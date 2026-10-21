Nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại Điện Biên

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca tại xã Quài Tở.

Trong chương trình khảo sát, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tìm hiểu thực tế tại Khu công nghiệp: Thanh Minh, Thanh An, Cụm công nghiệp Thanh Yên, Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang và Kho hàng hóa cửa khẩu Tây Trang. Đây là những địa điểm có ý nghĩa trong định hướng phát triển công nghiệp, thương mại và logistics, góp phần tăng cường kết nối giao thương giữa Điện Biên với các địa phương trong nước và khu vực.

Tham gia khảo sát các khu, cụm công nghiệp, ông Chế Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2, phụ trách Khu công nghiệp Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ về cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh, ông cũng như nhiều nhà đầu tư nhận định, dù còn những khó khăn, song Điện Biên vẫn có nhiều tiềm năng để thu hút doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản.

“Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, vùng nguyên liệu và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các chính sách thu hút đầu tư. Nếu những khó khăn về logistics từng bước tháo gỡ, các lợi thế sẵn có khai thác hiệu quả, Điện Biên sẽ có thêm nhiều cơ hội thu hút doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư…” - ông Trung chia sẻ.

Khu công nghiệp Thanh An thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Một trong những địa điểm nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp là Khu công nghiệp Thanh An, quy mô hơn 104ha tại xã Thanh An. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Công ty CP Hòa Phú đã đầu tư Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1 và 2 với tổng quy mô 250ha tại tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời tiếp tục triển khai giai đoạn 3 với quy mô 157ha. Trong hành trình tìm kiếm thêm những địa điểm có tiềm năng để mở rộng hoạt động đầu tư, công ty đang nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Khu công nghiệp Thanh An.

Theo ông Hà Duy Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hòa Phú, Điện Biên có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển các vùng nguyên liệu cà phê Arabica, mắc ca, dược liệu là cơ sở để hình thành các cơ sở bảo quản, sơ chế và chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với vị trí tiếp giáp Lào, khả năng kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào mở ra cơ hội liên kết nguồn nguyên liệu, phát triển thương mại và thu hút doanh nghiệp chế biến.

Các doanh nghiệp tìm hiểu về chất lượng cũng như vùng trồng cà phê trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tiềm năng năng lượng tái tạo có thể tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Nếu kết hợp hiệu quả vùng nguyên liệu, hạ tầng công nghiệp, công nghệ chế biến và năng lượng sạch, Khu công nghiệp Thanh An có thể trở thành địa điểm phát triển công nghiệp gắn với nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Lĩnh vực nông nghiệp cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là với cây cà phê. Năm 2026, toàn tỉnh có gần 20.970ha cà phê, trong đó 6.190ha đang trong thời kỳ kinh doanh; sản lượng cà phê nhân ước đạt 8.500 tấn. Trong đó toàn tỉnh có 43/45 xã, phường trồng cà phê. Quy mô vùng nguyên liệu tạo cơ sở để tỉnh thu hút doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản, từ tổ chức vùng trồng đến chế biến và tiêu thụ.

Một số nhà đầu tư Trung Quốc trao đổi về cơ chế, chính sách đầu tư tại Điện Biên.

Trong chương trình khảo sát, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc khá quan tâm và tìm hiểu về môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Minh cho biết: Một số nhà đầu tư Trung Quốc đã tìm hiểu về tiềm năng kinh tế, thị trường và cơ chế, chính sách dành cho doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh. Điều này cho thấy bên cạnh lợi thế về nguyên liệu và thị trường, môi trường đầu tư, tính minh bạch của thủ tục hành chính và sự đồng hành của chính quyền là những yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp cân nhắc quyết định đầu tư…

Ngoài công nghiệp, logistics và nông nghiệp, đoàn khảo sát còn tìm hiểu các dự án du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh. Các điểm khảo sát giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng khai thác cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương để phát triển sản phẩm du lịch. Qua khảo sát thực địa, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã quan tâm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Luông Pha Bang (CHDCND Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, mở ra cơ hội huy động thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc đẩy mạnh hoạt động khảo sát góp phần thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Các nhà đầu tư nghiên cứu Dự án Kho hàng hóa Cửa khẩu Tây Trang tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Để biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển, Điện Biên đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, logistics và thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án. Việc các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khảo sát thực địa trên nhiều lĩnh vực mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương.