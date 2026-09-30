Nhà đông người, chọn kệ để giày thế nào để lưu trữ gọn gàng lại tiết kiệm diện tích?

Cách chọn kệ để giày cho gia đình

Trong một gia đình nhiều thành viên, giày thể thao, giày đi làm, dép đi trong nhà hay giày của trẻ nhỏ thường được sử dụng mỗi ngày. Nếu không có vị trí lưu trữ riêng, giày dép dễ bị đặt dưới sàn, xếp chồng lên nhau hoặc để rải rác ở nhiều khu vực.

Một chiếc kệ phù hợp không nhất thiết phải thật lớn. Quan trọng hơn là tận dụng được không gian sẵn có, chứa vừa nhu cầu và giúp các thành viên dễ lấy, dễ cất sau mỗi lần sử dụng.

Ưu tiên kệ nhiều tầng nếu gia đình có nhiều giày dép

Với gia đình đông người, kệ nhiều tầng thường là lựa chọn dễ sử dụng vì tận dụng chiều cao thay vì mở rộng diện tích sàn. Một chiếc kệ có chiều ngang vừa phải nhưng nhiều tầng có thể chứa được nhiều đôi giày mà không khiến lối đi bị thu hẹp.

Trước khi mua, nên thống kê tương đối số lượng giày dép thường xuyên sử dụng. Không nên chỉ tính số đôi đang có mà nên chừa thêm một khoảng trống cho những đôi phát sinh trong thời gian tới. Kệ quá vừa vặn ở thời điểm mua có thể nhanh chóng trở nên thiếu chỗ.

Nếu diện tích nhỏ, có thể cân nhắc kệ treo tường hoặc những thiết kế tận dụng chiều cao. Tuy nhiên, với kệ gắn tường, cần kiểm tra khả năng chịu lực của vị trí lắp đặt và thao tác lấy giày để đảm bảo thuận tiện.

Kệ kín phù hợp với khu vực cửa ra vào

Nếu kệ để giày được đặt ngay gần cửa chính, những mẫu có cánh tủ hoặc ngăn kín có thể giúp khu vực này trông gọn mắt hơn. Giày dép được cất bên trong cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn từ bên ngoài.

Trong khi đó, kệ mở có ưu điểm là dễ nhìn thấy và lấy giày nhanh. Đây có thể là lựa chọn phù hợp nếu gia đình thường xuyên sử dụng nhiều đôi giày trong ngày.

Một số thiết kế còn kết hợp ghế ngồi thay giày hoặc ngăn chứa các vật dụng nhỏ như chìa khóa, mũ, áo mưa. Với căn hộ có diện tích hạn chế, kiểu kệ đa năng này có thể giúp giảm số lượng đồ nội thất cần bố trí ở khu vực cửa ra vào.

Đừng chỉ nhìn vào số tầng khi chọn kệ

Hai mẫu kệ có cùng số tầng nhưng khả năng lưu trữ có thể rất khác nhau. Kích thước từng ngăn, khoảng cách giữa các tầng và chiều sâu của kệ đều ảnh hưởng đến loại giày có thể đặt bên trong.

Giày thể thao, giày cổ cao hoặc những mẫu có kích thước lớn cần nhiều khoảng trống hơn dép hoặc giày bệt. Vì vậy, nếu gia đình có nhiều loại giày khác nhau, nên kiểm tra kích thước thực tế của từng ngăn thay vì chỉ dựa vào số tầng được quảng cáo.

Ngoài ra, cần chú ý độ chắc chắn của khung kệ, chân đế và khả năng chịu tải. Kệ càng cao càng cần có kết cấu ổn định, đặc biệt khi đặt nhiều giày nặng ở các tầng.

Chọn chất liệu theo vị trí đặt kệ

Kệ gỗ có ưu điểm về thẩm mỹ, phù hợp với nhiều phong cách nội thất nhưng cần chú ý đến độ ẩm nếu đặt gần cửa ra vào hoặc khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước.

Kệ kim loại thường có kết cấu chắc chắn, phù hợp với nhu cầu chứa nhiều giày. Tuy nhiên, cần kiểm tra lớp hoàn thiện bề mặt, đặc biệt nếu kệ được đặt ở nơi ẩm ướt.

Kệ nhựa có trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển và thường phù hợp với nhu cầu sử dụng đơn giản. Khi chọn, nên kiểm tra độ cứng của các tầng và khả năng chịu tải thay vì chỉ quan tâm đến giá thành.

Không có một chất liệu phù hợp với mọi gia đình. Vị trí đặt kệ, số lượng giày dép và điều kiện sử dụng mới là những yếu tố nên được cân nhắc trước.

Đặt kệ ở đâu để vừa tiện vừa gọn?

Khu vực gần cửa ra vào thường thuận tiện nhất vì các thành viên có thể cất và lấy giày ngay sau khi sử dụng. Tuy nhiên, không nên đặt kệ chắn lối đi hoặc ở vị trí thường xuyên bị nước mưa hắt vào.

Với nhà nhỏ, có thể tận dụng góc tường, khoảng trống dưới cầu thang hoặc khu vực thay đồ. Nếu chọn kệ phía sau cánh cửa, cần kiểm tra khoảng mở của cửa để tránh tình trạng kệ hoặc giày dép cản trở thao tác đóng mở.

Một mẹo đơn giản là dành những tầng dễ lấy nhất cho các đôi được sử dụng thường xuyên. Giày ít dùng có thể đặt ở tầng cao hơn, còn dép đi trong nhà hoặc giày của trẻ nhỏ nên bố trí ở vị trí thấp, vừa tầm với.

Một chiếc kệ để giày phù hợp không nhất thiết phải đắt tiền hay có quá nhiều tính năng. Với gia đình đông người, điều quan trọng là kệ vừa với không gian, đủ sức chứa, chắc chắn và thuận tiện cho tất cả thành viên. Tính toán kỹ ngay từ đầu sẽ giúp khu vực cửa ra vào gọn gàng hơn mà không phải liên tục thay kệ khi số lượng giày dép tăng lên.