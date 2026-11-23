Sáng 23/11, giữa sương mù bảng lảng của vùng cao nguyên đá biên giới Mèo Vạc (Tuyên Quang), tiếng trống khai trường vang lên từ ngôi trường nội trú mang tên Marie Curie.

Công trình bề thế rộng khoảng 3 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu lên tới 100 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón gần 500 học sinh dân tộc thiểu số vào học tập.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và các em học sinh tại Mèo Vạc, Tuyên Quang.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ vùng cao trong ngôi trường mới tinh tươm, người ta không khỏi xúc động khi nghĩ về người kiến tạo nên phép màu ấy, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, một ông giáo già ở tuổi 77.

Trong bối cảnh đời sống giáo dục nước nhà vẫn còn đối diện với không ít những xô bồ, từ câu chuyện lạm thu đầu năm, bệnh thành tích, cho đến sự chênh lệch cơ hội học tập giữa miền xuôi và miền ngược, hành động của thầy Nguyễn Xuân Khang giống như một làn gió mát lành.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, khi nhiều người chọn sự an nhàn bên con cháu, thầy lại chọn cách dấn thân lên nơi phên dậu Tổ quốc, dùng tâm huyết, uy tín và nguồn lực tích lũy cả đời để dựng xây một mái trường hiện đại cho những đứa trẻ vốn quen với cái nghèo và sự thiếu thốn.

Hành trình đến với Mèo Vạc của người sáng lập hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội không phải là một phút ngẫu hứng thiện nguyện nhất thời, mà là sự tiếp nối của một triết lý giáo dục xuyên suốt hơn nửa thế kỷ.

Tốt nghiệp khoa Vật lý năm 1972, từng đứng trên bục giảng khối chuyên Toán, cùng cố nhà giáo Văn Như Cương đặt những viên gạch đầu tiên cho Trường Lương Thế Vinh năm 1989, rồi sáng lập Trường Marie Curie tại Hà Nội năm 1992, cả cuộc đời thầy Khang gắn chặt với phấn trắng, bảng đen.

Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022 là sự ghi nhận xứng đáng của Hà Nội dành cho những cống hiến của thầy, nhưng có lẽ, danh hiệu cao quý nhất mà thầy tự trao cho mình chính là người gieo chữ nơi gian khó.

Điều làm nên sự khác biệt và chiều sâu trong cách làm thiện nguyện giáo dục của thầy Nguyễn Xuân Khang nằm ở tư duy căn cơ, bền vững.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là người sáng lập và phát triển hệ thống Trường Marie Curie tại Hà Nội.

Trước khi ngôi trường nội trú 100 tỷ đồng khởi công vào tháng 3/2025 và hoàn thành vào tháng 11/2026, thầy đã lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức và sinh thái trên mảnh đất này. Đó là những dự án trồng cây sa mộc phủ xanh núi đá trọc, là những lớp học tiếng Anh trực tuyến kết nối giáo viên Hà Nội với học sinh tiểu học Mèo Vạc, là việc hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh bản địa.

Thầy hiểu rằng, muốn thay đổi vận mệnh của một vùng đất nghèo, không gì hiệu quả bằng việc nâng cao dân trí và trao cho thế hệ trẻ những công cụ hội nhập hiện đại nhất.

Sự tử tế của người thầy tuổi 77 ấy còn lan tỏa đến tận cùng những nỗi đau của đồng bào. Khi trận lũ quét kinh hoàng tàn phá Làng Nủ, Lào Cai vào tháng 9/2024, cướp đi sinh mạng và mái ấm của biết bao gia đình, thầy Khang đã lập tức dang rộng vòng tay. Thầy nhận chu cấp 3 triệu đồng mỗi tháng cho toàn bộ 22 em học sinh sống sót sau thảm họa cho đến khi các em tròn 18 tuổi. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất đơn thuần, mà là một cam kết đồng hành dài hạn, một điểm tựa tinh thần vững chãi để những đứa trẻ mồ côi sau bão lũ không bị đứt gãy con đường học vấn, không bị bỏ lại phía sau trên hành trình trưởng thành.

Nhìn từ câu chuyện của thầy Nguyễn Xuân Khang, chúng ta có quyền suy ngẫm sâu xa hơn về bản chất của sự nghiệp trồng người và vai trò của nguồn lực xã hội hóa giáo dục.

Gần 500 học sinh dân tộc thiểu số được đón nhận môi trường học tập khang trang tại ngôi trường mang tên Marie Curie ở Mèo Vạc.

