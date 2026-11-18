Nhà giáo Ngô Thị Kim Dung (áo dài xanh đứng giữa) cùng đồng nghiệp và học trò.

Dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Nhà giáo Ngô Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thắng (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc được xét chọn là “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp của cô trong quá trình công tác, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục mầm non.

Bền bỉ nâng cao chất lượng từ cơ sở

Trong hành trình làm nghề, nhà giáo Ngô Thị Kim Dung luôn xác định chất lượng giáo dục phải được xây dựng từ đội ngũ và sự đổi mới trong từng hoạt động chuyên môn. Giai đoạn từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2022, khi công tác tại Trường Tiểu học Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, cô không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nhờ những nỗ lực đó, chất lượng nhà trường từng bước được nâng lên, từ vị trí thứ 17/31 trường tiểu học trong huyện vươn lên thứ 2/31 trường. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và nhận nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2022.

Tháng 11/2022, cô được điều động về Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa, phụ trách cấp học mầm non. Trên cương vị mới, cô tập trung tham mưu, chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; đồng thời trực tiếp hỗ trợ các nhà trường tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình giáo dục.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc tổ chức hơn 20 lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn trong ba năm học. Nội dung tập trung vào nâng cao năng lực quản lý, đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai các mô hình giáo dục hiện đại.

Cô trò Trường Mầm non thị trấn Thắng.

Theo nhà giáo Ngô Thị Kim Dung, muốn nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trước hết cần giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thay đổi tư duy, chủ động học hỏi và mạnh dạn đổi mới. Vì vậy, trong quá trình chỉ đạo chuyên môn, cô luôn chú trọng hướng dẫn từ thực tiễn, đồng hành cùng cơ sở và tìm giải pháp phù hợp với điều kiện từng nhà trường.

Cùng với đổi mới phương pháp giáo dục, cô đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ vào xây dựng, soạn thảo và duyệt kế hoạch giáo dục giúp giảm đáng kể các thao tác thủ công, tinh gọn hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho giáo viên.

Sáng kiến “Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” do cô nghiên cứu được đánh giá có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong tỉnh. Một trong những kết quả thiết thực là góp phần tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm học nhờ giảm chi phí in ấn giáo án, hồ sơ chuyên môn.

Không chỉ tập trung vào bồi dưỡng đội ngũ, cô còn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong ba năm học, toàn huyện có 8 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 1 trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Những giải pháp đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non huyện Hiệp Hòa. Từ vị trí thứ 7/10 huyện, thành phố trong tỉnh, cấp học từng bước vươn lên thứ 4, thứ 3 và đến năm học 2024-2025 đạt vị trí thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng chuyên môn và phong trào thi đua.

Đáng chú ý, trong ba năm học từ 2022-2023 đến 2024-2025, giáo dục mầm non huyện Hiệp Hòa có 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Những kết quả ấy không chỉ phản ánh sự chuyển biến về chất lượng chuyên môn mà còn cho thấy vai trò của công tác bồi dưỡng, hỗ trợ và tạo động lực đổi mới trong đội ngũ nhà giáo.

Lan tỏa tinh thần đổi mới ở ngôi trường mới

Tháng 7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhà giáo Ngô Thị Kim Dung chuyển về công tác tại Trường Mầm non thị trấn Thắng. Trên cương vị Hiệu trưởng, cô tiếp tục phát huy kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Thắng.

Năm học 2025-2026, cô chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tiên phong triển khai chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động giáo dục. Nhà trường thực hiện tuyển sinh trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phương pháp giáo dục STEAM và số hóa 100% hồ sơ, sổ sách.

Cùng với đổi mới quản lý, cô quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tạo môi trường để trẻ được khám phá, thể hiện năng lực và phát triển kỹ năng. Tiêu biểu là cuộc thi “Tài năng tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo”, hoạt động trải nghiệm “Bé với văn hóa Tết cổ truyền dân tộc” và chương trình “Một ngày làm giáo viên mầm non” với sự phối hợp của phụ huynh.

Thông qua những hoạt động này, trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm, khám phá và rèn luyện sự tự tin; đồng thời tăng cường mối liên kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Với những nỗ lực đổi mới, Trường Mầm non thị trấn Thắng dẫn đầu Khối thi đua số 20 và được đề nghị UBND TP Bắc Ninh tặng Cờ thi đua.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nhà giáo Ngô Thị Kim Dung còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và phong trào thi đua của ngành, địa phương. Cô quan tâm chỉ đạo các nhà trường tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi; vận động cán bộ, giáo viên và phụ huynh chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giàu tình yêu thương.

Nhà giáo Ngô Thị Kim Dung vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc được xét chọn là “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, cô nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 15/1/2024, cô được Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng vì có đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở đến vai trò tham mưu, chỉ đạo chuyên môn, nhà giáo Ngô Thị Kim Dung luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát và đồng hành cùng đồng nghiệp.

Với cô, đổi mới giáo dục không chỉ nằm ở những chủ trương hay mô hình mới mà cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong từng hoạt động quản lý, từng giờ học và chất lượng chăm sóc trẻ mỗi ngày. Danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu năm 2026” là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để nhà giáo Ngô Thị Kim Dung tiếp tục cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.