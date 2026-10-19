Nhà giáo, họa sĩ Lê Thị Lượng: Tỏa sáng lửa nghề qua từng sắc màu

Cô giáo Lê Thị Lượng trong giờ hướng dẫn học sinh thực hành môn Mỹ thuật.

Không chỉ thắp sáng đam mê nghệ thuật cho hàng nghìn sinh viên sư phạm vùng cao, Thạc sĩ - Họa sĩ Lê Thị Lượng (nghệ danh Hiền Lương) còn là người lặng lẽ gieo vào lòng học trò hạt giống của lòng nhân ái.

Suốt 32 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và hội họa, chị vừa là cô giáo tận tụy, vừa là nghệ sĩ thổi hồn sắc màu văn hóa Tây Bắc vào từng tác phẩm.

Tình yêu hội họa với khát vọng truyền lửa

Chính niềm đam mê vẽ và khát vọng truyền tình yêu hội họa đến các thế hệ học trò đã khiến cô nữ sinh năm nào từ bỏ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội để bước vào Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương.

Ngày ấy, ngành Mỹ thuật và Âm nhạc trong hệ thống trường sư phạm chưa có bậc đại học; thậm chí, có năm điểm đầu vào trường này còn cao hơn một số trường đại học lúc bấy giờ (những năm 1980 - 1990).

Năm 1994, ra trường với tấm bằng loại ưu, cô giáo Lê Thị Lượng về giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Với một trường sư phạm miền núi, những khó khăn về cơ sở vật chất, giáo trình, họa phẩm và con người là trở ngại không nhỏ.

Chợ phiên; Chất liệu Khắc gỗ màu; Kích thước 55cm x 75cm (Giải B Phanxipang 2007).

Nhận thấy việc đào tạo giáo viên các môn nghệ thuật là một nội dung quan trọng của giáo dục trong mục tiêu giáo dục toàn diện (Đức, Trí, Thể, Mỹ) của hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là với giáo dục vùng cao, chị đã tìm tòi, nghiên cứu phương pháp giảng dạy cho sinh viên sư phạm những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật, để sau này, những giáo sinh ấy sẽ là những người khơi lên ngọn lửa tình yêu nghệ thuật cho các thế hệ học sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ngân, Trưởng khoa Sư phạm của Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai, nhận xét: “Cô giáo Lê Thị Lượng là tấm gương mẫu mực của sự tự học, của đam mê cháy bỏng trong sự nghiệp trồng người; tận tâm trong đào tạo cho học sinh những kiến thức lý luận, những thao tác thực hành từ cơ bản đến sáng tạo để truyền cho các em niềm đam mê nghệ thuật.

Cô đã được Bộ GD&ĐT quyết định tham gia Hội đồng thẩm định SGK Mỹ thuật 10 và nhóm ra ma trận đề thi môn Mỹ thuật ở bậc THCS. Đó là vinh dự không chỉ riêng cô Lượng mà còn là vinh dự của Khoa Sư phạm và Phân hiệu ĐH Thái Nguyên...”.

Hành trình ấy là cả một quá trình tự lực vươn lên chiếm lĩnh kiến thức. Chị hoàn thành các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn, bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Mỹ thuật năm 2007 và là một trong hai thạc sĩ Mỹ thuật của Lào Cai lúc bấy giờ.

Trong quá trình công tác, chị tham gia nhiều hoạt động chuyên môn của Bộ GD&ĐT như: báo cáo viên của dự án Bộ GD&ĐT; viết giáo trình Mỹ thuật; làm cốt cán bộ môn. 32 năm công tác là 32 năm rèn luyện, phấn đấu cho nghề. Chị chinh phục học sinh không chỉ bằng sự chu đáo, nhiệt tình mà còn là tấm gương về tinh thần tự học, nỗ lực vươn lên.

Nhiều công trình khoa học cấp Bộ, cấp trường của chị được Trường CĐSP Lào Cai cũng như Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai sau này đánh giá cao. Chị tham gia nhiều hoạt động khoa học về đổi mới phương pháp dạy học, về kiểm tra đánh giá năng lực sinh viên.

Năm 2003 - 2004, chị tham gia 2 đề tài cấp Bộ; năm 2006 là báo cáo viên Dự án của Bộ GD&ĐT; năm 2021, được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định là Thư ký Hội đồng thẩm định Sách giáo khoa Quốc gia môn Mỹ thuật 10; tham gia nhóm ra ma trận đề thi môn Nghệ thuật THCS của Bộ GD&ĐT; tham gia các Hội đồng khoa học của trường; tham gia NCKH các cấp với nhiều công trình khoa học được đánh giá cao.

