tim nhưng luôn cố gắng vươn lên đã được trao giải bài viết truyền cảm hứng. Với chúng tôi, giải thưởng ấy đặc biệt ý nghĩa, bởi nó khẳng định rằng mỗi học sinh, dù có hoàn cảnh hay khó khăn riêng, đều xứng đáng được yêu thương, được tạo cơ hội và được tỏa sáng theo cách của mình.

Việc Trường Tiểu học Long Biên được bình chọn vào Top 10 trường tiểu học hạnh phúc toàn quốc; số lượng bài dự thi của học sinh vào Top 3; cùng 4 giải bài viết được vào vòng gala trao giải toàn quốc là niềm vui lớn, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình này.

Yêu thương – An toàn – Tôn trọng là ba giá trị cốt lõi được Trường Tiểu học Long Biên cụ thể hóa trong công tác quản lý, giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

Lan tỏa những câu chuyện đẹp từ trang sách đến đời sống học đường

PV: Cuốn sách Trường học hạnh phúc 2026 là nơi lưu giữ, kết nối và lan tỏa những câu chuyện, sáng kiến, trải nghiệm ý nghĩa trên hành trình xây dựng trường học hạnh phúc. Cô mong chờ điều gì khi những giá trị và thông điệp từ cuốn sách được lan tỏa đến các nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh?

Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng: Tôi rất trân trọng ý nghĩa của cuốn sách “Trường học hạnh phúc 2026”, đặc biệt khi những câu chuyện, sáng kiến và trải nghiệm giáo dục được tập hợp, lưu giữ và lan tỏa đến cộng đồng.

Tôi mong rằng cuốn sách không chỉ là nơi ghi nhận những mô hình, những câu chuyện đẹp mà còn trở thành nguồn cảm hứng để mỗi nhà trường tìm thấy những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của mình; để mỗi thầy cô có thêm động lực đổi mới, mỗi phụ huynh thêm thấu hiểu và đồng hành cùng nhà trường.

Thông qua cuộc thi, nhà trường muốn gửi gắm thông điệp: Trường học hạnh phúc không phải là ngôi trường không có khó khăn, mà là nơi mọi khó khăn đều được đón nhận bằng sự thấu hiểu, yêu thương và trách nhiệm.

Tôi hy vọng từ những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách sẽ có thêm nhiều hành động đẹp được nhân lên, để hạnh phúc thực sự hiện diện trong từng lớp học, từng mối quan hệ và mỗi ngày đến trường.

Trân trọng cảm ơn cô về những chia sẻ ý nghĩa!