Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu

Năm 2026, Bộ GD-ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Trong số đó, 70 nhà giáo đại diện tham dự lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI; gửi tới các thế hệ nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc lời thăm hỏi, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các nhà giáo dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu. ﻿Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam. Trong tiến trình này, giáo dục không chỉ chuẩn bị cho thế hệ trẻ tri thức và kỹ năng để kiến tạo tương lai, quan trọng hơn, giáo dục có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đây cũng là yêu cầu giáo dục toàn diện, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới được xác định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng. Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng đắn.

Do đó, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục; không ngừng tự học và học tập suốt đời; đổi mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa của đất nước, đạo đức, lối sống để học sinh, sinh viên. Trước khi làm công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam chuẩn mực, cốt cách Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. “Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy lan toả, sâu rễ, bền gốc trong đời sống của người trẻ hôm nay”, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT nêu.

Các nhà giáo dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu. ﻿Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Cũng theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT, những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em. Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ.

Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng. Vì vậy, các thầy giáo, cô giáo hãy luôn khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để nghề giáo “là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.

Các nhà giáo dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu. ﻿Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh lòng tri ân tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Theo kế hoạch, chiều 19-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 đại biểu là nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.