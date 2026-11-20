Phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Sinh học

Năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt khi hai học sinh Bắc Ninh lần đầu tiên giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic quốc tế môn Sinh học. Với vai trò là người trực tiếp tham gia dẫn dắt, bồi dưỡng các em, theo chị, điều này có ý nghĩa thế nào đối với giáo dục mũi nhọn thành phố?

Nhà giáo Đào Hải Yến: Lần đầu tiên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang có 2 học sinh lớp 12 chuyên Sinh là em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng tham dự và cùng đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế. Đây cũng là 2 học sinh đầu tiên của thành phố Bắc Ninh được tham dự Olympic quốc tế môn Sinh học và đoạt huy chương. Thành tích đặc biệt xuất sắc này không chỉ là vinh dự của vùng đất hiếu học Kinh Bắc mà còn là niềm tự hào của Việt Nam.

Nhà giáo Đào Hải Yến trong giờ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.

Những tấm huy chương cao quý tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của thành phố và của ngành Giáo dục đối với công tác tuyển chọn, bồi dưỡng nhân tài và truyền lửa đam mê học tập cho học trò. Đặc biệt, với những địa phương tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục như Bắc Ninh, việc đào tạo học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trong việc bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào thành tích chung của đất nước.

Thành tích đó cũng khẳng định nỗ lực của các nhà trường, từng học sinh, giáo viên, trong đó nổi bật là Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.

Gần 30 năm gắn bó với Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang và hơn 20 năm bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, chị có thể chia sẻ về quá trình phát hiện, lựa chọn và đồng hành cùng học sinh từ những ngày đầu đến khi bước ra đấu trường quốc tế? Đâu là thử thách lớn nhất mà cô và trò cùng vượt qua?

Nhà giáo Đào Hải Yến: Theo tôi, một trong những yếu tố quan trọng nhất là việc phát hiện đúng học sinh có tố chất đặc biệt về tư duy khoa học, khả năng suy luận logic và niềm say mê khám phá tự nhiên. Một học sinh giỏi Sinh học không chỉ cần đam mê mà còn phải có nền tảng tốt về khoa học tự nhiên và khả năng tự học. Giáo viên định hướng, còn học trò phải tự khám phá tri thức.

Ngay từ đầu năm học lớp 10, giáo viên dạy môn chuyên ở lớp 10 chuyên thông qua các bài kiểm tra kiến thức để phát hiện học sinh có tiềm năng, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn học tập của các em. Chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức chương trình chuyên sâu nâng cao và bám sát nội dung nâng cao của kỳ thi Olympic quốc tế Sinh học cả về lý thuyết và thực hành.

Ngoài hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, phân loại các dạng bài tập nâng cao trong thời gian học lớp 10, 11,12 và rèn luyện kỹ năng làm bài, học sinh đội tuyển tiếp cận sớm với các dạng đề thi khu vực và quốc tế.; đặc biệt là phần thực hành nâng cao. Qua đó, các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách tư duy khoa học.

Nhà giáo Đào Hải Yến (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp và 2 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Sinh học năm 2026.

Khi hai em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế tại Lithuania, tôi lại được tham dự cùng các thành viên trong đoàn đến đất nước vùng Bắc Âu với vai trò quan sát viên. Tại lễ bế mạc cuộc thi, thầy cô và trò hồi hộp chờ đợi kết quả và niềm vui vỡ òa khi hai học sinh Bắc Ninh và 2 học sinh khác của Đoàn Việt Nam cùng đoạt Huy chương Bạc. Với tôi, thành công của học trò là niềm tự hào của người thầy.

Nghề giáo luôn là nghề cao quý

Thành tích của học sinh không chỉ đến từ nỗ lực của cá nhân người học và tập thể giáo viên mà còn cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và môi trường giáo dục. Theo chị, đâu là những điều kiện quan trọng để xây dựng đội ngũ học sinh giỏi có khả năng cạnh tranh ở các kỳ thi quốc gia, quốc tế? Ngành Giáo dục Bắc Ninh cần tiếp tục đầu tư những gì cho lĩnh vực này?

