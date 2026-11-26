PSG nhập cuộc không như kỳ vọng và sớm phải nhận bàn thua ở phút thứ 5. Từ đường kiến tạo của Matias Soule, Mario Hermoso dứt điểm chính xác, đưa Roma vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đại diện nước Ý.

Mario Hermoso ăn mừng bàn thắng trong trận PSG – AS Roma ở Champions League. Ảnh: Reuters

Phải đến phút 31, PSG mới tìm được bàn gỡ hòa. Từ quả phạt góc của Senny Mayulu, trung vệ Illia Zabarnyi bật cao đánh đầu tung lưới Roma, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Illia Zabarnyi gỡ hòa 1-1 cho PSG. Ảnh: Franco Arland/Getty Images

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co. HLV Luis Enrique tung Ousmane Dembele vào sân và tiền đạo người Pháp nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 62, Dembele thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Achraf Hakimi bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp PSG vượt lên dẫn 2-1.

Dembele nâng tỷ số 2-1 cho PSG. Ảnh: Franco Arland/Getty Images

Tuy nhiên, lợi thế của nhà đương kim vô địch không được duy trì lâu. Phút 78, sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Vitinha để bóng chạm tay trong vòng cấm, Roma được hưởng phạt đền. Donyell Malen lạnh lùng đánh bại thủ môn Matvey Safonov, gỡ hòa 2-2.

Male gỡ hòa 2-2 cho Roma. Ảnh: L'Equipe

Những phút cuối, PSG dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Nhưng Fabian Ruiz, Hakimi và Dembélé lần lượt có cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Roma.

Thủ môn Mile Svilar cũng có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Dembélé ở thời gian bù giờ, giúp đội khách AS Roma bảo toàn kết quả 2-2 trước nhà ĐKVĐ của giải đấu.

Roma xuất sắc cầm hòa PSG 2-2. Ảnh: Reuters

Trận hòa này khiến PSG đứt mạch 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời đánh mất thành tích toàn thắng tại Champions League mùa này.

Dù vậy, đội bóng của Luis Enrique vẫn duy trì chuỗi 15 trận bất bại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, Roma có lý do để hài lòng khi giành được một điểm ngay trên sân của nhà đương kim vô địch.

Với kết quả này khiến PSG giậm chân ở vị trí thứ 2 với 12 điểm, kém Real Madrid 2 điểm, trong khi Roma níu kéo hy vọng chen chân vào nhóm dự play-off.