Trong quá trình công tác và giảng dạy, Lê Thị Lượng vinh dự nhận nhiều Bằng khen của các cấp: Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Giám đốc ĐH Thái Nguyên và UBND tỉnh Lào Cai.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, chị được nhận nhiều giải thưởng như Bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Lào Cai và Giấy khen của Quân chủng Hải quân Việt Nam khi tham gia cuộc thi “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Với những thành tích trên mọi mặt công tác ở địa phương cũng như Trung ương, chị vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục năm 2023.

Gái quê tôi; Chất liệu Khắc gỗ; Kích thước 40cm x 60cm (Giải B giải thưởng VHNT).

Những sắc màu đam mê

Lê Thị Lượng còn là họa sĩ đương đại nổi tiếng với nghệ danh Hiền Lương, một trong những nữ họa sĩ tiêu biểu của Lào Cai. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT, Chi Hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Lào Cai trong nhiều năm, chị cùng các họa sĩ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa vùng cao qua từng tác phẩm.

Tranh của chị được trưng bày tại nhiều cuộc triển lãm, từ địa phương đến trung ương, triển lãm nhóm và các triển lãm giao lưu quốc tế. Năm 2015, Hiền Lương vinh dự đại diện nữ họa sĩ Lào Cai tham gia triển lãm nghệ thuật Phụ nữ Việt - Trung tại Côn Minh (Trung Quốc).

Khi được hỏi về cơ duyên với sự nghiệp sáng tác hội họa cũng như những trở ngại khi vừa làm giảng viên vừa làm nghệ sĩ, chị cho biết, niềm yêu hội họa từ nhỏ, khi lớn lên chọn nghề lại may mắn được đào tạo chuyên ngành ở một trường uy tín như Trường Mỹ thuật Việt Nam không chỉ là thuận lợi, mà còn là lý do để truyền lửa cho thế hệ sau.

Năm 2002, chị tham gia Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai; năm 2005 là hội viên Hội VHNT các DTTSVN; năm 2007 là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Chị vẽ như một nhu cầu của cảm xúc và công việc. Câu lạc bộ nghệ thuật của chị ở Phân hiệu ĐHTN được sinh viên và đồng nghiệp quan tâm, khích lệ, bởi hằng ngày nơi đây tạo ra nhiều sản phẩm có ý nghĩa trong công tác đào tạo và rèn nghề cho sinh viên.

Gắn bó với miền núi, các tác phẩm của Hiền Lương chủ yếu khai thác đề tài vùng cao với sự đa dạng, phong phú của con người và cảnh sắc nơi đây. Dù cuộc sống sinh hoạt còn nhiều vất vả, nơi ấy vẫn đầy ắp lạc quan trong công việc hằng ngày: từ phơi lanh, dệt vải đến những phiên chợ tình, chợ Tết; từ những lễ hội đầu xuân đến sinh hoạt cộng đồng xây dựng cuộc sống mới...

Hiền Lương đã vẽ hàng trăm bức họa trên nhiều chất liệu: từ cơ bản như Acrylic, sơn dầu, màu nước, lụa... đến hiện đại như khắc gỗ, phấn tiên, giấy dó... Lối vẽ giản dị, phóng khoáng. Gam màu trong tranh chị có lúc nhẹ nhàng, e ấp; có khi mạnh mẽ, ấm nồng... lắng sâu và rất đỗi “phụ nữ”. Ngắm tranh chị, người ta thấy sự pha trộn tinh tế giữa truyền thống và hội họa hiện đại.

Nhiều tác phẩm được nghệ sĩ và công chúng đánh giá cao như: Xuân thì; Vũ điệu dưới trăng; Vào hạ; Sapa ngày mới; Còn duyên; Sắp làm dâu; Gái quê tôi; Dưới bóng đại ngàn; Dáng then; Một thoáng Sapa; Những đóa hoa rừng; Chiều mưa Sông Hậu; Trực chiến; Khúc khải hoàn Điện Biên; Nhịp điệu công nghiệp; Tổ hợp tác Tả van; Chiều Sapa; Tả Phìn ngày mới; Bản Hà Nhì; Chiều xuân trên bản; Nghề truyền thống...

Đặc biệt, chùm tranh về đề tài Chợ được chị khai thác trong nhiều tác phẩm và mang về nhiều giải thưởng lớn: “Chợ phiên”, “Chợ sớm”, “Chợ”, “Chợ sớm Sapa”, “Sapa chợ sớm” (3 giải thưởng Phanxipang và 2 giải Triển lãm Mỹ thuật khu vực; Giải A của Hội VHNT, giải A giải thưởng ngành GD&ĐT Lào Cai, Giải B Giải thưởng sáng tác VHNT về Phụ nữ Lào Cai).

Hiền Lương vẽ trên nhiều chất liệu, nhưng ở chất liệu nào, người xem cũng thấy nơi chị một tâm hồn phụ nữ dịu dàng, sâu lắng, ca ngợi con người và cảnh sắc vùng cao. Nhân vật trong tranh chị đều là phụ nữ.

