Nhà ga ngầm của Metro số 2 TP.HCM tăng tốc thi công

Trên trục Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh, công tác thi công các nhà ga ngầm thuộc tuyến Metro số 2 đang được triển khai tại nhiều vị trí. Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động để thực hiện các hạng mục đầu tiên, trong đó có thi công tường dẫn, tường vây và tổ chức mặt bằng công trường.

Hệ thống rào chắn được bố trí tại các khu vực thi công nhằm phân định phạm vi công trường với phần đường phục vụ giao thông.

Việc tổ chức mặt bằng được triển khai song song với các hạng mục xây dựng, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công và phục vụ công tác bảo đảm an toàn tại hiện trường.

Metro số 2 TP.HCM tăng tốc thi công các nhà ga ngầm.

Trong quá trình xây dựng nhà ga ngầm, tường dẫn là một trong những hạng mục quan trọng, tạo cơ sở định vị để triển khai thi công tường vây. Tiến độ thực hiện tại từng nhà ga phụ thuộc vào khối lượng công việc, điều kiện mặt bằng và phương án tổ chức thi công thực tế.

Tại ga ST05 (Lê Thị Riêng), khối lượng thi công tường dẫn đạt 207/491,5m, tương đương khoảng 42%. Đối với hạng mục tường vây, nhà thầu đã hoàn thành 40/87 tấm, đạt gần 46% tổng khối lượng.

Ở ga ST10 (Phạm Văn Bạch), khối lượng tường dẫn đạt 229/533m, tương đương khoảng 43%, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành. Hạng mục tường vây đã thi công được 27/88 tấm, đạt khoảng 30,7%.

Nhiều khu vực được rào chắn để phục vụ thi công.

Trong khi đó, tại ga ST06 (Phạm Văn Hai), nhà thầu đã thực hiện 101,5/280m tường dẫn, đạt khoảng 37%. Ga ST09 (Bà Quẹo) đạt 20/270m, tương đương khoảng 7,4%. Các số liệu cho thấy tiến độ thi công giữa các nhà ga có sự chênh lệch.

Đối với ga ST02 (Tao Đàn) và ST07 (Bảy Hiền), sau khi được cấp phép thi công từ ngày 12/9/2026, tổng thầu EPC đang tập kết máy móc, thiết bị, chuẩn bị điều kiện để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, dự án đã hoàn thành khảo sát địa chất với 506 lỗ khoan trên toàn tuyến. Công tác khảo sát được thực hiện từ ngày 22/1 - 19/6, phục vụ thiết kế nền móng nhà ga, đoạn hầm đào bằng máy TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, cầu cạn và depot.

Máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công các nhà ga ngầm tuyến Metro số 2.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) dài khoảng 11,3km, gồm 10 nhà ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, máy đào hầm TBM đầu tiên dự kiến được đưa vào vận hành từ tháng 10/2027; kết cấu chính các nhà ga dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2029 và toàn tuyến được đặt mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2030.

Song song với tiến độ xây dựng, TP.HCM triển khai phân luồng, điều chỉnh hướng lưu thông tại một số tuyến đường để phục vụ thi công Metro số 2.

Cụ thể, từ ngày 10/10/2026, đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai được điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số đoạn.

Công nhân hăng say làm việc trên công trường.

Đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Phương tiện đi chiều ngược lại có thể theo lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Cách Mạng Tháng Tám.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Các tuyến thay thế gồm Trương Định hoặc Bà Huyện Thanh Quan, kết nối Nguyễn Đình Chiểu hoặc Võ Văn Tần – Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân tiếp tục lưu thông hai chiều.

Các khu vực thi công nhà ga ngầm đang được triển khai tích cực.

Tại khu vực ga Bảy Hiền, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào Cách Mạng Tháng Tám. Phương tiện từ Cách Mạng Tháng Tám chỉ được rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ. Cùng thời điểm, 13 tuyến xe buýt cũng tạm điều chỉnh hành trình để phù hợp với phương án tổ chức giao thông và mặt bằng thi công.

Người dân được khuyến cáo chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi đi qua khu vực thi công, góp phần bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.