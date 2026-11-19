Sáng 19/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng; và lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, các nhà giáo lão thành cùng 73 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho 335 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa hết sức quan trọng: Năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu khai mạc sự kiện.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ, được thể hiện bằng những chủ trương mang tính đột phá, những quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực như hiện nay. Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định “giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc”. Điều đó không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục, của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử đối với giáo dục, với người thầy, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc, đều có nền móng của giáo dục”.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng vinh danh các nhà giáo tiêu biểu.

Nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam. Trong tiến trình này, giáo dục không chỉ chuẩn bị cho thế hệ trẻ tri thức và kỹ năng để kiến tạo tương lai; quan trọng hơn, giáo dục có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây cũng là yêu cầu giáo dục toàn diện, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới được xác định tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa Việt Nam.

PGS.TS Vũ Duy Hoàng, Phó Trưởng khoa Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh nhân dân được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

“Nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục; không ngừng tự học và học tập suốt đời; đổi mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa của đất nước, đạo đức, lối sống để học sinh, sinh viên, trước khi làm công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam chuẩn mực, cốt cách Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy lan toả, sâu rễ, bền gốc trong đời sống của người trẻ hôm nay”, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các nhà giáo tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Hôm nay, chúng ta chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, chúng ta cũng hướng lòng tri ân tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề. Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước. Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hoá thân vào học trò là như vậy.

“Tôi mong các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục; thực sự trở thành những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc hương của ngành giáo dục; những tấm gương tận tuỵ, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội tôn vinh”, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nói.

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT đã vinh danh 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ với thầy cô về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. “Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người”, trong thư viết.

Bộ trưởng cho biết, với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô; mong các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục. Mỗi bước đổi mới cần tạo thêm điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.