Nhà giáo Đào Hải Yến: Thời gian qua, ngành Giáo dục Bắc Ninh luôn đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu và triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tăng cường cơ sở vật chất, dành nhiều chính sách vượt trội cho giáo dục bứt phá. Ngành đang chuyển trọng tâm từ nâng cao chất lượng giáo dục sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - coi đây là động lực chiến lược khi Bắc Ninh trở thành thành phố. Trong đó chú trọng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài, tạo bước đột phá theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thành phố Bắc Ninh đã có một số chính sách ưu đãi đối với trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học cơ sở trọng điểm. Đây là chính sách đặc thù về phát triển giáo dục mũi nhọn, tạo nên những thành tích xuất sắc, làm rạng danh đất học Kinh Bắc với nhiều tấm huy chương của học trò trong kỳ thi Olympic khu vực châu Á, châu Âu và quốc tế những năm gần đây.

Mong rằng tới đây, ngành Giáo dục Bắc Ninh tiếp tục xây dựng hệ thống giáo dục phát triển cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vị trí nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và quốc tế; trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục chất lượng cao, thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với nhiệm vụ dạy học, chị còn miệt mài nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong giảng dạy. Điều gì đã thôi thúc chị say mê đến như vậy?

Nhà giáo Đào Hải Yến: Tôi cho rằng công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của các nhà giáo, nhất là giáo viên giảng dạy môn chuyên. Với riêng tôi, đó còn là niềm đam mê. Nhiệm vụ giảng dạy mũi nhọn cuốn tôi vào những sáng kiến để bài giảng tổng hợp, phát huy được nhiều mảng kiến thức trọng tâm, chuyên đề mở rộng. Dựa vào kế hoạch giảng dạy, tôi đã nghiên cứu một số chuyên đề, sáng kiến bồi dưỡng học sinh giỏi để phát triển những dạng bài tập mới, đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn, sát với yêu cầu của các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế.

Nhà giáo Đào Hải Yến và học trò.

Để phục vụ hữu ích cho bài giảng, tôi đã tham gia và là thành viên của 1 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài cấp thành phố, tác giả của 2 sáng kiến cấp thành phố và 13 sáng kiến cấp ngành phục vụ giảng dạy học sinh chuyên, bồi dưỡng học sinh đội tuyển quốc gia, khu vực, quốc tế. Một số đề tài được đưa vào làm các chuyên đề cốt lõi trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi như: Hệ thống bài tập chuyên sâu về cơ chế di truyền và biến dị; Thiết kế câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia về sinh lý máu và miễn dịch...

Tình thầy trò là ngọn lửa thắp sáng đam mê trong suốt năm tháng giảng dạy tại trường chuyên. Điều chị cảm thấy trân trọng và đáng quý nhất là gì?

Nhà giáo Đào Hải Yến: Điều tôi cảm thấy trân trọng và đáng quý nhất chính là sự thấu hiểu, đồng hành và khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa đam mê của học trò được thắp sáng.

Tại môi trường trường chuyên, áp lực đối với cả thầy và trò đều rất lớn. Vì vậy, tình cảm thầy trò không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn là sự đồng hành cùng các em chinh phục tri thức. Miệt mài với những chuyên đề chuyên sâu, có những lúc cả thầy và trò cùng trăn trở với những dạng mới, một bài tập chưa có lời giải để quyết tâm, đồng lòng cùng nghiên cứu, tháo gỡ. Học trò trường chuyên rất thông minh và nhạy bén. Sự phản biện, tìm tòi của các em chính là động lực thúc đẩy người giáo viên phải không ngừng tự học, tự làm mới mình.

Đáng quý nhất là khi chứng kiến học trò của mình trưởng thành, không chỉ với những giải thưởng cao quý mà quan trọng hơn là các em tìm thấy lý tưởng sống, mang ngọn lửa đam mê ấy đi xa hơn, cống hiến cho xã hội, trở lại giúp đỡ thế hệ đàn em. Hạnh phúc nhất trong sự nghiệp “trồng người” của tôi là nhận được sự kính trọng, niềm tin yêu từ các em. Tình cảm của các em chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất để tôi luôn đam mê, nhiệt huyết với nghề.

Xin trân trọng cảm ơn chị!