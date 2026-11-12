Nhà đầu tư trẻ Hàn Quốc, Nhật Bản lao đao vì cổ phiếu AI

Đà tăng nóng của cổ phiếu công nghệ châu Á bất ngờ đảo chiều, khiến những nhà đầu tư trẻ từng kỳ vọng kiếm lời nhanh phải đối mặt với thực tế thua lỗ. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 7, Choi Jin-wook (35 tuổi), nhân viên văn phòng tại Seoul, chi 37.000 USD mua cổ phiếu của tập đoàn chip nhớ SK Hynix (Hàn Quốc). Nhà đầu tư mong chờ giá cổ phiếu sẽ phục hồi sau đợt bán tháo hồi mùa hè.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, giá trị số cổ phiếu anh nắm giữ giảm một nửa khi thị trường xuất hiện lo ngại về khả năng tăng trưởng chậm lại của ngành AI, WSJ đưa tin.

Cổ phiếu công nghệ đảo chiều

Choi vốn quen với những đợt biến động mạnh của chứng khoán Hàn Quốc trong năm nay. Dù vậy, cú lao dốc tuần trước vẫn khiến anh không khỏi thất vọng. Anh vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng phục hồi của nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới.

“Cảm giác như chúng ta đã gặp phải mọi tin xấu có thể xảy ra rồi”, anh nói.

Thị trường chứng khoán châu Á trải qua một năm biến động mạnh. Làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng AI thúc đẩy nhu cầu đối với chip và các sản phẩm công nghệ khác được sản xuất tại châu Á, kéo giá cổ phiếu SK Hynix, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) và Kioxia Holdings tăng vọt.

Trước triển vọng này, nhiều nhà đầu tư cá nhân trẻ tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đổ tiền vào cổ phiếu công nghệ với kỳ vọng nhanh chóng kiếm được khoản lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, đà tăng của nhóm cổ phiếu này đang nhanh chóng đảo chiều do lo ngại làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể chậm lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này tiếp tục khiến thị trường biến động mạnh, đồng thời làm gia tăng lo ngại trong giới chức khu vực.

Trong tuần giao dịch 2-6/11, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm gần 12%. Cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt mất khoảng 16% và 20%. So với mức đỉnh hồi tháng 6, Kospi đã giảm khoảng 45%. Sang ngày 9/11, Kospi gần như đi ngang, trong khi chỉ số Taiex của Đài Loan phục hồi khoảng 5% sau khi chính quyền triển khai các biện pháp ổn định thị trường.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei chủ chốt đã giảm gần 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6, trong khi Nikkei Semiconductor Stock Index giảm 54% trong cùng giai đoạn. Riêng cổ phiếu Kioxia, nhà sản xuất chip nhớ flash, giảm gần 37% trong tuần trước.

Theo đó, Đài Loan (Trung Quốc) đã huy động Quỹ Bình ổn Tài chính với quy mô khoảng 15 tỷ USD để hỗ trợ thị trường chứng khoán. Ngày 9/11, cơ quan quản lý thị trường nước này áp dụng các biện pháp hạn chế bán khống, góp phần thúc đẩy giá cổ phiếu TSMC.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc tạm thời nới lỏng quy định về tài sản bảo đảm đối với các công ty môi giới nhằm hạn chế tình trạng bán tháo ồ ạt.

Kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng AI, nhiều người trẻ châu Á mạnh tay đầu tư cổ phiếu công nghệ, nhưng nhanh chóng "nếm trái đắng" khi thị trường đảo chiều. Ảnh: Kim Hong-JI/Reuters.

Nhà đầu tư trẻ "nếm trái đắng"

Những đợt biến động mạnh của thị trường đang trở thành bài học đầu tiên đối với nhiều nhà đầu tư mới.

Tại Nhật Bản, Minami Kamiya, nữ sinh 17 tuổi, tham gia câu lạc bộ đầu tư của trường trung học. Một trong những người hướng dẫn là cổ đông hoạt động tích cực có tiếng tại nước này, đóng góp khoản vốn ban đầu 200.000 yên (khoảng 1.200 USD) cho mỗi thành viên để các em tự xây dựng danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, một số thành viên câu lạc bộ liên tục đăng tin nhắn trong nhóm Slack sau khi chứng kiến cổ phiếu Kioxia lao dốc.

"Có những người thực sự hoảng loạn", Kamiya kể. Ngược lại, cô tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của những doanh nghiệp như Nissin, tập đoàn thực phẩm mà cô lựa chọn một phần vì yêu thích mì ăn liền.

Những biến động mạnh này cũng tác động đến cả các danh mục đầu tư không tập trung vào cổ phiếu công nghệ. Rio Negishi (22 tuổi), sinh viên tại Đại học Meiji (Nhật Bản), không rót nhiều tiền vào nhóm cổ phiếu này nhưng tổng giá trị danh mục vẫn giảm khoảng 38.000 USD, tương đương 30%.

“Hiện tại, tôi chưa biết nên làm gì tiếp theo, hay nói chính xác hơn là nên chuyển số vốn của mình sang đâu”, anh chia sẻ.

Tại Seoul (Hàn Quốc), Lee Ka-young (25 tuổi), nhà phát triển phần mềm, đăng các video ngắn trên Instagram để chia sẻ gợi ý đầu tư cổ phiếu với những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Tuy nhiên, kể từ đợt lao dốc của Kospi hồi mùa hè, cô liên tục nhận được bình luận từ người theo dõi như "Hãy giúp chúng tôi" hay "Chúng tôi phải làm gì bây giờ?".

Lượng lượt xem trung bình mỗi tháng trên kênh của Lee hiện giảm còn 1/5 so với mùa hè, trong khi giá trị số cổ phiếu cô nắm giữ giảm 30% so với mức đỉnh, còn khoảng 6.000 USD. Dù vậy, Lee vẫn tin rằng cổ phiếu là một kênh đầu tư đáng cân nhắc và đồng cảm với những người đang mắc kẹt trong các khoản đầu tư thua lỗ.

"Tôi từng nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khác. Tôi tiếp tục đầu tư với suy nghĩ truyền lại số cổ phiếu mình nắm giữ cho các thế hệ sau", cô nói.