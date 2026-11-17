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Sự suy giảm này làm dấy lên mối lo ngại - ngay trước thềm cuộc lên sàn được mong đợi của “gã khổng lồ” trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic - rằng làn sóng phát hành cổ phiếu ồ ạt đang gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán Mỹ, tờ báo Financial Times cho hay.

Thị trường IPO tại Mỹ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong năm nay, với tổng giá trị các thương vụ niêm yết đạt mức cao nhất trong thập kỷ qua. Sự bùng nổ về nguồn cung cổ phiếu phần lớn được thúc đẩy bởi các đợt chào bán quy mô khổng lồ, chẳng hạn như vụ IPO của công ty AI và khai phá vũ trụ SpaceX. Anthropic - đơn vị tạo ra mô hình AI Claude - dự kiến sẽ chính thức lên sàn trong tuần này, đánh dấu một trong những cuộc IPO lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới.

THỊ TRƯỜNG MỆT MỎI VÌ LƯỢNG PHÁT HÀNH LỚN

Với sự sôi động của thị trường IPO, đây thực sự là giai đoạn ăn nên làm ra đối với các ngân hàng đầu tư - những đơn vị được thuê để cung cấp các dịch vụ như tư vấn chiến lược, định giá, bảo lãnh phát hành và phân phối cổ phiếu. Trái lại, tình hình kém khả quan hơn đối với nhiều nhà đầu tư rót tiền mua cổ phiếu, do trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều lo ngại về tính bền vững của cơn sốt AI.

Theo phân tích của Financial Times, 10 thương vụ IPO lớn nhất ở Phố Wall từ đầu năm đến nay đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm trung bình 20,5% so với giá chào bán.

Kết quả này hoàn toàn trái ngược với bốn năm trước. Khi đó, nếu một nhà đầu tư mua cổ phiếu trong cả 10 thương vụ IPO lớn nhất trên Phố Wall, họ vẫn sẽ đạt lợi nhuận vào cuối năm. Ngay cả vào năm 2022, thời điểm chỉ số S&P 500 sụt giảm 19,4%, các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong các cuộc IPO lớn nhất tại Mỹ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận.

Một giám đốc cấp cao tại một công ty quản lý tài sản lớn ở Mỹ nói với Financial Times: “Hiệu suất của các thương vụ IPO năm nay thực sự tồi tệ. Nhóm cổ phiếu lên sàn năm nay mang lại kết quả rất kém. Các nhà quản lý tài sản thường muốn bảo toàn hiệu suất đầu tư cho đến cuối năm, nhưng nếu vụ IPO của Anthropic không diễn ra suôn sẻ, kết quả cả năm của tôi có thể bị phá hỏng”.

Theo ông Sanjay Rijhsinghani, Giám đốc đầu tư tại công ty LGT Wealth Management, khối lượng cổ phiếu khổng lồ được đưa ra thị trường trong năm nay, bao gồm cả các đợt phát hành bổ sung và các thương vụ IPO, cùng với hàng loạt đợt phát hành trái phiếu mới từ các "gã khổng lồ" công nghệ, đã gây áp lực lên hiệu suất cổ phiếu.

“Hiện có quá nhiều đợt phát hành trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu. Điều này gây ra một chút mệt mỏi cho thị trường”, ông nói.

Ông Rijhsinghani cho biết thêm rằng đối với các đợt IPO liên quan đến AI, sự phấn khích quá mức từ phía nhà đầu tư có thể đã đẩy giá chào bán lên quá cao, khiến cổ phiếu khó đạt kết quả tốt sau khi niêm yết. “Không có đợt IPO nào trong số này có mức giá ‘hời’ cả. Việc định giá các thương vụ IPO này không hề dễ dàng. Khi mua những các cổ phiếu đó, nhà đầu tư trả tiền cho một mức giá kỳ vọng trong tương lai, mức giá có thể trở thành hiện thực hoặc cũng không. Chính suy nghĩ đó đang đè nặng lên tâm trí các nhà đầu tư”, ông Rijhsinghani nhận định.

Tuần trước, Anthropic đã bắt đầu chuỗi sự kiện giới thiệu cổ phiếu đến nhà đầu tư, sau khi nộp hồ sơ lên các cơ quan quản lý, trong đó nêu kế hoạch bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá từ 70 đến 78 USD/cổ phiếu, đưa định giá công ty lên tới 1,4 nghìn tỷ USD.

