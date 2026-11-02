Nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế dịch chuyển theo hướng ưu tiên công nghệ cao, hạ tầng hiện đại và phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài nhờ quy mô thị trường, không gian phát triển mở rộng và những cải cách về thể chế.

Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành các dự án đầu tư chất lượng cao, Thành phố cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo chính sách, bảo đảm nguồn năng lượng và phát triển đồng bộ hạ tầng.

Đây là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh – Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tạp chí Fortune châu Á tổ chức, chiều 2/11.

Ông Kulachet Dharachandra, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Tập đoàn SCG Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thông tin kế hoạch mở rộng đầu tư tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh -TTXVN

* Thu hút dòng vốn chất lượng cao

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cho biết, trong 10 tháng năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Lũy kế đến nay, thành phố có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư đang có sự chuyển dịch theo hướng tập trung vào các dự án quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao và có tầm nhìn dài hạn. Đây không chỉ là kết quả của lợi thế thị trường mà còn phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo ông Phạm Quang Nhật, có ba xu hướng nổi bật trong hoạt động thu hút đầu tư tại thành phố hiện nay: Thứ nhất, dòng vốn đang chuyển từ chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu, tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng số. Thứ hai, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những dự án hạ tầng và logistics có khả năng tạo động lực phát triển dài hạn. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cùng sự tham gia của một trong những nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới, là minh chứng cho xu hướng này. Thứ ba, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đang được chuyển hóa thành nguồn vốn thực tế. Trong 10 tháng năm 2026, các dự án đang hoạt động trên địa bàn thành phố đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; đồng thời có hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi thông tin tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh -TTXVN

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhận định, những chuyển động trên diễn ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh có thêm không gian phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính, kết hợp các lợi thế về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics. Là đầu tàu kinh tế cả nước, TP. Hồ Chí Minh có thị trường tiêu dùng rộng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động và hệ thống dịch vụ tài chính, thương mại phát triển. Không gian phát triển mới kết nối trung tâm dịch vụ, đổi mới sáng tạo với nền tảng công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu. Cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện mở rộng dư địa phát triển. Trong khi bộ máy chính quyền tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố mong muốn thu hút các đối tác dài hạn trong lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh; đồng thời ưu tiên những dự án gắn với chuyển giao công nghệ, chuẩn mực quản trị tiên tiến và phát triển nguồn nhân lực. Thành phố cũng khuyến khích hợp tác trong đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, thương mại và du lịch chất lượng cao; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước nhằm nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiến sĩ Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á thông tin, các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 (dựa trên dữ liệu tài chính năm 2025), đạt tổng doanh thu 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước; tổng lợi nhuận đạt 150 tỷ USD. Đáng chú ý, 72 doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng trên có tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%, cao gấp ba lần mức tăng trưởng trung bình của toàn khu vực Đông Nam Á. Nhóm doanh nghiệp này đóng góp khoảng một phần tư tổng mức tăng trưởng doanh thu của toàn bảng xếp hạng, dù quy mô doanh thu ban đầu chiếm chưa đến 10%.

Tiến sĩ Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Tạp chí Fortune châu Á phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh -TTXVN

Theo ông Andrew Staples, kết quả trên cho thấy tiềm năng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và mở ra dư địa hợp tác với các tập đoàn quốc tế trong nâng cấp năng lực công nghiệp, tự động hóa, điện khí hóa, quản lý năng lượng, vật liệu tiên tiến và sản xuất tiết kiệm tài nguyên. Các cơ hội hợp tác còn nằm ở phát triển nhà cung ứng nội địa, đào tạo kỹ năng kỹ thuật, thu hút chuyên gia quốc tế và kết nối nguồn vốn thông qua đầu tư cổ phần, liên doanh, tài trợ dự án.

*Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Bên cạnh đánh giá tích cực về triển vọng đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cho rằng sức hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh cần được củng cố bằng những cải thiện thực chất về môi trường kinh doanh, tính ổn định của chính sách và khả năng đáp ứng các điều kiện phát triển công nghiệp hiện đại.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) nhận định Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, có nhiều lợi thế để đón dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ nhờ môi trường khởi nghiệp năng động, nguồn nhân lực có trình độ và tiềm năng phát triển các ngành công nghệ cao. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương khoảng 130 tỷ USD mỗi năm. Trong bối cảnh doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng, TP. Hồ Chí Minh có cơ hội trở thành cửa ngõ kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đầu tư và thương mại.

Theo ông Travis Mitchell, ba lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm lớn của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam là bán dẫn, công nghệ cao và y tế. Bên cạnh lợi thế về chi phí, Việt Nam ngày càng có sức cạnh tranh nhờ đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ tiên tiến. Mục tiêu phát triển khoảng 50.000 kỹ sư công nghệ cao vào năm 2030 được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân các dự án công nghệ cao, yêu cầu quan trọng là bảo đảm nguồn cung điện ổn định với chi phí hợp lý. Việc phát triển năng lượng tái tạo, cải thiện cơ chế chính sách điện lực, trong đó có Quy hoạch điện VIII và cơ chế mua bán điện, sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Đại diện AmCham cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và khả năng dự báo chính sách. Theo đó, việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện ứng dụng công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, mở rộng hoạt động và gia tăng giá trị tại Việt Nam.

Cùng góc nhìn, ông Wesley Chua, Thủ quỹ kiêm Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) cho rằng Việt Nam đã có những bước tiến trong hoàn thiện môi trường pháp lý và phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics. Mô hình các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Bình Dương là ví dụ tiêu biểu về hợp tác dài hạn, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ tiềm năng đầu tư mới tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh -TTXVN

Tuy nhiên, theo ông Wesley Chua, khi hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với các mạng lưới xuyên biên giới, doanh nghiệp cần một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, ổn định và có thể dự báo. Những quy định liên quan đến thanh toán xuyên biên giới, tránh đánh thuế hai lần và chính sách đầu tư có tính nhất quán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lập kế hoạch, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tái đầu tư.

Theo đại diện SingCham, với lợi thế là trung tâm kinh tế năng động, TP. Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội thu hút thêm vốn đầu tư từ Singapore trong các lĩnh vực dịch vụ, logistics, hạ tầng và kinh tế số. Để phát huy tiềm năng này, Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và bảo đảm nguồn năng lượng ổn định.

Từ thực tiễn đầu tư công nghiệp, ông Kulachet Dharachandra, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Tập đoàn SCG Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đánh giá những cải cách về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đang góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ông Kulachet Dharachandra, việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cải thiện kết nối giao thông và tăng cường phối hợp giữa các địa phương đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Để phát huy hiệu quả không gian kinh tế mở rộng, Thành phố và các địa phương trong vùng cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kết nối hạ tầng, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin quy hoạch và định hướng phát triển. Việc công khai thông tin, nâng cao khả năng dự báo chính sách sẽ giúp nhà đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

“Cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng cần nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, trên nền tảng minh bạch, ổn định và cùng có lợi, sẽ góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng dòng vốn FDI và tạo động lực phát triển bền vững cho TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, ông Kulachet Dharachandra chia sẻ. /.