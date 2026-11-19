Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Hoàng Thị Phượng vẫn miệt mài truyền dạy lửa nghề cho sinh viên sư phạm và giáo viên trẻ dù đã nghỉ hưu. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu chuyện của cô là minh chứng cho tình yêu nghề và những giá trị được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhà giáo.

Rời bục giảng, tiếp tục truyền nghề cho những người thầy tương lai

Với cô giáo Hoàng Thị Phượng, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Đội Cấn (Thái Nguyên), nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc khép lại hành trình gắn bó với giáo dục. Sau hơn 30 năm đứng lớp, cô vẫn miệt mài truyền dạy kỹ năng viết chữ đẹp, chia sẻ kinh nghiệm và tình yêu dành cho con chữ đến nhiều thế hệ học trò, giáo viên và sinh viên sư phạm.

Xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn gìn giữ nét chữ đẹp, năm 2006, cô thành lập Trung tâm Luyện chữ đẹp Linh Phượng tại Thái Nguyên, chuyên đào tạo kỹ năng viết chữ đẹp và thư pháp. Không chỉ trực tiếp giảng dạy, cô còn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, biên soạn các bộ vở luyện chữ và giáo án thực hành. Trong đó, bộ vở luyện chữ do cô biên soạn đã được đăng ký quyền tác giả và xuất bản, phát hành trên toàn quốc, góp phần hỗ trợ học sinh và giáo viên trong quá trình rèn luyện chữ viết.

Bộ vở luyện chữ là thành quả từ nhiều năm tâm huyết nghiên cứu của cô giáo Hoàng Thị Phượng, được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy và rèn luyện chữ viết.

Đến nay, dù đã nghỉ hưu, cô Phượng vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thông qua hoạt động giảng dạy kỹ năng viết chữ đẹp và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, đồng thời tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn do nhiều phòng giáo dục và đào tạo tổ chức.

Từ lớp học tiểu học đến giảng đường đại học, cô vẫn bền bỉ trao truyền những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ, đồng thời lan tỏa tình yêu nghề, niềm trân trọng với từng nét chữ và tâm huyết gìn giữ những giá trị đẹp đẽ của nghề giáo đến các thế hệ tương lai.

Với cô Phượng, mỗi lớp học là dịp trao truyền kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm tích lũy qua hơn 30 năm đứng lớp cho những thế hệ giáo viên trẻ.

Đưa nghệ thuật thư pháp Việt đến những không gian văn hóa

Bên cạnh vai trò nhà giáo, cô Hoàng Thị Phượng còn là nghệ nhân thư pháp, được biết đến với bút danh Linh Phượng.

Nhiều năm qua, nghệ nhân Linh Phượng thường xuyên góp mặt tại Lễ hội Đền Đuổm - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017, thực hiện hoạt động cho chữ đầu xuân phục vụ du khách.

Trong không gian lễ hội, những nét thư pháp gửi gắm ước nguyện về bình an, may mắn và sự học, góp phần duy trì phong tục xin chữ đầu năm.

Năm 2025, cô tham gia Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa, giới thiệu nghệ thuật thư pháp trong không gian văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, tạo cơ hội để du khách thưởng thức, tìm hiểu ý nghĩa của những nét chữ.

Tháng 12/2025, nghệ nhân Linh Phượng tham gia Vietnam Penshow tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Với chủ đề “Lưu nét xưa – Viết ngày mai”, sự kiện quy tụ cộng đồng yêu bút máy, nghệ thuật viết tay và thư pháp.

Sự góp mặt của cô Linh Phượng (đầu tiên từ trái sang) tại không gian gắn liền với truyền thống hiếu học Việt Nam nối dài hành trình đưa nghệ thuật thư pháp đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tháng 2/2026, cô góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Tại đây, hoạt động cho chữ đầu xuân mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức nghệ thuật viết chữ, tìm hiểu những giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng nét bút.

Bên cạnh hoạt động giao lưu thư pháp, nghệ nhân Linh Phượng còn tìm tòi cách thể hiện trên nhiều chất liệu như mành tre, đá, lá sen ép, lá bồ đề và quạt. Mỗi chất liệu đòi hỏi kỹ thuật riêng, mang đến những hình thức sáng tạo đa dạng, góp phần đưa nghệ thuật thư pháp Việt đến gần hơn với đời sống đương đại.

Từ tình yêu con chữ đến dấu ấn Kỷ lục Việt Nam

Ngày 17/6/2025, tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, tác phẩm độc bản Nơi hội tụ và tỏa sáng nét chữ Việt do cô Hoàng Thị Phượng thực hiện được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập kỷ lục.

Tác phẩm được ghi nhận là độc bản tuyển chọn bài viết, bài dự thi viết chữ đẹp của giáo viên, học sinh, sinh viên trên toàn quốc với các chủ đề đa dạng có số lượng nhiều nhất, gồm 1.018 bài.

Công trình được hình thành từ quá trình sưu tầm, tuyển chọn những bài luyện chữ, bài dự thi viết chữ đẹp và bài trình bày bảng của các thế hệ học viên cùng cộng đồng yêu chữ viết trong gần 20 năm. Mỗi trang viết mang dấu ấn riêng, thể hiện sự sáng tạo và tình yêu dành cho chữ viết của người thực hiện.

Tác phẩm đã được trao tặng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với mong muốn lưu giữ, giới thiệu những thành quả sáng tạo của cộng đồng yêu chữ đến công chúng.

Dấu mốc kỷ lục ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cô Phượng trong việc kết nối các thế hệ yêu chữ viết, đồng thời góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa, thẩm mỹ của nét chữ Việt.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hành trình của cô Hoàng Thị Phượng cho thấy sự cống hiến của người thầy không kết thúc khi rời bục giảng. Từ những lớp luyện chữ đến các tác phẩm thư pháp và công trình được xác lập kỷ lục, cô vẫn tiếp tục truyền dạy, sáng tạo và chia sẻ tình yêu con chữ với nhiều thế hệ.