Đó là hình ảnh các thiếu nữ vùng cao dệt vải, thêu thùa; các chị, các em tất bật bán mua trong phiên chợ; hoặc những thiếu nữ e ấp du xuân, mơ màng nơi phiên chợ tình... Tất cả đều mang hồn cốt một vùng quê khó khăn, vất vả mà cuộc sống thật nên thơ.

Bởi chị luôn dành cho họ cái nhìn nhân ái, trân trọng những công việc hằng ngày của phụ nữ và trẻ em vùng cao. Họ không chỉ lao động, mua bán, thêu thùa mà chính họ đang dệt nên bức tranh văn hóa, giữ mãi mạch nguồn truyền thống dân tộc.

Chợ sớm; Chất liệu Acrylic; Kích thước 120cm x 100cm (Giải B Phanxipang 2017).

Tỏa sáng lửa nghề

Điều quan trọng nhất với Lê Thị Lượng là sự nghiệp giảng dạy, truyền cho các thế hệ sinh viên những kiến thức về hội họa và phương pháp dạy Mỹ thuật ở bậc học phổ thông. Nhiều học trò của chị, khi đã trở thành giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên giỏi các cấp, vẫn thường xuyên trao đổi chuyên môn với chị bằng sự trân trọng và tín nhiệm nghề nghiệp.

Nói về cô giáo của mình, cô Cao Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Phố, Bắc Hà, không giấu nổi niềm tự hào: “Cô Lê Thị Lượng là một nhà giáo tận tâm, cô đã đem đến không chỉ kiến thức mà còn niềm đam mê với nghề... Cô là một họa sĩ tài năng nhưng chinh phục học trò bằng sự nhiệt thành và nhân ái”.

Niềm đam mê hội họa của chị là nguồn động lực cho lớp sinh viên sư phạm. Chị không chỉ là giảng viên mà còn là nghệ sĩ, người sáng tạo và người truyền lửa đam mê nghệ thuật cho sinh viên.

Cô giáo Đinh Thị Xuân Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Cường (Lào Cai), tâm sự: “Ra trường, làm giáo viên rồi cán bộ quản lý, em rất nhớ những bài giảng sinh động của cô Lượng; những tiết thực hành sáng tạo nghệ thuật đã hướng chúng em từ cảm nhận, khám phá đến đánh giá và sáng tạo cái đẹp. Cô là một tấm gương mẫu mực, hết lòng vì học trò, anh ạ”.

Qua những tiết học, những hình ảnh, bức vẽ là câu chuyện chia sẻ, truyền cảm hứng giữa người nghệ sĩ và sinh viên, để các em nhận ra ý nghĩa sâu sắc của hành trình nghệ thuật. Đó là hành trình được hun đúc bằng đam mê chân chính, tinh thần kỷ luật và sự nỗ lực bền bỉ.

Ngoài công việc giảng dạy và sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ Hiền Lương còn lặng lẽ thắp cho sinh viên ngọn lửa của lòng nhân ái. Nhiều năm làm cán bộ công đoàn của nhà trường, chị tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Hằng năm, chị cùng các lớp sinh viên âm thầm tận dụng sản phẩm nghệ thuật trong các tiết dạy để làm đồ chơi, đồ dùng dạy học tặng trẻ em các trường mầm non, tiểu học còn khó khăn; tặng các bé độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Lào Cai đồ dùng, đồ chơi; chung tay với các tổ chức xã hội làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi.

Chị đã thắp lên ngọn lửa đam mê và lan tỏa yêu thương của một nhà giáo cháy hết mình vì nghệ thuật, vì nét đẹp của nghề giáo. Nhà văn Mã Anh Lâm, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lào Cai, nói: “Cô giáo Lượng đã đem cả tình yêu hội họa vào tình yêu con trẻ. Rất nhiều tranh của các em thiếu nhi được giải thưởng Hội VHNT tỉnh Lào Cai là học sinh được cô Lượng dạy vẽ miễn phí và tặng cả họa phẩm. Cô tạo dựng cho các em niềm tin vào những giá trị của cái đẹp, vẻ đẹp trong nghệ thuật cũng như cái đẹp của cuộc sống”.

Cô Lê Thị Lượng đang cùng bao thế hệ nhà giáo Lào Cai truyền ngọn lửa yêu thương đến mọi thế hệ học sinh. Chị - một nhà giáo, một nghệ sĩ - với trái tim nhân hậu, là người truyền đam mê nghề qua những sắc màu đến lớp lớp thế hệ học trò. Dù ở cương vị nào, vai trò nào, nhà giáo Lê Thị Lượng luôn tỏa sáng lửa nghề.