Nhiều năm qua, cụm từ xã hội hóa đôi khi bị hiểu sai hoặc biến tướng thành sự tận thu, đẩy gánh nặng tài chính lên vai phụ huynh. Thầy Khang đã trả lại đúng ý nghĩa cao đẹp nhất cho khái niệm này. Đó là việc những người làm giáo dục chân chính, khi đã gặt hái được thành công từ mô hình giáo dục tư thục chất lượng cao ở đô thị, biết quay trở lại san sẻ thành quả ấy cho những vùng trũng của tri thức, nơi ngân sách nhà nước dù cố gắng đến mấy cũng khó lòng bao phủ trọn vẹn trong một sớm một chiều.

Một ngôi trường khang trang giữa đại ngàn đá xám không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất cho gần 500 học sinh, mà còn giải phóng các em khỏi nỗi lo cơm áo, đường sá xa xôi, giúp các em có một môi trường nội trú an toàn, đầy đủ dinh dưỡng và tri thức.

Quan trọng hơn, công trình này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự công bằng trong giáo dục. Trẻ em sinh ra ở biên giới Mèo Vạc cũng xứng đáng được thụ hưởng những điều kiện học tập tốt đẹp, được tiếp cận với ngoại ngữ, công nghệ và phương pháp sư phạm tiên tiến không thua kém bạn bè đồng trang lứa ở Thủ đô.

Giáo dục suy cho cùng không chỉ là việc truyền thụ kiến thức trong sách vở, mà là sự trao truyền nhân cách từ người thầy sang học trò.

Cách thầy Nguyễn Xuân Khang đối đãi với học sinh Làng Nủ, cách thầy chăm chút từng viên gạch cho ngôi trường ở Mèo Vạc chính là những bài học sống động nhất về lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và tình yêu thương con người.

Những học sinh của hệ thống Marie Curie ở Hà Nội, khi chứng kiến việc làm của người đứng đầu ngôi trường mình đang theo học, chắc chắn sẽ thẩm thấu sâu sắc giá trị của sự sẻ chia. Và những em nhỏ ở Mèo Vạc hay Làng Nủ, khi lớn lên trong vòng tay ấm áp của người ông, người thầy đáng kính, sẽ mang theo lòng biết ơn ấy để tiếp tục sống tử tế và cống hiến cho quê hương.

Ngành giáo dục vẫn đang trên hành trình đổi mới với không ít gập ghềnh, thử thách. Những quy định, chính sách hay các cuộc cải cách chương trình dù cần thiết đến đâu cũng sẽ trở nên khô cứng nếu thiếu đi trái tim ấm nóng của những người làm nghề.

Ở tuổi 77, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang vẫn bền bỉ với hành trình gieo chữ, mang thêm cơ hội học tập đến với trẻ em vùng cao.

Thực tế đã chứng minh, mọi sự chuyển biến tích cực nhất của giáo dục đều bắt nguồn từ tâm huyết và đạo đức của người thầy. Khi người thầy giữ được ngọn lửa đam mê, sự liêm chính và lòng trắc ẩn, mọi rào cản về cơ chế hay điều kiện vật chất đều có thể được hóa giải bằng sức mạnh của tình thương và trí tuệ.

Xã hội hôm nay cần lắm những tấm lòng vàng như thầy Nguyễn Xuân Khang. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những nhà giáo, những doanh nhân giáo dục biết đặt chữ Tâm lên trên chữ Lợi, biết nhìn thấy tương lai của đất nước qua ánh mắt của những đứa trẻ vùng cao.

Với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, trao cơ hội học tập cho trẻ em vùng khó khăn cũng là cách vun đắp tương lai cho những thế hệ tiếp nối.

Một cánh én nhỏ có thể chưa làm nên cả mùa xuân, nhưng sự bền bỉ, lặng lẽ và tỏa sáng của những người như thầy Khang đang thắp lên những đốm lửa hy vọng, sưởi ấm niềm tin của xã hội vào những giá trị cốt lõi, tốt đẹp nhất của nghề dạy học.

Ngôi trường mới ở Mèo Vạc đã sáng đèn, tiếng đọc bài của trẻ thơ đã ngân vang giữa núi rừng biên viễn. Đó là phần thưởng vô giá dành cho tuổi 77 của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, và cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc gửi đến tất cả chúng ta, rằng sự nghiệp trồng người chỉ thực sự đơm hoa kết trái khi được vun xới bằng tình yêu thương vô điều kiện và những hành động thiết thực vì thế hệ mai sau.