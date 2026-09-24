Nhà đẹp nhưng chưa chắc an toàn: 3 lỗi trang trí nhiều gia đình dễ mắc

Dọn dẹp và làm mới không gian sống là cách nhiều gia đình tạo cảm giác thoải mái, gọn gàng hơn cho ngôi nhà. Tuy nhiên, trong quá trình tận dụng diện tích hoặc sắp xếp nội thất, không ít người vô tình bỏ qua những yêu cầu cơ bản về an toàn.

Một số cách bài trí tưởng như giúp căn phòng đẹp và ngăn nắp hơn lại có thể gây cản trở lưu thông không khí, che khuất lối thoát hiểm hoặc làm tăng nguy cơ sự cố điện.

Kê đồ che kín miệng gió điều hòa và thiết bị sưởi

Để tận dụng diện tích, nhiều gia đình kê sofa, tủ, kệ hoặc các món đồ nội thất lớn sát tường. Nếu không tính toán vị trí, những đồ vật này có thể che khuất miệng gió hồi, cửa gió của điều hòa hoặc các vị trí thông khí.

Khi luồng khí bị cản trở, hiệu quả hoạt động của thiết bị có thể giảm, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ mong muốn. Không khí trong phòng cũng khó lưu thông đồng đều, đặc biệt tại những khu vực bị đồ nội thất che chắn.

Với các thiết bị sưởi, vấn đề còn đáng lưu ý hơn. Đặt máy sưởi quá gần sofa, rèm cửa, chăn, đệm hoặc những vật liệu dễ bắt lửa có thể làm tăng nguy cơ cháy. Đồ vật đặt sát nguồn nhiệt trong thời gian dài cũng có thể bị nóng lên hoặc biến dạng.

Vì vậy, khi bố trí nội thất, cần giữ khoảng không cần thiết quanh các cửa gió và thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Máy sưởi cũng nên được đặt ở vị trí thông thoáng, ổn định và cách xa các vật liệu dễ cháy.

Bịt kín lối đi và cản trở cửa sổ

Một chiếc tủ lớn ở hành lang, ghế thư giãn đặt gần cửa ban công hay kệ đồ kê sát cửa sổ có thể giúp tận dụng thêm không gian nhưng đồng thời tạo ra những trở ngại khi di chuyển.

Trong điều kiện bình thường, việc đi lại qua một lối hẹp có thể chỉ gây bất tiện. Nhưng khi xảy ra sự cố như cháy, mất điện hoặc cần nhanh chóng rời khỏi nhà, những vật dụng này có thể trở thành chướng ngại vật khiến việc thoát ra ngoài khó khăn hơn.

Cửa sổ cũng không nên bị che kín bởi tủ, giường hoặc những món đồ cồng kềnh. Ngoài vai trò thông gió và lấy ánh sáng, một số cửa sổ có thể là lối thoát hoặc vị trí tiếp cận của lực lượng cứu hộ trong những tình huống đặc biệt.

Gia đình nên duy trì các lối đi chính thông thoáng, hạn chế đặt đồ vật cồng kềnh tại hành lang, khu vực gần cửa ra vào hoặc trước cửa ban công. Cửa sổ, cửa ban công và những vị trí có thể sử dụng làm lối thoát cũng cần được kiểm tra định kỳ, bảo đảm dễ tiếp cận và mở được khi cần thiết.

Giấu dây điện dưới thảm hoặc sau lưng tủ

Dây điện lòng thòng dễ làm căn phòng mất thẩm mỹ nên nhiều người tìm cách giấu chúng dưới thảm, ép sát vào chân tủ hoặc cuộn lại phía sau đồ nội thất.

Cách làm này có thể khiến hệ thống dây điện khó được kiểm tra, đồng thời tạo ra nguy cơ hư hỏng mà người sử dụng không phát hiện kịp thời. Dây điện bị chèn ép bởi đồ nội thất hoặc chịu tác động thường xuyên từ việc đi lại, kéo lê đồ vật có thể làm ảnh hưởng đến lớp vỏ bảo vệ.

Đặc biệt, khi dây đã bị nứt, hở hoặc biến dạng nhưng nằm ở vị trí khuất, nguy cơ chập điện có thể không được nhận biết cho đến khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Thay vì giấu dây dưới thảm hoặc chèn phía sau những món đồ nặng, gia đình có thể sử dụng nẹp, ống hoặc hộp quản lý dây điện phù hợp. Những dây nguồn có dấu hiệu nóng bất thường, cháy xém, nứt vỏ hoặc hư hỏng cần được kiểm tra và thay thế.

Bên cạnh việc giữ cho ngôi nhà đẹp và gọn gàng, khi sắp xếp nội thất, gia đình nên ưu tiên khả năng lưu thông không khí, tiếp cận thiết bị và các lối thoát. Một không gian được bố trí hợp lý không chỉ đẹp mắt mà còn cần bảo đảm các thành viên có thể sử dụng an toàn trong sinh hoạt hằng ngày và xử lý nhanh khi xảy ra sự cố.