Nhà giáo, cán bộ quản lý góp ý phát triển Chương trình giáo dục phổ thông

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông; ông Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục chủ trì hội thảo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Ninh Bình; giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với định hướng chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học; hài hòa giữa dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp.

Hội thảo góp ý, đề xuất nội dung phát triển Chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tin tại hội thảo, mục tiêu, quan điểm và cấu trúc nền tảng của Chương trình tiếp tục được giữ ổn định; việc phát triển được thực hiện trên cơ sở kế thừa, bổ sung có trọng tâm.

Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung trao đổi, thảo luận về: Mục tiêu, phẩm chất, năng lực bổ sung; khung kế hoạch giáo dục từng cấp học; cách thức tổ chức buổi học thứ hai; các điều kiện bảo đảm thực hiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, nhà trường…

Bộ GD&ĐT xác định nhiệm vụ của giai đoạn này là phát triển Chương trình giáo dục phổ thông, không phải xây dựng một chương trình mới. Các nội dung trình bày tại cuộc họp là đề xuất để thảo luận, lấy ý kiến.

Bộ GD&ĐT sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm tính ổn định, khả thi, không gây quá tải và thực hiện đúng quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.