Sau đó, Financial Times đưa tin rằng các ngân hàng phụ trách thương vụ của “gã khổng lồ” AI này đang cân nhắc nâng giá IPO do nhận được nhu cầu rất lớn từ các nhà đầu tư.

Ông John Ettinger, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty Federated Hermes, cho biết: “Số lượng các vụ IPO lớn chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm trong năm nay nhiều hơn trong bất kỳ thời điểm nào mà tôi từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp của mình”.

SpaceX, công ty có vụ IPO lớn nhất từ đầu năm đến nay, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt ngay khi niêm yết nhưng rồi nhanh chóng sụt giảm chỉ vài ngày sau đó. Trong phần lớn thời gian của 1 tháng qua, cổ phiếu này chủ yếu giao dịch quanh mức giá chào bán là 135 USD/cổ phiếu.

BỐI CẢNH KHẮC NGHIỆT CHO CÁC VỤ IPO CÔNG NGHỆ

Theo các nhà phân tích, việc cổ phiếu IPO sau một thời gian lên sàn có kết quả kém hơn so với thị trường chung là điều thường thấy, nhất khi sự lạc quan ban đầu của nhà đầu tư va chạm với thực tế, cộng thêm việc các cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng bắt đầu được tung ra thị trường. Tuy nhiên, diễn biến trong năm nay đặc biệt tệ hơn cả.

Ông Ettinger cho biết diễn biến giá cổ phiếu gần đây của các vụ IPO khiến ông cân nhắc giữ lại một lượng “tiền mặt dự phòng” để đầu tư trên thị trường thứ cấp với mức giá thấp hơn - “nếu đó là doanh nghiệp mà chúng tôi quan tâm” - thay vì tham gia ngay từ giai đoạn phát hành lần đầu. “Trên thị trường IPO hiện nay, nhà đầu tư cần phải thật sáng suốt… và cân nhắc xem liệu đây có phải là một thương vụ IPO mà vài tháng nữa họ có thể mua được với mức giá rẻ hơn hay không”, ông nói.

Việc Anthropic lên sàn diễn ra vào thời điểm lĩnh vực AI đang có nhiều biến động. Các cổ phiếu ngành chip đã bị bán tháo mạnh trong tháng 10, khi mùa báo cáo thu nhập quý 3/2026 làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư rằng nguồn vốn khổng lồ đổ vào cơ sở hạ tầng AI có thể sẽ không mang lại lợi nhuận đầu tư tương xứng.

Làn sóng bán tháo trở nên trầm trọng hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11. Những lo ngại xuất hiện rằng thắng lợi áp đảo của Đảng Dân chủ, bao gồm cả tại các bang và khu vực mà họ từng vận động tranh cử với lập trường phản đối các trung tâm dữ liệu, có thể dẫn đến những động thái chính sách gây bất lợi cho quá trình phát triển cơ sở hạ tầng AI.

Một nhà điều hành tại một công ty quản lý tài sản lớn của Mỹ nhận định: “Đây là một bối cảnh vô cùng khắc nghiệt để thực hiện một thương vụ IPO trong lĩnh vực công nghệ”, đặc biệt là ngay sau đợt bán tháo cổ phiếu ngành chip đầy khốc liệt diễn ra sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kể từ đó, chỉ số Nasdaq 100 đã phục hồi phần lớn số điểm đã mất, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì trạng thái biến động mạnh.

Tình trạng giảm giá của các cổ phiếu lớn sau khi chào sàn là mối lo ngại đối với một số nhà đầu tư ở Phố Wall khi năm 2026 dần khép lại, nhưng dường như chẳng mấy ai muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia vào vụ IPO của Anthropic.

Ông Rijhsinghani, đại diện từ LGT, cho biết: “Anthropic là cổ phiếu thuần túy về AI đầu tiên... chưa từng có bất kỳ trường hợp nào tương tự trên thị trường”.

Ông Ettinger từ Federated Hermes nói thêm: “Những công ty tốt, có năng lực hoạt động hiệu quả, đang tăng trưởng và có mức định giá hợp lý thì dù trong bất kỳ điều kiện thị trường nào, họ vẫn sẽ có thể hoàn tất kế hoạch IPO mà họ vạch ra”.