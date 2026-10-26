Nhà đẹp lung linh trong ngõ, rao bán cả năm không có khách, và đây là lý do

Từ đầu năm đến nay, thị trường nhà trong ngõ tại Hà Nội ghi nhận tình trạng giao dịch chậm. Nhiều căn nhà rao bán kéo dài nhưng chưa tìm được khách mua. Ngay cả những căn nhà xây mới, thiết kế đẹp, hoàn thiện nội thất cũng khó bán nếu nằm sâu trong ngõ.

Tại khu vực Tây Hồ, một căn nhà diện tích 50m2, xây 5 tầng đang được chào bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương khoảng 200 triệu đồng/m2. Theo thông tin rao bán, nhà đã hoàn thiện nội thất và sổ đỏ chính chủ. Tuy nhiên, do nằm sâu trong ngõ nên thanh khoản khá thấp.

Anh Sơn, một môi giới bất động sản, cho biết từ đường chính vào căn nhà phải rẽ nhiều lần. Theo anh, với mức giá khoảng 10 tỷ đồng, một số khách hàng có xu hướng ưu tiên nhà có lối đi thuận tiện, ô tô tiếp cận gần hoặc có bãi gửi xe ở gần nơi ở.

Theo môi giới này, thay vì mua nhà 50m2 trong ngõ sâu, họ có thể chọn căn diện tích 30-40m2 nhưng gần đường ô tô hoặc bãi gửi xe. Diện tích nhỏ hơn nhưng việc đi lại thuận tiện có thể phù hợp với nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Ngoài ra, vị trí trong ngõ sâu còn gây lo ngại về khả năng tiếp cận khi xảy ra sự cố. Với những căn nhà nhiều tầng, ngõ nhỏ và quanh co có thể khiến lực lượng chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận. Đây cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc trước khi xuống tiền.

Theo anh Sơn, một căn nhà đẹp chưa chắc dễ bán nếu vị trí không đáp ứng nhu cầu. Với phân khúc hơn 10 tỷ đồng, người mua không chỉ quan tâm đến diện tích và chất lượng xây dựng mà còn chú trọng sự thuận tiện trong sinh hoạt. Đây là thách thức đối với những căn nhà nằm sâu trong ngõ tại Hà Nội, nhất là khi giá chào bán vẫn ở mức cao.

Giao dịch nhà trong ngõ trầm lắng. Ảnh: Duy Anh

Theo khảo sát các tin rao tại khu vực Tây Hồ, nhà trong ngõ có lối đi đủ rộng cho ô tô tiếp cận được chào bán ở mức khoảng 280-450 triệu đồng/m2. Một số căn diện tích 35-50m2 được rao bán với giá 12-21 tỷ đồng

Với những căn nằm trong ngõ nhỏ, ô tô không vào được, giá thấp hơn đáng kể. Những căn cách đường lớn 20-50m, lối đi rộng khoảng 2-2,5m được chào bán ở mức 200-270 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, một số căn cách đường chính 200-300m, phải qua 5-8 lần rẽ, ngõ rộng dưới 2m, giá phổ biến khoảng 160-210 triệu đồng/m2. Nhà diện tích 50-60m2 có giá khoảng 9,5-12,5 tỷ đồng.

Giá cao, lối đi bất tiện khiến nhà khó bán

Môi giới cho biết, nhà trong ngõ hiện khó tìm khách mua, đặc biệt là những căn có thiết kế đẹp nhưng giá lên tới hơn chục tỷ đồng. Người mua thận trọng trước lãi suất cho vay và định hướng quy hoạch đang được cụ thể hóa.

Theo anh Sơn, một nguyên nhân khác là nhu cầu mua nhà tại Hà Nội của khách hàng từ các tỉnh có dấu hiệu giảm, nhất là với nhà nằm sâu trong ngõ. Nhóm khách này thường cân nhắc khả năng sử dụng, khai thác cho thuê và bán lại khi cần.

Với những căn nhà giá hơn chục tỷ đồng nhưng ô tô không vào được, sức hút đối với nhóm khách này có thể hạn chế. Điều đó khiến chủ nhà mất thêm thời gian tìm người mua phù hợp.

Tại khu vực Hoàng Liệt, một căn nhà diện tích 50m2, xây 5 tầng, thiết kế hiện đại, nội thất hoàn thiện chỉn chu đang được chào bán với giá 12 tỷ đồng, tương đương 240 triệu đồng/m2. Căn nhà có lợi thế về diện tích và không gian sử dụng, phù hợp với nhu cầu ở của gia đình đông người. Tuy nhiên, do nằm trong ngõ, dù chủ nhà đã giảm giá khoảng 1 tỷ đồng so với đầu năm vẫn chưa tìm được khách chốt mua.

Để bán được nhà trong ngõ ở thời điểm hiện nay, anh Sơn cho rằng chủ nhà cần xác định đúng mức giá và nhóm khách hàng mục tiêu. Với những căn giá hơn 10 tỷ đồng, thiết kế đẹp và nội thất chỉn chu chưa đủ tạo lợi thế nếu nhà nằm sâu trong ngõ, ô tô không vào được.

Chủ nhà cần đưa ra mức giá sát với mặt bằng thị trường. Đồng thời, cần làm rõ ưu điểm về diện tích, công năng và chất lượng xây dựng. Giá bán cũng cần tính đến những bất tiện về lối đi, chỗ đỗ xe và khoảng cách ra đường lớn.